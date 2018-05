Ronaldinho shock: “Sposerà le due fidanzate. Convivono in tre dal 2016”

Ricorderete sicuramente il campione del Milan, ex Pallone d’Oro, campione del mondo nel 2002 col Brasile ed Europa nel 2006 col Barcellona Ronaldinho, le cui doti da fantasista sul campo e anche come Bomber Sono state conosciute ed apprezzate praticamente da tutto il mondo. Se da una parte, dunque, la vita calcistica e sportiva del campione è stata sotto gli occhi di tutti, a rimanere un po’ segreta è stata la sua vita privata. Proprio negli ultimi giorni pare sia arrivata una notizia riguardante proprio Ronaldigno, il quale sembra essere pronto a mettere a Segno una vera e propria nonché clamorosa doppietta. Stiamo parlando di un doppio matrimonio ed infatti sembra proprio che il brasiliano sposerà a breve le sue due fidanzate Priscilla Coelho e Beatriz Souza. Sembra che Ronaldinho, abbia due fidanzate sebbene sia lui che entrambe non abbiano mai confermato e pare che vivono tutti insieme in una casa a Rio. Da quanto emerso, alcuni media brasiliani avrebbero ricostruito questa storia a tre e nello specifico la relazione con Priscilla pare sia iniziata diversi anni fa mentre con la seconda Sarebbe iniziato tutto nel 2016.

Nel momento in cui Ronaldinho conobbe Beatriz, sembra sia iniziata la convivenza a tre che la sorella di Ronaldinho non vede proprio di buon occhio e per questo motivo pare non sia stata invitata alle nozze. E’ stato a gennaio dello scorso anno che Ronaldinho ha chiesto ad entrambe di sposarlo regalando anche degli anelli di fidanzamento e adesso pare sia pronto a mantenere la promessa anche se Bisognerà vedere sotto Quale forma il matrimonio Comunque verrà celebrato visto che è in Brasile la bigamia è illegale.

Entrambe sono di Belo Horizonte la città dove Ronaldinho ha giocato con l’Atletico Mineiro guidando il club al suo primo titolo nel 2012. Sebbene l’ex calciatore non abbia mai confermato Comunque pubblicamente la sua relazione con le donne, i suoi amici hanno comunque da sempre trattato entrambe come le sue fidanzate e da quando convivono formano davvero un trio inseparabile.

Da alcune indiscrezioni è trapelato che Ronaldinho porta ad entrambe un assegno di circa €1700 per le spese personali quando fa un regalo ad una lo fa anche all’altra. Come abbiamo visto, la sorella di Ronaldinho non sembra essere molto contenta di questo matrimonio e quindi ha già annunciato di non voler partecipare perché proprio contraria alla poligamia. Chi ha invece confermato la sua partecipazione è il cantante Jorge Vercillo, ovvero il vicino di casa di Ronaldinho il quale ha assicurato di essere presente al matrimonio e di pensare all’allestimento musicale della cerimonia alla quale saranno presenti tanti amici vip.