Ruba fede nuziale all’anziana e le rompe il dito. Arrestato per lesioni personali e rapina

La protagonista di questa storia è un’anziana di Catania alla quale avrebbero rubato la Fede e rotto il dito, ma l‘aggressore è stato tratto in arresto per rapina e lesioni personali. La donna settantaquattrenne Stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa, m all’ingresso del palazzo avrebbe incontrato un uomo che pare stesse fingendo di citofonare e le avrebbe chiesto di lasciare il portone aperto. Qualche istante dopo l’aggressore avrebbe aggredito per le scale l’anziana signora. I video di sistema di sorveglianza avrebbero determinato la sua identificazione. Sembra che l’anziana signora Stesse tornando a casa, dopo aver fatto la spesa quando avrebbe notato quello sconosciuto all’ingresso del palazzo. Come già detto, qualche istante dopo l’uomo l’avrebbe raggiunta per le scale e nel tentativo di strappare la fede nuziale dal dito della mano sinistra, le ha rotto una falange.

E’ quanto accaduto lo scorso 9 giugno all’anziana donna di 74 anni a Catania. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania avrebbero arrestato il presunto autore del gesto Paolo Gangi, eseguendo un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Catania Simona Ragazzi, su richiesta del sostituto procuratore Francesco Brando. Il quarantenne tratto in arresto è stato trasportato nel carcere di Piazza Lanza e deve rispondere adesso delle accuse di rapina aggravata e lesioni personali.

Nell’accusarlo sono stati determinanti le immagini del sistema di videosorveglianza della zona sia sulla strada che nell’androne del palazzo e nell’abitazione. Paolo Gangi è già noto per reati simili e gli sarebbero stati trovati e sequestrati gli stessi abiti e il casco arancione, usati per commettere le rapine e anche il motorino, Un Honda SH 300, alla cui guida ci sarebbe stato un altro uomo, ancora non identificato che avrebbe fatto il palo.

Il quarantenne era già conosciuto dalla squadra lupi del nucleo investigativo. Le forze dell’ordine, avrebbero individuato il malvivente anche e soprattutto perché già gravato da numerosi precedenti penali. Dopo l’aggressione, l’anziana signora è stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Garibaldi di Piazza Santa Maria di Gesù dove i medici avrebbero diagnosticato la frattura della falange dell’anulare sinistro e le hanno dato una prognosi di 30 giorni.