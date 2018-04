Ruby bis, Pg chiede condanna per Fede e Minetti: lei forniva le case, lui “merce nuova” a Berlusconi

Si torna a parlare del processo Ruby e nella requisitoria del PG di Milano Daniela Meliota si legge che le ragazze portate ad Arcore servivano per poter far star tranquillo e mettere di buonumore Silvio Berlusconi ed Emilio Fede aveva il ben preciso scopo di farle prostituire per mantenere la sua posizione di direttore del TG4 e l’autorevolezza nonché i guadagni che ne derivavano. E’ questo quanto si legge Dunque nella requisitoria del PD di Milano Daniela Meliota del nuovo processo d’appello ordinato dalla Cassazione a carico del giornalista e dell’ex consigliere regionale Lombarda Nicole Minetti. Sì aggrava dunque la posizione di Emilio Fede e Nicole Minetti nel processo di appello ed il sostituto PG Milano Daniele Amedeo ha chiesto la conferma delle condanne sia per l’ex direttore del TG Emilio Fede, sia per le super consigliera Lombarda Nicole Minetti rispettivamente a 4 anni e 10 mesi ed a 3 anni di reclusione nel processo d’appello bis sul caso Ruby bis, con al centro la causa di favoreggiamento della prostituzione per le serate nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore.

Questo procedimento è scaturito dalla decisione della Cassazione di rinviare ad un nuovo appello per cercare di colmare alcune lacune motivazionali della sentenza di secondo grado. Nel suo intervento, il sostituto procuratore di Milano Daniela Meliota ha confermato e spiegato che Emilio Fede accusato anche di tentata induzione favorendo la prostituzione per l’ex Cavaliere volesse guadagnarci in termini economici e di posizione ed aveva il compito di portare della merce nuova a Villa San Martino, mentre la Minetti aveva il ruolo fondamentale di poter fornire delle abitazioni alle ragazze interessate.

Sempre su Fede, il pg ha sostenuto che “ha manifestato in una marea di occasioni una prepotente forza persuasiva” nei confronti delle ragazze, approfittando della loro “fragilità”. Questo procedimento parte dalla decisione della Cassazione dello scorso 22 settembre 2015 quando aveva annullato con rinvio ad un nuovo appello le condanne di Emilio Fede di Minetti. Le motivazioni che erano depositate dalla terza sezione penale parlavano di un vuoto motivazionale piuttosto grave nella sentenza di secondo grado e quindi adesso il PG nel suo intervento ha chiesto di respingere una questione di illegittimità costituzionale del reato di favoreggiamento della prostituzione presentata dalle difese.

“Oggi non è pensabile pensare a un’attività di libera prostituzione”, riferisce il pg. Secondo Meliota, “il favoreggiamento a carico di Fede, che non aveva alcun scopo filantropico, esplode dalle carte processuali col concorso di Lele Mora, già condannato, che ha più volte dichiarato a verbale che l’unica ragione per cui si prestava a portare le fanciulle a Berlusconi era recuperare del denaro che non si fermava nelle casse della sua società ma finiva come provvigione anche nelle tasche di Fede”.