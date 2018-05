Ryanair, ancora rivoluzione sul tema bagagli. “Troppe valigie gratis in stiva”

La compagnia aerea Ryanair potrebbe cambiare ancora una volta le regole riguardanti l’imbarco dei bagagli rendendolo ancora una volta più restrittivo nei confronti dei viaggiatori. Effettivamente le novità Sono già iniziate Lo scorso gennaio quando la compagnia irlandese aveva eliminato ogni possibilità di poter portare due bagagli a mano a bordo imbarcando in stiva soltanto quello più grande Senza però chiedere costi aggiuntivi. Adesso però questa scelta è stata valutata piuttosto attentamente perché se da una parte la novità sta andando davvero molto bene, sembra che piaccia ai clienti ed ha migliorato anche i tempi di imbarco dall’altra pare stia creando dei problemi non indifferenti sul lato della gestione dei bagagli. Sono Queste le dichiarazioni rilasciate dal capo delle Finanze e dell’amministratore delegato Micheal o’leary.

Sostanzialmente dunque l’amministratore delegato ha spiegato che la decisione di includere il bagaglio più grande in stiva in modo gratuito potrebbe essere rivista perché sta creando qualche disagio logistico alla compagnia low cost. “In molti voli ora ci troviamo a dover mettere in stiva 100, 120 bagagli raccolti al gate e caricati gratuitamente Se la tendenza dovesse continuare o aumentare allora potremmo dover tornare a ragionare sulla questione”, sottolinea O’Leary. Tra le ipotesi al vaglio per il momento ci sarebbe quella di accettare un solo bagaglio per chi non paga l’imbarco prioritario oppure la scelta del posto e di chiedere dunque un extra per la seconda valigia che viene portata in aereo.

Dunque, ancora non è del tutto Chiara la modalità in cui verrà effettuata questa modifica Ma come abbiamo visto l’ipotesi sono al momento due o vero o dare la possibilità di portare soltanto un solo bagaglio a mano per i passeggeri che non pagano l’imbarco prioritario oppure la possibilità di portare una seconda valigia ma con il pagamento di un sovrapprezzo.

Al contrario coloro che acquisteranno l’imbarco prioritario potranno portarti ancora il doppio bagaglio a bordo. Queste nuove regole potrebbero in qualche modo essere dettate da dei ragionamenti puramente economici. Intanto gli ultimi giorni l’amministratore delegato anche diffuso alcuni dati riportando un utile netto in crescita del 10% a 1,45 miliardi di euro nell’anno terminato il 31 marzo scorso. Tuttavia, nonostante questi siano numeri del tutto positivi per l’esercizio 2018 3019 la compagnia low cost pare abbia dichiarato di attendersi un calo degli utili tra 1,25 e 1,35 miliardi di euro in previsione dell’ aumento dei costi degli equipaggi che è stato stimato circa 100 milioni di euro oltre che del prezzo del carburante.