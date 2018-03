Ryanair condannata e ulteriori

Il Tribunale del lavoro di Bergamo ha condannato Ryanair a pagare un risarcimento di 50 mila euro, dichiarando discriminatorio il comportamento della compagnia che impedisce ai dipendenti di stabilire contatti con il sindacato, pena il licenziamento. È l’esito della causa promossa dalla Filt Cgil. A darne notizia è il coordinatore nazionale del trasporto aereo della categoria, Fabrizio Cuscito.

L’azione legale era partita lo scorso 13 ottobre. Il ricorso contro Ryanair si basa sulla disciplina italiana attuativa della normativa europea per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. “Lo scopo – spiegava in quella occasione il sindacato – è quello di ottenere l’accertamento del comportamento discriminatorio di carattere collettivo operato dalla compagnia nei confronti dei dipendenti”.

“Un’altra importante vittoria della nostra organizzazione nella battaglia per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori – commenta la Filt Cgil –. Il giudice del lavoro ha dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento tenuto da Ryanair in relazione alla cosiddetta ‘clausola di estinzione’ che prevedeva la cessazione del rapporto di lavoro degli assistenti di volo nel caso in cui il lavoratore effettuasse interruzioni di lavoro (work stoppages) o intraprendesse qualunque altra azione di natura sindacale, impedendo di fatto ai dipendenti di stabilire contatti con il sindacato”.

Non è la prima volta che Ryanair viene condannata. Risale infatti a poco più di un mese fa un’altra sentenza – questa volta del Tribunale di Busto Arsizio, quindi per l’aeroporto di Malpensa – nella quale è stata dichiarata l’antisindacalità della condotta della compagnia irlandese per non aver accolto la richiesta di incontro dei sindacati e per aver rifiutato di fornire tutte le informazioni stabilite dalla legge italiana per le imprese che operano sul territorio nazionale.

Arriva anche il commento della Cgil nazionale: “Siamo profondamente soddisfatti per la sentenza del Tribunale di Bergamo che, su ricorso della Filt Cgil, ha condannato il comportamento discriminatorio posto in atto da Ryanair in relazione alla cosiddetta ‘clausola di estinzione’. Si tratta di una sentenza innovativa ed esemplare destinata a essere un punto di riferimento nella battaglia che conduciamo per i diritti dei lavoratori della compagnia irlandese”.

COSA SIGNIFICA DISCRIMINAZIONE?

Si definisce ‘discriminazione’ ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti. Costituisce discriminazione diretta qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.

Costituisce discriminazione indiretta una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purchè l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Sono considerate discriminazioni anche: − le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. − le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. − i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti predetti o di esservisi sottomessi. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime di questi comportamenti sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio. Si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.

Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro. Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta; c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. Con il provvedimento che dichiara la nullità del licenziamento è disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.

COSA POSSO FARE CONTRO CHI MI DISCRIMINA? Azioni individuali Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti di cui sopra, o di qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell’articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente.

Ferme restando le azioni in giudizio collettive, le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima. Azioni collettive Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale rilevino l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo in violazione dei divieti di cui sopra o comunque nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni possono chiedere all’autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano è considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui sopra, le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui suddetta o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina all’autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchè la consigliera o il consigliere di parità regionale competente per territorio o la consigliera o il consigliere nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano. La consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità possono anche proporre ricorso in via d’urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all’autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l’ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime.

Contro il decreto è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Speciale procedura d’urgenza Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui sopra o comunque discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, o il tribunale amministrativo regionale competente, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all’autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Ryanair, nuove regole in vigore per i bagagli, intanto i piloti scioperano

Arrivando tardi infatti si rischiava di dover consegnare agli assistenti di volo il proprio trolley per la mancanza di spazio sulle cappelliere, ma adesso, acquistando un biglietto priority, tale inconveniente non si presenterà più, poiché l’acquisto del biglietto con priorità dà la certezza di poter portare in cabina due bagagli, trolley compreso.

Tante novità Sono in arrivo per chi viaggia con Ryanair visto che cambieranno le regole per i bagagli a mano. Sembra proprio che la compagnia abbia diffuso nelle scorse ore, le nuove norme che prevedono la possibilità di portare un doppio bagaglio a mano, ma con diverse limitazioni. Queste novità sono state introdotte da Ryanair attraverso un comunicato online pubblicato proprio alcuni giorni fa, dove ricorda ai propri clienti la nuova politica che sarà attiva direttamente dal 15 gennaio 2018. Innanzitutto, soltanto i clienti che hanno acquistato l’imbarco prioritario, che ricordiamo è incluso nelle tariffe Plus flexi Plus e family Plus, potranno portare fino a due bagagli a mano in cabina, mentre tutti gli altri clienti e dunque quelli senza imbarco prioritario, dovranno portare in cabina soltanto il bagaglio a mano più piccolo. Mentre quello più grande, potrà essere messo in stiva al Gate di imbarco in modo assolutamente gratuito.

È stato inoltre chiarito che il peso massimo del bagaglio con le rotelle, Dunque, del trolley sarà di 10 kg e deve poter entrare nel misuratore dei bagagli e anche nelle cappelliere. Tutti i bagagli che supereranno il peso che risulteranno essere troppo grossi, saranno soggetto ad un supplemento di importo pari a €50 per bagaglio. Inoltre, la borsa piccola deve sempre poter essere inserita sotto il sedile davanti al proprio posto.

“Ricordiamo ai nostri clienti che a partire dal 15 gennaio 2018, solo coloro che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario potranno imbarcare due bagagli a mano in cabina. Tutti gli altri clienti potranno portare in cabina il bagaglio a mano più piccolo mentre il più grande (trolley con ruote) verrà messo gratuitamente in stiva al gate d’imbarco. In questo modo si potranno rendere più veloci le procedure d’imbarco ed eliminare eventuali ritardi. Inoltre la nuova policy bagagli offre ai nostri clienti tariffe più basse per il bagaglio registrato, aumentandone del 33% il peso consentito”, è questo quanto dichiarato da John F.Alborante, sales & Marketing Manager Italia di Ryanair.

L’azienda irlandese sembra abbia ridotto anche da 35 a €25 il costo dei bagagli da stiva e aumentato la franchigia da 15 a 20 kg, al fine di incoraggiare un maggior numero di clienti ad acquistare il bagaglio registrato e ridurre il volume di quelli che a mano. L’imbarco prioritario potrà essere acquistato al costo di €5 al momento della prenotazione oppure a €6 fino ad un’ora prima della partenza del volo. Ryanair ha così ricordato ai propri clienti la nuova policy sui bagagli, parte del programma “Always Getting Better”, introducendo anche delle nuove tariffe ridotte per il bagaglio da stiva al fine di incoraggiare gli utenti ad acquistare il bagaglio registrato e ridurre il numero dei passeggeri ce si recano al gate d’imbarco con due bagagli, creando confusioni e parecchi disagi.

Un contratto unico nazionale per i piloti di tutte le basi italiane di Ryanair. È questo l’obiettivo della proposta che ieril’Anpac,l’associazione professionale di piloti e assistenti di volo, ha presentato alla compagnia low cost irlandese nel primo incontro che ha dato il via al confronto destinato a chiudersi con un accordo entro il mese di gennaio.

Dopo le forti tensioni dell’autunno scorso tra Ryanair e i piloti, l’aviolinea guidata da Michael ÒLeary ha deciso di riconoscere i sindacati dei piloti e ha avviato un confronto con le organizzazioni rappresentative della categoria nei diversi Paesi in cui opera. Ieri la delegazione guidata dal capo del personale Eddie Wilson ha fatto tappa a Roma per affrontare le questioni legate alla rappresentanza e al contratto di lavoro. «È stato un incontro molto costruttivo: abbiamo presentato una nostra proposta iniziale di contratto el’azienda l’ha recepito costruttivamente», ha riferito il segretario esecutivo dell’Anpac Stefano De Carlo, al termine dell’incontro che si è svolto presso un hotel nel centro di Roma. «L’azienda ha trovato degli elementi positivi che analizzerà in dettaglio nei prossimi giorni. L’approccio – ha sottolineato il sindacalista – è stato buono, non conflittuale.

Si terrà presto un nuovo incontro». Anche per Wilson, quello di ieri «è stato un confronto molto produttivo». «L’Anpac – ha riferito – ha fatto molto del lavoro e speriamo proprio di arrivare a un’intesa entro fine mese». Il contratto unico varrebbe per gli oltre 600 piloti di Ryanair su tutto il territorio italiano e permetterebbe di superare l’attuale regime che vede contratti diversi da una base all’altra. L’azienda chiede che sia un contratto sostenibile per il modello di business di Ryanair. Si tratta di «definire condizioni economiche diverse che ottimizzino le retribuzioni peri piloti preservando questo modello», ha spiegato De Carlo. Sulla parte normativa, si punta a mantenerelo schema di 5 giorni di lavoro, 4 di riposo e un mese di ferie. Chiusa la trattativa con i piloti, per Ryanair si aprirà quella con gli assistenti di volo.

Sciopero per l’intera giornata di sabato 10 febbraio di tutto il personale Ryanair di base sul territorio italiano”. Non è partita sotto i migliori auspici la trattativa sindacale (la prima della storia della compagnia low cost) con i piloti. Le federazioni dei trasporti di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti proclamano il giorno di proteste “per il mancato avvio di un confronto serio sui temi del contratto collettivo di lavoro e delle tutele sociali di tutto il personale”. Di incontro “molto costruttivo”, ha invece parlato dal segretario esecutivo dell’ANPAC, Stefano De Carlo. Il vettore irlandese punta ad arrivare a un accordo con i piloti italiani entro la fine del mese di gennaio, ma al momento “è decisamente insufficiente ciò che Ryanair, al di là delle dichiarazioni mediatiche, ha oggi messo in campo”, secondo le tre organizzazioni sindacali confederali dei trasporti. “Deve essere invece immediatamente avviato – chiedono Filt, Fit e Uiltrasporti – un confronto a tutto tondo su salari e tutele di tutto il personale e non solo per una parte di questi. Non è inoltre accettabile – spiegano infine le tre organizzazioni sindacali confederali – che sia l’azienda a scegliersi gli interlocutori sindacali, in totale spregio ai più elementari principi di rappresentatività e di libera scelta dei lavoratori sanciti dal nostro ordinamento”.

Nel frattempo Ryanair si appresta a introdurre le nuove regole per i bagagli a mano. Da lunedì prossimo, ne sarà ammesso solo in cabina gratuitamente. Per continuare a portare a bordo due bagagli sarà necessario acquistare l’imbarco prioritario. Più nello specifico, rimane valida la possibilità per i viaggiatori di portare con sé due trolley, una con le dimensioni massime di 55x40x20 centimetri e una da 35x20x20 centimetri. Ma la più grande, in caso di biglietto senza imbarco prioritario, sarà ritirata al gate e restituito all’aeroporto d’arrivo insieme con gli altri bagagli imbarcati. Questo, stando alle comunicazioni di Ryanair, avrà come obiettivo la velocizzazione dei tempi di imbarco e sbarco dagli aerei.

REQUISITI DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO:

Tutti I passeggeri devono presentare un documento d’identita’ valido e la carta d’imbarco online all’aeroporto.

ONLINE CHECK-IN: TUTTI I PASSEGGERI DEVONO EFFETTUARE IL CHECK-IN ONLINE E STAMPARE LA PROPRIA CARTA D’IMBARCO PRIMA DEL VIAGGIO.

I passeggeri possono effettuare il check-in online a partire da 15 giorni prima e fino a 4 ore prima della partenza prevista del volo . Una volta che il passeggero ha effettuato il check-in online la carta d’imbarco puo’ essere ristampato fino a 4 ore prima della partenza prevista del volo. Si prega di notare- Una volta effettauto il check-in online non sara’ piu’ possible modificare il nome del passeggero ne’ la data, gli orari o l’itenerario del volo. Per aggiungere altri servizi dopo aver effettuato il check-in online come ad esempio L’Imbarco Prioritario, Bagaglio d’Imbarcare, Attrezzature Sportive etc. si deve effettuare all’aeroporto o via un centro di prenotazione Ryanair (negli orari d’apertura).

LA SCADENZA DEI KIOSK AEROPORTUALI E IL BANCO DI CONSEGNA BAGAGLI: Tutti I kiosk aeroportuali e I banchi di consegna bagagli sono disponibili 2 ore prima della partenza prevista del volo e chiudono rigorosamente 40 minuti prima della partenza prevista del volo.

REQUISITI AEROPORTUALI: I passeggeri devono presentare un documento d’identita’ valido e la carta di imbarco online sia al personale di sicurezza dell’aeroporto sia al cancello di imbarco su un singolo fogli A4. Ogni passeggero che ha effettuato il check-in online puo’ portare un articolo di bagaglio a mano che non superano le richieste dimensioni (vedere paragrafo con titolo “BAGAGLI A MANO”). Indipendentemente dai requisiti del visto, prima di procedure ai controlli di sicurezza in aeroporto, tutti I cittadini non UE/SEE devono recarsi presso il banco dei visti/immigrazione Ryanair all’aeroporto affinche’ la loro carta di imbarco online venga controllata e timbrata. Inoltre, tutti i passeggeri in partenza da aeroporti in Marocco devono presentare la loro carta d’imbarco al check dell’aeroporto locale in funzione. I passeggeri che non presenteranno la carta d’imbarco online al personale addetto ai controlli di sicurezza dell’aeroporto e al cancello di imbarco saranno soggetti all’addebito di una tariffa aeroportuale pari a £ 40/€ 40 a persona/per tratta per l’emissione di una nuova carta di imbarco persso la postazione self-service o la biglietteria dell’aeroporto. Questo servizo è disponibile fino a 40 minuti prima dell’orario di partenza previsto.

Si deve presentarsi al cancello d’imbarco almeno 30 minuti prima dell’orario Della partenza prevista BAGAGLIO REGISTRATO Ogni passeggero può registrare fino a due bagagli con un peso non superiore a 15 o 20 kg ciascuno, a seconda dell’opzione selezionata al momento della prenotazione iniziale, dietro pagamento del supplemento applicabile. Dopo avere effettuato la prenotazione, fino a 4 ore prima dell’orario di partenza previsto per il volo, è possibile aggiungere bagaglio .I supplementiper il bagaglio registrato si intendono a persona/per tratta. Per le prenotazioni effettuate online sono disponibili tariffe scontate. Verrano applicate tariffe piu’ alte per il bagaglio da stivare nel caso in cui venga acquistato tramite call center Ryanair/biglietteria in aeroporto, durante i periodi di alta stagione e su alcune rotte selezionate. Sebbene i supplementi possano variare da un periodo all’altro, al bagaglio registrato viene applicato il supplemento in vigore al momento della prenotazione e/o del pagamento. Non è consentito cumulare o condividere la franchigia bagaglio tra passeggeri che viaggiano con la stessa prenotazione né tra due bagagli registrati da un singolo passeggero (il peso di ciascun bagaglio deve essere inferiore o uguale al limite consentito). I passeggeri che superano la franchigia personale per i bagagli registrati sono tenuti al pagamento del sovrappeso in base alla tariffa applicabile il giorno della partenza. Il supplemento per il peso in eccedenza è attualmente pari a £ 20/€ 20 per chilogrammo (o l’equivalente nella valuta locale). I neonati non possono portare BAGAGLIO A MANO NE’ IMBARCARLO.

Tuttavia è consentito il trasporto gratuito di un passeggino pieghevole per bambino.

BAGAGLI A MANO I seguenti requisiti per I bagagli a mano vengono applicate a persona (neonati non inclusi): È consentito tassativamente un solo bagaglio a mano a passeggero (neonati esclusi) con un peso fino a 10 kg e con dimensioni massime di 55 x 40 x 20 cm. (borse, ventiquattro ore, laptop, sacchetti con acquisti, fotocamere, ecc. rientrano nell’unico pezzo di bagaglio a mano consentito). Bagagli a mano che superano la quantita’/grandezza/peso sopra indicato saranno rifiutati al cancello d’imbarco, o dove disponibile i bagagli a mano saranno messi nella stiva dell’aereo per una tariffa di £40/€40. In caso insicuri del proprio bagalio a mano si prega di controllare prima al Banco rilascio bagaglio prima di procedere per la sicurezza. Il bagaglio a mano non deve contenere oggetti proibiti.

DANNEGGIAMENTO, SMARRIMENTO, TARDIVA CONSEGNA DEI BAGAGLI

I bagagli registrati sono gli articoli che il passeggero consegna alla compagnia aerea per il trasporto nella stiva dell’aereo, e che non sono accessibili durante il volo. I bagagli vengono pesati, etichettati e registrati sul biglietto del passeggero per la loro identificazione all’arrivo. La compagnia aerea deve rilasciare al passeggero uno scontrino i identificativo per ogni bagaglio consegnato. Cosa succede All’arrivo a destinazione, in caso smarrimento o danneggiamento del bagaglio, il passeggero, prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli, deve compilare un Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (denominato P.I.R. – Property Irregularity Report) presso l’apposito Ufficio Lost and Found, in relazione al quale, a seconda del tipo di problema, si segue una specifica procedura per l’avvio della pratica di risarcimento nei confronti della compagnia aerea. − Smarrimento: se il bagaglio non viene ritrovato entro 21 giorni dall’apertura del P.I.R. si considera smarrito, ed è pertanto possibile chiedere il risarcimento. − Tardiva consegna: se il bagaglio viene ritrovato, entro 21 giorni dalla effettiva avvenuta consegna è possibile comunque chiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute per acquistare gli effetti personali necessari in mancanza del bagaglio (è importante a tal fine conservare la documentazione che attesta le spese: scontrini, ricevute, ecc.). −

Danneggiamento: entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio è possibile chiedere il risarcimento dei danni verificatisi durante il trasporto aereo. Per le richieste di rimborso e risarcimento, è necessario inviare all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea la seguente documentazione in originale, con raccomandata a/r: ricevuta del biglietto, scontrino di accettazione del bagaglio, P.I.R., elenco del contenuto del bagaglio smarrito o danneggiato oppure della merce acquistata in sostituzione degli effetti personali tardivamente consegnati (in questo caso con ricevute di acquisto), coordinate bancarie per l’accredito delle somme riconosciute. Diritti del passeggero In caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio registrato, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1.000 DSP – Diritti Speciali di Prelievo (circa 1.164 euro), in caso di compagnie aeree dell’Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal, e fino a 17 DSP (circa 19 euro) per kg di bagaglio in caso di compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il passeggero, al momento del check-in, abbia dichiarato un “interesse speciale Viale degli Ammiragli, 91 – Roma 00136 – Tel +39 06 4417021 – Fax +39 06 44170230 www.adiconsum.it – e-mail: comunicazioni@adiconsum.it – C.F. 96107650580 alla consegna” e pagato l’eventuale sovrapprezzo relativo ad una assicurazione integrativa sul bagaglio: in tal caso, la compagnia aerea è tenuta al risarcimento fino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che la somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna.

Una volta presentato il reclamo con le modalità e i termini previsti, il diritto al risarcimento si prescrive in 2 anni dalla data di arrivo a destinazione. Cosa fare In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Adiconsum, (alla voce “Dove siamo”), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.