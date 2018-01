Ryanair, le nuove regole per i bagagli a mano

Tante novità Sono in arrivo per chi viaggia con Ryanair visto che cambieranno le regole per i bagagli a mano. Sembra proprio che la compagnia abbia diffuso nelle scorse ore, le nuove norme che prevedono la possibilità di portare un doppio bagaglio a mano, ma con diverse limitazioni. Queste novità sono state introdotte da Ryanair attraverso un comunicato online pubblicato proprio alcuni giorni fa, dove ricorda ai propri clienti la nuova politica che sarà attiva direttamente dal 15 gennaio 2018. Innanzitutto, soltanto i clienti che hanno acquistato l’imbarco prioritario, che ricordiamo è incluso nelle tariffe Plus flexi Plus e family Plus, potranno portare fino a due bagagli a mano in cabina, mentre tutti gli altri clienti e dunque quelli senza imbarco prioritario, dovranno portare in cabina soltanto il bagaglio a mano più piccolo. Mentre quello più grande, potrà essere messo in stiva al Gate di imbarco in modo assolutamente gratuito.

È stato inoltre chiarito che il peso massimo del bagaglio con le rotelle, Dunque, del trolley sarà di 10 kg e deve poter entrare nel misuratore dei bagagli e anche nelle cappelliere. Tutti i bagagli che supereranno il peso che risulteranno essere troppo grossi, saranno soggetto ad un supplemento di importo pari a €50 per bagaglio. Inoltre, la borsa piccola deve sempre poter essere inserita sotto il sedile davanti al proprio posto.

“Ricordiamo ai nostri clienti che a partire dal 15 gennaio 2018, solo coloro che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario potranno imbarcare due bagagli a mano in cabina. Tutti gli altri clienti potranno portare in cabina il bagaglio a mano più piccolo mentre il più grande (trolley con ruote) verrà messo gratuitamente in stiva al gate d’imbarco. In questo modo si potranno rendere più veloci le procedure d’imbarco ed eliminare eventuali ritardi. Inoltre la nuova policy bagagli offre ai nostri clienti tariffe più basse per il bagaglio registrato, aumentandone del 33% il peso consentito”, è questo quanto dichiarato da John F.Alborante, sales & Marketing Manager Italia di Ryanair.

L’azienda irlandese sembra abbia ridotto anche da 35 a €25 il costo dei bagagli da stiva e aumentato la franchigia da 15 a 20 kg, al fine di incoraggiare un maggior numero di clienti ad acquistare il bagaglio registrato e ridurre il volume di quelli che a mano. L’imbarco prioritario potrà essere acquistato al costo di €5 al momento della prenotazione oppure a €6 fino ad un’ora prima della partenza del volo. Ryanair ha così ricordato ai propri clienti la nuova policy sui bagagli, parte del programma “Always Getting Better”, introducendo anche delle nuove tariffe ridotte per il bagaglio da stiva al fine di incoraggiare gli utenti ad acquistare il bagaglio registrato e ridurre il numero dei passeggeri ce si recano al gate d’imbarco con due bagagli, creando confusioni e parecchi disagi.

REQUISITI DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO:

Tutti I passeggeri devono presentare un documento d’identita’ valido e la carta d’imbarco online all’aeroporto.

ONLINE CHECK-IN: TUTTI I PASSEGGERI DEVONO EFFETTUARE IL CHECK-IN ONLINE E STAMPARE LA PROPRIA CARTA D’IMBARCO PRIMA DEL VIAGGIO.

I passeggeri possono effettuare il check-in online a partire da 15 giorni prima e fino a 4 ore prima della partenza prevista del volo . Una volta che il passeggero ha effettuato il check-in online la carta d’imbarco puo’ essere ristampato fino a 4 ore prima della partenza prevista del volo. Si prega di notare- Una volta effettauto il check-in online non sara’ piu’ possible modificare il nome del passeggero ne’ la data, gli orari o l’itenerario del volo. Per aggiungere altri servizi dopo aver effettuato il check-in online come ad esempio L’Imbarco Prioritario, Bagaglio d’Imbarcare, Attrezzature Sportive etc. si deve effettuare all’aeroporto o via un centro di prenotazione Ryanair (negli orari d’apertura).

LA SCADENZA DEI KIOSK AEROPORTUALI E IL BANCO DI CONSEGNA BAGAGLI: Tutti I kiosk aeroportuali e I banchi di consegna bagagli sono disponibili 2 ore prima della partenza prevista del volo e chiudono rigorosamente 40 minuti prima della partenza prevista del volo.

REQUISITI AEROPORTUALI: I passeggeri devono presentare un documento d’identita’ valido e la carta di imbarco online sia al personale di sicurezza dell’aeroporto sia al cancello di imbarco su un singolo fogli A4. Ogni passeggero che ha effettuato il check-in online puo’ portare un articolo di bagaglio a mano che non superano le richieste dimensioni (vedere paragrafo con titolo “BAGAGLI A MANO”). Indipendentemente dai requisiti del visto, prima di procedure ai controlli di sicurezza in aeroporto, tutti I cittadini non UE/SEE devono recarsi presso il banco dei visti/immigrazione Ryanair all’aeroporto affinche’ la loro carta di imbarco online venga controllata e timbrata. Inoltre, tutti i passeggeri in partenza da aeroporti in Marocco devono presentare la loro carta d’imbarco al check dell’aeroporto locale in funzione. I passeggeri che non presenteranno la carta d’imbarco online al personale addetto ai controlli di sicurezza dell’aeroporto e al cancello di imbarco saranno soggetti all’addebito di una tariffa aeroportuale pari a £ 40/€ 40 a persona/per tratta per l’emissione di una nuova carta di imbarco persso la postazione self-service o la biglietteria dell’aeroporto. Questo servizo è disponibile fino a 40 minuti prima dell’orario di partenza previsto.

Si deve presentarsi al cancello d’imbarco almeno 30 minuti prima dell’orario Della partenza prevista BAGAGLIO REGISTRATO Ogni passeggero può registrare fino a due bagagli con un peso non superiore a 15 o 20 kg ciascuno, a seconda dell’opzione selezionata al momento della prenotazione iniziale, dietro pagamento del supplemento applicabile. Dopo avere effettuato la prenotazione, fino a 4 ore prima dell’orario di partenza previsto per il volo, è possibile aggiungere bagaglio .I supplementiper il bagaglio registrato si intendono a persona/per tratta. Per le prenotazioni effettuate online sono disponibili tariffe scontate. Verrano applicate tariffe piu’ alte per il bagaglio da stivare nel caso in cui venga acquistato tramite call center Ryanair/biglietteria in aeroporto, durante i periodi di alta stagione e su alcune rotte selezionate. Sebbene i supplementi possano variare da un periodo all’altro, al bagaglio registrato viene applicato il supplemento in vigore al momento della prenotazione e/o del pagamento. Non è consentito cumulare o condividere la franchigia bagaglio tra passeggeri che viaggiano con la stessa prenotazione né tra due bagagli registrati da un singolo passeggero (il peso di ciascun bagaglio deve essere inferiore o uguale al limite consentito). I passeggeri che superano la franchigia personale per i bagagli registrati sono tenuti al pagamento del sovrappeso in base alla tariffa applicabile il giorno della partenza. Il supplemento per il peso in eccedenza è attualmente pari a £ 20/€ 20 per chilogrammo (o l’equivalente nella valuta locale). I neonati non possono portare BAGAGLIO A MANO NE’ IMBARCARLO.

Tuttavia è consentito il trasporto gratuito di un passeggino pieghevole per bambino.

BAGAGLI A MANO I seguenti requisiti per I bagagli a mano vengono applicate a persona (neonati non inclusi): È consentito tassativamente un solo bagaglio a mano a passeggero (neonati esclusi) con un peso fino a 10 kg e con dimensioni massime di 55 x 40 x 20 cm. (borse, ventiquattro ore, laptop, sacchetti con acquisti, fotocamere, ecc. rientrano nell’unico pezzo di bagaglio a mano consentito). Bagagli a mano che superano la quantita’/grandezza/peso sopra indicato saranno rifiutati al cancello d’imbarco, o dove disponibile i bagagli a mano saranno messi nella stiva dell’aereo per una tariffa di £40/€40. In caso insicuri del proprio bagalio a mano si prega di controllare prima al Banco rilascio bagaglio prima di procedere per la sicurezza. Il bagaglio a mano non deve contenere oggetti proibiti.