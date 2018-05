Ryanair, novità in vista: possibile fare il check in solo 48 ore prima del volo

Sono in arrivo delle novità davvero molto interessanti che riguardano la compagnia aerea Ryanair o meglio i suoi utenti. L’ultimo cambiamento è arrivato proprio nei giorni scorsi e riguarda il check-in online e nello specifico il tempo a disposizione per i viaggiatori per poterlo effettuare senza dover incappare in sovrapprezzi o pagamenti indesiderati. Questa decisione di Ryanair però in qualche modo riporta la compagnia al centro delle polemiche soprattutto sulla rete. Siamo più nello specifico In cosa consiste questa novità diffusa da Ryanair. Stando a quanto riferito, la compagnia irlandese ha annunciato che a partire dal prossimo 13 giugno, sarà tagliata a 48 ore la finestra a disposizione per i clienti che non hanno acquistato dei posti riservati a bordo per poter effettuare il check-in senza dover incorrere in sovrapprezzo.

Superato questo termine di 48 ore, gli utenti dovranno necessariamente pagare. Fino ad oggi l’azienda permetteva ben 4 giorni per poter effettuare il check-in online. Adesso però le cose sono cambiate e l’aggiornamento dei termini anche delle condizioni per poter Volare con Ryanair, prevede che i viaggiatori che hanno pagato per prenotare dei posti a sedere assegnati abbiano più tempo a disposizione per poter fare il check-in e lo potremmo fare già da 60 giorni prima del volo fino a 2 ore prima della partenza.

Da quanto è emerso Dunque prenotare un posto così detta normale costerà soltanto €4, Mentre se ti sceglie un posto in prima fila il costo ammonterà a 13 euro e mentre si dovranno pagare €15 per avere uno spazio extra proprio davanti alle gambe. Per tutti gli altri viaggiatori quindi la finestra per il check-in si riduce alle 48 ore precedenti la partenza, sempre con la chiusura due ore prima del volo. Tutti coloro che si presenteranno agli imbarchi sprovvisti di check-in dovranno sostenere un costo di €55 direttamente in aeroporto ed un costo di €25 Invece per i neonati.

Come abbiamo visto queste novità però sono state accolte con ironia ma anche con un velo di polemiche da parte degli utenti, Perché di fatto non si potrà più fare il check in per un volo di ritorno prima della partenza, neanche per un weekend oppure un viaggio molto breve. Di certo non è la prima volta che la compagnia aerea irlandese Ryanair si trova a prendere delle decisioni che in qualche modo non sono ben viste dai viaggiatori. L’ultima risale a qualche mese fa quando è una modifica della compagnia aerea ha scatenato delle polemiche che in quel caso riguardava i bagagli a mano dei viaggiatori.