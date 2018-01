Sacchetti biodegradabili polemica di inizio 2018, parla Catia Bastioli: “Offeso il lavoro di 20 anni”

Il ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti rileva che “l’entrata in vigore della normativa ambientale sugli shopper ultraleggeri è un atto di civiltà ecologica che pone l’Italia all’avanguardia nel mondo nella protezione del territorio e del mare dall’inquinamento da plastiche e microplastiche” e “le polemiche sul pagamento di uno o due centesimi a busta sono solo un’occasione di strumentalizzazione elettorale”. L’azienda è nata nel 1989 dal gruppo Montedison e oggi è specializzata in bioplastiche biodegradabili e compostabili, sviluppate attraverso 25 anni di ricerca e realizzate da una filiera integrata che coinvolge, oltre al sito ternano, anche altri siti tra cui quello di Novara. Sarebbe utile che ci si preoccupasse dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento causato dalle plastiche non gestite correttamente, e che si accettassero soluzioni tecnologiche e produttive che contribuiscono a risolvere questi problemi, senza lasciarsi andare a polemiche da campagna elettorale di cui non se ne sente il bisogno. Chi vuole inventare bugie si accomodi pure, noi non lo seguiremo.

La regolarizzazione ha comunque messo un mostra i costi dei sacchetti che prima erano a carico dei supermercati, ora passano all’utente.

“Da sempre i cittadini pagano in modo invisibile gli imballaggi che acquistano con i prodotti alimentari, solo che dal 1/o gennaio il prezzo è visibile e presente sullo scontrino”, spiega l’associazione ambientalista, aggiungendo che in Italia si possono acquistare bioplastiche da almeno una decina di aziende.

Tassa occulta? Per Legambiente non è nulla di tutto ciò. Questo problema si può ovviare semplicemente con una circolare esplicativa del Ministero dell’ambiente e della salute che permetta in modo chiaro, a chi vende frutta e verdura, di far usare sacchetti riutilizzabili, come ad esempio le retine, pratica già in uso nel nord Europa. Nessun produttore o nessuna azienda della grande distribuzione ha mai fatto ovviamente e naturalmente beneficenza nei confronti dei consumatori.

Sottolineando l’importanza strategica della Green Economy, Matteo Renzi, osserva che “i posti di lavoro del domani sono in settori come questi, vanno creati e coltivati: oppure – si chiede polemicamente – si pensa davvero che vivremo tutti di sussidi, assistenzialismo e redditi di cittadinanza?”

La legge vieta il riutilizzo dei sacchetti? Si tratta di una fantasia di chi non conosce il mercato delle bioplastiche. “Un problema di cui ormai si parla in tutto il mondo, come emerso chiaramente ad esempio alla Conferenza mondiale sugli oceani che l’Onu ha organizzato nel giugno scorso a New York, a cui Legambiente ha partecipato portando l’esperienza di citizen science sul marine litter con Goletta verde e le campagne di pulizia delle spiagge”. “Occorre affrontare con efficacia il problema dell’usa e getta e allo stesso tempo contrastare il problema dei sacchetti illegali, ancora troppo diffusi, e promuovere le filiere delle produzione industriali innovative e rispettose dell’ambiente”. La polemica del costo scaricato su chi fa la spesa per i sacchetti contenitori di frutta e verdura la trova sconcertata.

Per una giornata intera si è suonata la grancassa del “conflitto di interessi”, anche perché Bastioli è stata designata proprio dal governo Renzi alla presidenza di Terna.

Su scala mediterranea, la messa al bando degli shopper non compostabili è attiva in Italia, Francia e Marocco.

Sono bastati due giorni di applicazione e l’obbligo del sacchetto ecologico al banco dell’ortofrutta ha scatenato il primo polverone del 2018. In realtà, la beffa della sporta a pagamento nei supermercati risale al 2011.

Da allora, grazie ad una solerte applicazione di una direttiva Ue, gli italiani hanno dovuto dire addio alle vecchie, gratuite e resistenti buste di plastica. Al loro posto sono arrivati i sacchetti biodegradabili, rigorosamente a pagamento e di carta velina. Buoni forse per l’ambiente, ma di sicuro non per contenere cibi più pesanti di una confezione di tovaglioli. Così, chi non vuole rincorrere per la strada barattoli di pelati o scatolette di tonno è costretto ad acquistare i borsoni messi generosamente a disposizione dai commercianti, più costosi e griffati, tanto per fare un po’ di pubblicità ai negozi a spese nostre. In questo scenario, con i clienti di fatto costretti a partire da casa con le proprie buste riciclate, per evitare ogni volta di dover scegliere tra un balzello di 30-50 centesimi e l’impossibilità di arrivare a casa senza lasciare per strada qualche acquisto, sono spuntati i sacchetti biodegradabili anche al reparto della frutta e verdura.

Il costo è infinitesimale. Si va dagli uno ai 3 centesimi che, moltiplicati per le 140 spese medie, fanno dai 4 ai 12 euro l’anno.

Malgrado il prezzo proletario, però, la novità è piaciuta pochissimo ai consumatori, che dall’introduzione dell’obbligo, il primo gennaio, hanno iniziato a riversare la propria indignazione sui social, nelle chat e negli stessi supermercati. Una rabbia che si è scaricata pure su Matteo Renzi, accusato di aver favorito l’azienda amica Novamont (che produce sacchetti di plastica), guidata dall’imprenditrice Catia Bastioli, che nel 2011 partecipò alla Leopolda e che ora è presidente di Terna. L’intensificarsi delle polemiche, su cui si è rapidamente innestato il fuoco delle opposizioni, ha costretto il segretario del Pd ad intervenire. «L’ultima che sta girando molto via sms è che avrei organizzato un complotto per aiutare miei amici e cugini di terzo grado impegnati nella fabbricazione di sacchetti. Ebbene sì. Voi non immaginate quanto sia diabolica la nostra mente: prepariamo complotti tutti i giorni, anche tra San Silvestro e Capodanno», ha ironizzato l’ex premier, spiegando che in Italia ci sono circa 150 aziende, con 350 milioni di fatturato e 4mila dipendenti, che producono sacchetti e che la norma deriva da una direttiva Ue che tende a eliminare la plastica per combattere l’inquinamento.

Complotto o no, oltre ad essere l’ennesimo piccolo balzello, l’obbligo di sacchetto rischia di creare il caos nei supermercati. Il costo è infatti già stato incorporato dalle principali catene nei codici a barre di frutta e verdura. L’unico modo di non pagarlo, poiché andare con una propria busta è vietato, è quello di prezzare la frutta senza sacchetto e poi di chiedere alla cassa o di battere a mano il prodotto o di detrarre dal conto il prezzo del sacchetto caricato in automatico. Se tutti lo facessero, per andare a fare la spesa bisognerà prendere un giorno di ferie.