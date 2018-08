Sacra Sindone di Torino, analizzato il sangue: è di una persona torturata

Si torna a parlare della Sindone di Torino e sembra che il sangue ritrovato appartenga ad una persona che è stata torturata. Inoltre sembrerebbe che il sangue sia rosso e non marrone come invece dovrebbe essere un sangue antico, Anche perché il telo è stato esposto ad una luce ultravioletta come quella che può essere emessa dal sole, e sarebbe risultato alterato il colore. Sono questi i risultati di una ricerca italiana che è stata pubblicata sulla rivista Applied Optics e che è stata coordinata da Paolo Di Lazzaro dell’enea e vice direttore del Centro Internazionale di sindonologia al quale hanno partecipato e Daniele Murra dell’enea Paola Iacomussi dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica (Inri), Mauro Missori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e il medico Antonio Di Lascio.

I risultati di questa nuova ricerca pare siano stati diffusi soltanto nelle scorse ore e soltanto un mese fa era arrivato il risultato di un’altra ricerca e studio, secondo il quale almeno la metà delle macchie di sangue che sono state riscontrate sulla Sindone sarebbero false. È stato Grazie Ad un’analisi effettuata dai ricercatori con attenzione del 2015 con una particolare tecnica ottica che serve ad individuare la composizione dei materiali. che si è visto come nel sangue della Sindone, sia presente la metaemoglobina ovvero un prodotto della degradazione dell’emoglobina invecchiata e fortemente ossidata a conferma proprio che si tratterebbe di un sangue antico così come era stato dimostrato negli anni 80 dalle altre ricerche.

E’ questo sostanzialmente quanto riferito da di Lazzaro, il quale avrebbe aggiunto che il sangue ritrovato sulla Sindone è ricco di bilirubina e in questo caso si potrebbe essere trattato di una persona malata di ittero e di una persona percorsa duramente visto che nel sangue proprio di quest’ultima si rompono i globuli rossi lascia questa sostanza.

«il nostro obiettivo era, inoltre, capire perché il sangue presente sul telo è rosso e non marrone, come dovrebbe essere un sangue antico e ossidato», ha aggiunto ancora Di Lazzaro. Sulla base di queste dichiarazioni, i ricercatori hanno messo a punto un esperimento che è durato Ben 4 anni e che ha utilizzato del sangue compatibile con quello che è stato ritrovato sulla Sindone.