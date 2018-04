Saga: Professoresse che scopano – Preside 39enne arresta per aver fatto sesso con alunno 17enne

Era affascinata da quel ragazzino al punto da perdere ogni freno inibitore, infischiandosene della sua posizione e del fatto che, se fosse stata scoperta, per lei, preside di una scuola dell’Ohio, si sarebbero aperte le porte del carcere. E così è stato, grazie a un video hot che il 17enne ha portato alla polizia: protagonisti del filmato a luci rosse il ragazzino e Courtney Alfred, 39enne moglie e madre di due bimbi, riconosciuta grazie a un tatuaggio.

«La relazione è iniziata quando sono rimasti in palestra da soli all’Education Alternatives a Bedford, nell’Ohio – ha detto Rick Suts, vice capo della polizia di Bedford – Da allora ci sono stati numerosi incontri nel suo furgone». L’adolescente ha denunciato il fatto alla polizia la scorsa settimana, portando con sé il video che la incastrava. «Abbiamo visto le immagini e ci siamo soffermati su un tatuaggio della donna – ha aggiunto Suts – Siamo andati a casa della preside e le abbiamo chiesto di mostrarcelo: a quel punto non abbiamo più avuto alcun dubbio».

Loading...

COURTNEY ALFRED 4

La polizia ha riferito di aver visionato dei messaggi con cui la preside offriva soldi all’adolescente per metterlo a tacere affinché non raccontasse nulla al marito. La donna è stata arrestata per aver fatto sesso ripetute volte con un minorenne ed è stata rilasciata dietro pagamento di una cauzione di 25mila dollari: il 16 aprile tornerà in tribunale.