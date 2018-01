Saldi crescono soprattutto su internet: Sul web acquisti aumentati del 20%

Contrordine: i saldi non sono sono stati un flop, come avevano profetizzato alcune associazioni dei consumatori, che non ne azzeccano più una da tempo immemorabile. Non solo la spesa degli italiani nel periodo delle offerte è cresciuta, ma grazie agli acquisti online la campagna 2018 si avvia a chiudere probabilmente a livelli che non si vedevano da tempo.

A fare i conti sugli acquisti degli italiani dopo le feste natalizie è la Sia, che ha rilevato i flussi di denaro, in pratica i pagamenti, transitati sulle carte di credito e di debito del proprio circuito. Dunque inclusi i bancomat e le prepagate.

Ed ecco la sorpresa. Sono stati ben 59,3 milioni i pagamenti con carte di debito, credito e prepagate, emesse in Italia e gestite dalla Sia, nella prima settimana dei saldi invernali 2018, vale a dire da venerdì 5 a sabato 13 gennaio. Nel medesimo periodo dello scorso anno gli italiani avevano speso 52,3 milioni. E l’incremento registrato è pari, in dodici mesi, al+13,4%. Non c’è male davvero per i saldi invernali che secondo il Codacons dovevano rivelarsi «l’ennesimo flop». «Ancora una volta le vendite durante i saldi faranno registrare una contrazione», spiega- val’associazione consumeristica in una nota diffusa il 1° gennaio, sentenziando: «le famiglie non prevedono di effettuare grandi acquisti durante gli sconti né dedicheranno significativi budget di spesa ai saldi, al punto che solo il 40% degli italiani conta di approfittare delle vendite di fine stagione».

Nei negozi le vendite sono andate benino quasi ovunque, con percentuali di incremento rispetto allo scorso anno dal 5% in su. Sul web è andata splendidamente. Sempre secondo la Sia dei quasi 60 milioni spesi per le compere a sconto sul proprio circuito, circa 12 milioni sono relativi agli acquisti online, pari a oltre il 20% del totale. E sono in crescita del 23,1% rispetto al 2017 quando erano stati 9,7 milioni.

Buono il bilancio delle compere effettuate con le carte anche nei negozi tradizionali, dove i pagamenti con il denaro di plastica sono aumentati di un buon 11,3% raggiungendo quest’anno i 47,4 milioni contro i 42,6 milioni del 2017.

In particolare, il maggior numero di pagamenti fisici, oltre 7 milioni di euro, è stato registrato venerdì 5 gennaio scorso, il giorno in cui hanno preso il via in tutta Italia le vendite di fine stagione. Il picco di acquisti su siti del commercio elettronico, quasi 1,5 milioni transati,si è verificato invece martedì 9 gennaio. Ma sulle piattaforme di ecommerce, come accade da diversi anni a questa parte, le compere si sono spalmate su tutto il periodo.