Salmonella, ritirati oltre 207 milioni di uova negli Usa: è allarme anche in altri paesi

E’ allarme salmonella non nel nostro paese ma negli Stati Uniti, dove sono state ritirate circa 200 milioni di uova perché risultate contaminate. E’ questo sostanzialmente quanto riferito nelle ultime ore e pare che come già detto circa 200 milioni di uova siano state ritirate negli Stati Uniti determinando un’ emergenza davvero senza fine che nei prossimi giorni potrebbe raggiungere Però anche altri paesi che hanno dei legami commerciali con l’America piuttosto forti i quale importano non soltanto le uova ma anche altri alimenti. Infatti ad oggi non si esclude che queste uova possano essere arrivate anche già in altri paesi e dunque anche in Europa. Le uova sono state richiamate da una delle più grandi aziende del settore, la Rose Acre Farms of Seymour con sede nell’Indiana e avrebbero raggiunto i consumatori in Florida, New York, Pennsylvania, North Carolina, New Jersey, Virginia, Colorado, South Carolina e West Virginia. Il rischio di trovare delle uova contenenti uno degli agenti batterici potenzialmente pericolosi o meglio tra i più pericolosi per la salute dell’uomo, è davvero piuttosto alto.

Sono circa 207 milioni le uova ritirate che provengono dal North Carolaina in aggiunta ad altri 9 paesi dell’America come North Carolina, Florida, New York, Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Colorado, South Carolina, West Virginia. In questi paesi si sono registrati casi di persone che purtroppo hanno contratto i sintomi della salmonella e queste notizie sono state riferite dalla Food and drug administration. A livello numerico si tratta di uno dei richiami alimentari più imponenti. Secondo quanto riferito ancora sembra proprio che le uova sono state contaminate dall’agente batterico salmonella che come sappiamo è uno tra i più pericolosi per la salute dell’uomo soprattutto per gli individui più piccoli e per le persone anziane.

Generalmente questa infezione del tratto gastrointestinale ha un decorso benigno e provoca diversi titoli tra i quali febbre, diarrea, nausea, vomito e dolore addominale, ma in alcuni casi può anche causare batteriemie o estendersi anche alle ossa e alle meningi. L’allarme pare sia scoppiato dopo che 22 persone hanno riportato dei sintomi da classica intossicazione dovuta proprio al batterio in questione. Ricordiamo che l’infezione Oltre agli alimenti si può diffondere attraverso l’acqua, oppure piccoli animali domestici e le uova rappresentano gli alimenti più a rischio per la diffusione di salmonella.

La salmonella è caratterizzata da bacilli gram negativi asporigeni e anaerobi facoltativi. I bacilli del genere salmonella pare siano presenti nell’ambiente nel suolo e nelle acque e possono essere riscontrate come dei parassiti all’interno dell’intestino degli animali e dell’uomo oppure esclusivamente dell’uomo. Questi sierotipi sono causa di differenti gruppi di malattie infettive nell’uomo Come proprio la salmonellosi e in questo caso sono le forme più comuni di malattia da salmonella e si manifestano come delle infezioni localizzate a carico dell’ intestino e sono causate dalle salmonelle minori ovvero dai sierotipi salmonella e salmonella enteritidis.