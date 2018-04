Salvata a 3 anni da trapianto con mini-cuore artificiale

Era rimasta solo una possibilità per salvarla. Un intervento che finora era stato eseguito solo una volta in tutto il mondo. L’ultima strada da percorrere per ridare forza a quel cuoricino malato . Per aiutarlo a pompare il sangue verso il resto del corpo. Quando è arrivata al Bambino Gesù di Roma, Vanessa (nome di fantasia) era appesa a un filo. Soffocata da una miocardiopatia dilatativa ad appena tre anni. Ma l’equipe del dottor Antonio Amadeo non ha perso tempo. Ha ottenuto tutti i via libera necessari e le ha impiantato un mini-cuore artificiale nel ventricolo sinistro. Ora, manca solo l’ultimo tassello : il trapianto di un organo vero che possa regalarle una vita normale.

Il calvario della bimba era cominciato a luglio, col ricovero nelle stanze del dipartimento medico e chirurgico di cardiologia pediatrica dell’ospedale romano. I medici avevano tentato subito la via del Berlin Heart,un cuore artificiale para corporeo dotato di un dispositivo esterno collegato con delle cannule al torace. Ma senza successo.

Il muscolo cardiaco della piccola, al momento della rimozione del Berlin Heart, non riusciva ancora a funzionare in autonomia. Non solo. Perché a rendere più difficili le cose si è messa anche un’infezione dei tramiti delle cannule. E tra una complicazione e l’altra non è mancata nemmeno un’emorragia cerebrale, da cui però Vanessa si sta pian piano riprendendo. Così, è rimasta una sola opzione per tenere in vita la bimba in attesa del trapianto : Infant Jarvik 2015.

IN MINIATURA

Una pompa intratoracica lunga cinque millimetri, con un diametro di 15 e un peso di 50 grammi, da impiantare nel ventricolo sinistro. Un cuore in miniatura dalla forma simile a quella di una batteria stilo, alimentato da un cavo posizionato all’interno dell’addome che riceve energia da una batteria esterna ricarica­bile. Il 2 febbraio scorso, grazie a questo sistema, Vanessa e i suoi genitori sono tornati a vedere la luce in fondo al tunnel. La bim­ba è stata estubata dieci giorni dopo l’intervento e, nell’attesa di un cuore nuovo, ha potuto ritornare a dormire nel letti­no di casa sua.

Per Amodeo, però, non è la pri­ma volta. Già nel 2012 aveva otte­nuto il consenso della Food and DrugAdministration americana, del ministero del­la Salute e del Comitato Etico del Bambino Gesù, per impian­tare il prototipo di Infant Jarvik nel corpicino di un bimbo di ap­pena 16 mesi. E lo stesso ospedale della Santa Sede sarà il capo fi­la per il progetto europeo per il riconoscimento del marchio CE del dispositivo. Negli Usa, inve­ce, la sperimentazione partirà nei prossimi mesi. Proprio qui è stato sviluppato il dispositivo, grazie all’impiego dei fondi del Natio- nallnstitute ofHe­alth, all’intemo del programma statunitense Pum- pkin (Pumps for Kids, Infants, and Neonates) pro­mosso dal Natio- nal Heart Lung and Blood Institu- te.

«Se le premesse di minore morbidità e mortalità verranno confermate dai clinical trial che inizieranno entro il 2018, si trat­ta di una vera rivoluzione nel mondo dell’assistenza meccanica pediatrica. L’utilizzo della mini pompa cardiaca potrà rappresentare una svolta», spiega soddi­sfatto Amodeo, responsabile Ecmo e Assi­stenza mecca­nica cardiore­spiratoria e tra­pianto di cuore artificiale del Bambino Ge­sù. La grande innovazione è anche la dimis­sione a casa dei pazienti, grazie al cavo addominale che con­sente la ricarica del dispositivo. «Negli ultimi 20 anni, per i piccoli pazienti è stato disponi­bile un solo mo­dello di cuore artificiale para corporeo, che se da un lato fa­ceva registrare un 70% di sopravvivenza, dall’al­tro non permetteva la dimissio­ne. Adesso, sarà invece possibile dimettere i pazienti dopo l’inter­vento, permettendogli il reinseri­mento nel tessuto sociale e fami­liare in attesa del trapianto di cuore».

SPERIMENTAZIONE

Soddisfatto anche Timoty Baldwin, responsabile del pro­getto Pumpkin: «L’apparente successo del primo impianto ef­fettuato presso il Bambino Gesù è per noi molto gratificante. Mentre ci prepariamo all’inizio della sperimentazione clinica i negli Stati Uniti, quest’esperien­za ci aiuterà a capire meglio co­me funziona il dispositivo e co­me prenderci cura al meglio dei delicati pazienti tenuti in vita gra­zie al Jarvik 2015».