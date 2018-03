Samsung Pay arriva ufficialmente in Italia, si potrà pagare dal cellulare

Samsung ha ufficialmente presentato il sistema di pagamento mobile chiamato Samsung Pay Che secondo quanto riferito dall’azienda dovrebbe sostituire la carta di credito con lo smartphone per i pagamenti effettuati tutti i giorni. I pagamenti in questione non vanno fatti online, ma si tratta di microtransazioni di prossimità ovvero quelle effettuate tramite POS e dunque per tutte le spese eseguite presso negozi, ristoranti, centri commerciali, rifornimento di benzina e tanto altro. E’ dunque arrivato ufficialmente anche in Italia il Samsung Pay anche se silenziosamente, Visto che fino a poche ore fa non si aveva alcuna notizia. Si pagherà Dunque con il cellulare oppure con lo SmartWatch semplicemente avvicinando dei terminali che sono già presenti nei negozi. Coloro comunque che hanno un cellulare marchiato Samsung con sistema operativo Android, potranno Dunque da oggi lasciare a casa il portafogli e pagare utilizzando semplicemente il proprio cellulare.

La compagnia Dunque presentato ufficialmente questa piattaforma che promette di dare una ventata di novità all’economia digitale con tanti vantaggi non soltanto per gli utenti, ma anche per gli esercenti in termini di funzionalità oltre che anche in termini di velocità visto che non esistono spese oppure addebiti aggiuntivi per utilizzare questo innovativo servizio. Le banche attualmente supportate sono BNL, Che Banca, Intesa San Paolo, banca Mediolanum e Unicredit nexi, Visa e MasterCard ma la promessa è che ben presto la copertura possa essere l’età ulteriormente.

“In sostanza la totalità degli esercizi commerciali dotati di un Pos può ricevere pagamenti attraverso il servizio“, ci spiega Antonio Bosio, Head of Product and Solutions Samsung Italia. Va detto che per poter autorizzare la transazione sarà necessario autenticarsi con un pin o un impronta digitale o ancora con la scansione dell’iride e così viene effettuata la tokenizzazione dei dati della carta di pagamento che non compaiono mai Nelle transazioni ne vengono memorizzati su dispositivi. “Siamo convinti che il lancio in Italia di Samsung Pay contribuirà alla trasformazione del rapporto degli italiani con il denaro in direzione di quella ‘cashless society’ di cui si parla ormai da tempo e che in alcuni paesi è già una realtà capace di apportare benefici concreti al sistema paese nel suo complesso grazie anche al fatto di rendere la gestione del denaro totalmente trasparente”, ha commentato Carlo Barlocco, Presidente di Samsung Electronics Italia.

Questo servizio arrivato dopo che ora in Italia è già attivo in 20 paesi e stando a quanto riferito da Carlo Barlocco avrà sicuramente un peso molto importante nel processo di digitalizzazione dei pagamenti oltre che essere una tecnologia innovativa che permetterà il pagamento via smartphone non soltanto sui post delle ultime generazioni ma anche con quelli che non accettano i pagamenti contactless.