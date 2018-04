San Carlo lavora con noi: assunzioni e posizioni aperte anche senza esperienza

Nuove opportunità di lavoro offerte da San Carlo, si cercano figure con diverse esperienze lavorative sia per diplomati o laureati oppure prima esperienza.

Iniziare una collaborazione lavorativa con san Carlo? Magari! Si aprono molte opportunità lavorative per laureati e diplomati in molte sezioni Aziendali e poi, entrare non bellissimo contesto che rappresenta uno stimolo ulteriore per riuscire a far bene il proprio lavoro.

San Carlo: come candidarsi

Il principale canale di raccolta delle candidature è il web, vale a dire il portale riservato alle carriere e selezioni, San Carlo lavora con noi, che viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte. I candidati interessati alle assunzioni San Carlo possono utilizzare la piattaforma web per prendere visione delle opportunità professionali, per inserire il cv nel data base aziendale, anche in vista di prossime selezioni di personale, e per rispondere online agli annunci di interesse. I candidati ritenuti interessanti vengono chiamati per un colloquio personale, dapprima con le Risorse Umane e, in seguito, con i Managers di funzione.

Lavoro da sogno a Dubai come agente immobiliare: stipendio da capogiro

Sta facendo parecchio discutere l’offerta di lavoro di un azienda Britannica. L’offerta in questione è per un lavoro da sogno a Dubai per cui non è necessaria alcuna esperienza pregressa nel settore delle vendite per poter essere assunti. Non solo, ma al fortunato verrà fatto un contratto da 200000 sterline l’anno pari a €233.000. Solitamente quando si leggono queste offerte di lavoro si è portati a pensare che si tratti di una truffa, Ma questa sembra proprio essere una vera e propria offerta di lavoro miliardaria. Come scrive il Coventry Telegraph sembra che un’agenzia immobiliare di Coventry con sede negli Emirati Arabi stia cercando nuovi agenti per la compravendita di lussuose case a Dubai, promettendo una paga davvero da sogno ovvero 200000 sterline l’anno, quasi 17 mila sterline al mese. Secondo quanto riferito, il salario sarebbe esente da tasse e l’azienda che dovrebbe essere la Allsopp & Allsopp, fa sapere che sarà ben lieta di aiutare i nuovi membri della squadra a trovare anche casa vicino l’ufficio.

L’agenzia in questione è dunque una agenzia immobiliare di Coventry con sede negli Emirati Arabi la quale Come già abbiamo riferito, sta selezionando alcuni agenti di vendita per delle ville lussuose al Dubai. Come già riferito, non sono richiesti requisiti particolari e non è neanche richiesta un’esperienza pregressa nel settore ma per essere assunti sarà fondamentale essere delle persone solari ed essere molto entusiasti e per il lavoro che si andrà a svolgere. In seguito alla diffusione della notizia è intervenuto colui che gestisce le risorse umane per la società dicendo di avere degli eccitanti piani di ampliamento per Dubai e di essere in cerca di risorse determinate e che negli ultimi due anni hanno raggiunto importanti traguardi di vendita e non necessariamente in ambito immobiliare.

Lo stipendio di 200.000 sterline l’anno sembra essere uno stipendio base, Visto che secondo quanto riferisce l’azienda tutti i dipendenti avranno la possibilità di crescere all’interno dell’azienda e di arrivare a guadagnare anche €300000 l’anno. Nonostante sul sito dell’azienda non sia presente ancora alcun annuncio di lavoro relativo a Dubai e dunque inerente a quanto finora detto, è pur Certo che il prossimo 14 novembre e ci sarà una giornata dedicata alla raccolta di curriculum.

Per questo motivo, il consiglio per coloro che vorranno accertarsi che si tratta di una offerta di lavoro veritiera è quello di fare un biglietto per Liverpool perché è proprio lì che si svolgeranno i colloqui. In alternativa si potrà inviare il proprio curriculum attraverso una mail all’indirizzo careers@allsoppandallsopp.com. Proprio nelle scorse ore il blog dell’azienda immobiliare ha fatto anche sapere il perché oggi conviene investire in immobili a Dubai, Considerando la forte crescita del settore turistico.

Offerte di lavoro Zara e Capgemini: posti e requisiti ad aprile 2018

Sono oltre 100 le figure professionali ricercate da Zara, tra principali società di moda internazionale appartenente al gruppo Inditex. Negli oltre 340 negozi sparsi in tutta Italia. Ma vediamo in dettaglio le posizioni aperte.

Offerte di lavoro Zara, 5 possibilità

1 Responsabile di reparto a Roma. Per questa posizione è richiesta un’esperienza di almeno 1 anno maturata in ambito Retail, preferibilmente nel settore moda; in contesti dinamici e con grandi volumi di prodotto. Il contratto offerto è a tempo determinato full time.

2 Responsabile di negozio Padova e Trieste. Esperienza di almeno 3-5 anni maturata in ambito Retail, preferibilmente nel settore moda, in contesti dinamici e con grandi volumi di prodotto. Richiesta conoscenza della lingua inglese.

3 Vice responsabile di negozio a Teramo, Marcon (VE), Bologna. La personalità ricercata ha un’esperienza di almeno 2-3 anni maturata in un ruolo simile in ambito Retail, preferibilmente nel settore moda. Inoltre, è disponibile a muoversi sul territorio nazionale.

5 visual merchansider in-store a Chieti, Milano, Orio al Serio (BG), Perugia, Ferrara. Esperienza nel ruolo di almeno 2-3 anni in ambito Fashion Retail. Disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica e a viaggiare.

4 Vetrinisti itineranti a Napoli, Olbia, Brescia e Piacenza. Non è necessario avere esperienza come vetrinista, ma è fondamentale aver lavorato all’interno di un negozio di abbigliamento/accessori per 1-2 anni; poi dimostrare un interesse concreto per questa mansione (corsi, coinvolgimento nella realizzazione di vetrine e/o visual).

Requisiti e richieste di lavoro

Disponibilità a lavorare Full time. Richiesta patente di guida (B) e disponibilità a viaggiare (il ruolo è itinerante. Nonché una buona conoscenza della lingua inglese. Per ragioni organizzative, è fondamentale avere domicilio nei comuni in cui si trovano i relativi negozi di riferimento.

1 Specialista di contabilità a Milano per sostituzione maternità. Si cerca un laureato in economia con solido background contabile/fiscale/amministrativo, con esperienza (1-3 anni) nella gestione dei rapporti con istituti bancari e tesoreria. La provenienza da contesti strutturati e multinazionali costituirà un valore aggiunto. Preferibile una buona conoscenza della lingua inglese, lo spagnolo verrà considerato un plus.

Poi numerosi addetti vendita a Teramo per nuova apertura punto vendita, Varese e Rozzano (MI). Esperienza di almeno un anno come commesso, preferibilmente nel settore moda. Il candidato ideale ha una buona conoscenza della lingua inglese. Inoltre, è disponibile a lavorare su turni dal lunedì alla domenica.

2 Operation manager di negozio a Marcianise (CE) e Bologna. I candidati ideali hanno un’esperienza di almeno 2 anni maturata in ambito Retail; preferibilmente nel settore moda come operation manager o nell’area logistica e magazzini.Richiesta disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica. Tra le 7 e le 23 (con almeno un riposo settimanale).

Offerte di lavoro, le posizioni aperte

Poi varie figure responsabilità a Teramo. Esperienza di almeno 1-2 anni (per vice Responsabile) e 3-5 anni (per Store Manager) maturata in un ruolo simile in ambito Retail; preferibilmente nel settore moda.

Per tutte le posizioni aperte è richiesta ottima capacità organizzativa e gestionale (lettura/gestione KPIs – indicatori di performance – fondamentale); inoltre senso commerciale e un’innata passione per il settore moda. In aggiunta leadership, autonomia, forti capacità di decision-making e di problem-solving sono le soft skills richieste. Nonché senso di responsabilità, commitment, attitudine positiva e innovazione.

Offerte di lavoro Capgemini

Inoltre per candidarsi alle posizioni aperte, è necessario registrarsi alla pagina web apposita. Posizioni aperte anche in Capgemini, società leader mondiale nei servizi di consulenza e tecnologia. Nello specifico, in Italia l’azienda ha intenzione di assumere, entro la fine del 2018; 700 nuove figure tra neolaureati (prevalentemente ingegneri e architetti) e giovani laureandi, nonché professionisti del settore.

Le cause della disoccupazione La disoccupazione è prima di tutto uno spreco sciagurato. Il numero dei disoccupati è infatti misura dello spreco economico e sociale che risulta dalla sproporzione tra sviluppo delle forze produttive (ciò che consentirebbero di fare le risorse umane e materiali e le conoscenze scientifiche e tecniche disponibili), e i rapporti di produzione (i rapporti esistenti tra chi potrebbe dare lavoro e chi lo cerca). In termini puramente quantitativi, il prodotto sociale effettivo è inferiore a quello potenziale di una percentuale approssimativamente pari al tasso di disoccupazione. Almeno equivalente, se mai è possibile misurarla, è la quota dei bisogni sociali insoddisfatti, della domanda di valori d’uso cui sul mercato, luogo dei valori di scambio e del profitto, non corrisponde un’offerta adeguata. Perché c’è la disoccupazione? La risposta banale è: Perché c’è la crisi! Domanda e risposta si potrebbero però invertire: Perché c’è la crisi? Perché c’è la disoccupazione! Se il lettore comune si aspetta dalla teoria economica una risposta non circolare, ne avrà almeno due.

Prima risposta La prima e prevalente è questa. Le imprese assumeranno nuovi lavoratori se e soltanto se il salario non è maggiore della produttività del lavoro: se con la loro prestazione lavorativa i lavoratori rendono al datore di lavoro non meno di quanto gli costano. Dal punto di vista della singola impresa la risposta è sensata: la singola impresa contabilizza il salario soltanto come un costo, e il lavoratore deve meritarselo. Dunque, se c’è disoccupazione, è perché il salario è troppo alto rispetto alla produttività del lavoro. In breve: se c’è disoccupazione, è colpa dei lavoratori e delle loro organizzazioni, che chiedono salari troppo alti. Segue: se non ci fossero impedimenti giuridici o sindacali, cioè se il mercato del lavoro fosse flessibile così come si dice che il Mercato dovrebbe essere, sul mercato del lavoro si stabilirebbe un livello di equilibrio del salario, tale che non ci sarebbe disoccupazione involontaria, cioè tale che troverebbero lavoro tutti i lavoratori disposti a sottoscrivere un contratto di lavoro per quel salario. Risulterebbero non occupati soltanto quei lavoratori che pretendono un salario più alto della loro produttività, e dunque si tratterebbe di disoccupazione volontaria. Le imprese, d’altra parte, produrrebbero tutto quanto sono in grado di produrre, e tutto quanto venderebbero. Chi sostiene questa tesi, infatti, sostiene anche che tutta la moneta disponibile verrà impiegata per comperare merci, anziché trattenuta in forma liquida o usata a fini speculativi. Per eliminare la disoccupazione involontaria, basterebbe dunque una adeguata riduzione dei salari. La risposta sembra convincente; e lo è tanto che ha ispirato e ispira tutte le cosiddette riforme ‘strutturali’ del mercato del lavoro. Però è una risposta perlomeno incompleta.

Seconda risposta La seconda risposta alla domanda: Perché c’è la disoccupazione? è questa. Supponiamo, per semplicità, che il salario possa scendere a zero. In verità ciò è impossibile: se gli operai potessero vivere d’aria, non si potrebbero comperare a nessun prezzo. Infatti la forza lavoro è una merce che il suo possessore, il salariato, vende al capitale. Perché la vende? Per vivere. Supponiamo dunque che i salari siano molto bassi: in questo caso, ci sarebbe piena occupazione? Ci sarebbe soltanto un tasso di disoccupazione ‘naturale’ o ‘frizionale’? È ovvio che così potrebbe essere se e soltanto se tutte le merci prodotte potessero essere vendute. Viene allora il dubbio che conti non tanto o soltanto l’offerta, ma anche e soprattutto la domanda; e se i salari sono bassi, bassa sarà la domanda da parte di chi vive di salario. La domanda aggregata è costituita dalla domanda per consumi, dalla domanda per investimenti, e dalla domanda estera. La domanda per consumi, a sua volta, è costituita dalla domanda di quanti hanno un reddito da lavoro e dalla domanda di merci di lusso da parte di quanti vivono di rendita o di profitti. In una situazione di disoccupazione e di bassi salari, aumenta la quota – sul prodotto sociale – delle rendite e dei profitti. Si può forse pensare che i maggiori

Loading...

consumi di lusso bastino a compensare i minori consumi dei lavoratori? Ovviamente no. Si può allora pensare che gli alti profitti indurranno le imprese a aumentare la produzione di beni di consumo, dunque l’offerta, dunque l’occupazione? No, perché le loro aspettative di vendita di beni di consumo saranno pessimistiche e liquideranno le scorte. Compenseranno dunque la minore domanda per consumi con loro nuovi investimenti? No: perché mai aumentare la capacità produttiva, se le prospettive di vendita sono pessimistiche? Dunque l’unico effetto di bassi salari saranno alte rendite e alti profitti, e l’impiego di questi e di quelle nella speculazione finanziaria. Speculazione finanziaria che nel migliore dei casi è un gioco a somma zero, in cui Tizio guadagna e Caio perde; ma talvolta, come oggi, sarà un gioco in cui perde anche Sempronio. Resta la terza componente della domanda aggregata, le esportazioni. La capacità di esportare dipende forse da un basso prezzo delle merci offerte sul mercato internazionale? Per un lungo periodo così è stato, per le imprese italiane: fino a quando hanno potuto godere di svalutazioni competitive (ma su cui non potranno più contare, nemmeno se l’Unione europea e dunque l’euro si sgretolano). Quanti prodotti ad alto contenuto tecnologico abbiamo nella nostra casa, di produzione delle imprese nazionali?

Laissez faire e intervento dello Stato La prima delle due risposte suggerisce la conclusione che la colpa della disoccupazione è dei lavoratori e dello stato sociale, in quanto quelli chiedono troppo e questo troppo concede, così introducendo rigidità sul mercato del lavoro e troppo gravando sul bilancio dello Stato. Sarebbe dunque necessaria e sufficiente una politica di laissez faire. La seconda risposta fa invece venire in mente che qualche responsabilità ce l’abbiano anche le imprese, ad esempio per quanto riguarda salari che sarebbero troppo alti e produttività del lavoro che sarebbe troppo bassa. E fa venire in mente che ciò che non fanno le imprese, potrebbe e dovrebbe fare lo Stato, indirettamente attraverso le imposte e direttamente mediante politiche economiche e sociali appropriate (a cominciare dalle scuole pubbliche di ogni ordine e grado). Si badi bene che “L’agenda più importante dello Stato concerne non quelle attività che gli individui realizzano di già, ma quelle funzioni che cadono al di là della sfera individuale, quelle decisioni che nessuno adotta se non le adotta lo Stato. La cosa importante non è che il governo faccia un po’ meglio o un po’ peggio quelle cose che gli individui stanno già facendo, ma che faccia quelle cose che al momento non si fanno del tutto”.

La condizione occupazionale dei giovani in Italia Le analisi e le riflessioni, che si sono accumulate sul mercato del lavoro nel corso degli ultimi anni in Italia, hanno quasi esclusivamente focalizzato l’attenzione sulla condizione occupazionale dei giovani. L’attenzione è giustificata dal progressivo innalzamento del tasso di disoccupazione giovanile osservato dal momento in cui la crisi finanziaria del 2008 ha immerso l’Italia nella Lunga Recessione e che tuttora mantiene livelli assai elevati rispetto a quanto accade in altri paesi europei o anche semplicemente rispetto al passato. Un altro fenomeno ha poi contribuito a svelare nuovi comportamenti e nuovi atteggiamenti da parte dei giovani nei confronti del lavoro. I cosiddetti Neet (Not in education, employment or training) spesso diventano veicolo di proiezioni pessimistiche sulle sorti della società italiana e, nello stesso tempo, alimentano discussioni di ampia portata sull’(in)efficacia delle politiche attive del lavoro messe in atto nel nostro Paese. Un altro aspetto collegato al tema dei giovani è poi dato dal conflitto generazionale che contrappone gli adulti occupati ai giovani disoccupati o anche occupati, dove i primi – in forza anche di riforme previdenziali attuate nel recente passato – manterrebbero una posizione di privilegio rispetto a chi il lavoro lo cerca o rispetto a chi non trova spazi di carriera e di crescita professionale. Infine, la dilatazione del precariato e dell’instabilità lavorativa, che si sono diffusi fra chi il lavoro è riuscito comunque a ottenerlo, ha ulteriormente complicato il quadro di riferimento dei giovani, generando incertezza e disincanto fino a modificare la visione tradizionale del lavoro come fattore identitario e centrale nell’organizzazione della vita individuale e nella costruzione delle aspettative personali. Crisi, disengagement rispetto al lavoro e all’istruzione, contrapposizione fra giovani e adulti, svalutazione del lavoro hanno tessuto la trama di una vera e propria emergenza sociale le cui ricadute a livello generale hanno avuto e stanno avendo un chiaro impatto su almeno tre ambiti di grande rilevanza:

– la ricerca del lavoro (e dunque gli atteggiamenti e i comportamenti che prefigurano una visione del lavoro inedita da parte dei giovani rispetto alle generazioni precedenti); – l’orientamento delle politiche del lavoro (con tentativi spesso ondivaghi rispetto alla flessibilità in entrata e in uscita e con orientamenti non chiari rispetto alle priorità che emergono dall’evoluzione del mercato del lavoro italiano); – le attese e le potenzialità di crescita futura per l’Italia (in una logica di investimento sul capitale umano, sul lavoro e sull’innovazione, unici elementi che consentono di ampliare l’orizzonte delle opportunità individuali e collettive). Dei tre temi sopra indicati, le analisi che seguono si soffermano sul primo, lasciando gli altri due a eventuali e ulteriori approfondimenti. Infatti, è dalla prospettiva della ricerca del lavoro che si possono intravvedere quegli aspetti che stanno modificando la cultura del lavoro e che possono gettare una luce diversa sulle politiche del lavoro e sulla loro efficacia, e anche sulle sfide future che attendono non solo i giovani ma la società nel suo complesso.

Il punto di vista della ricerca del lavoro – sviluppato in maniera specifica nella survey su 1000 giovani appartenenti alla fascia d’età fra i 18 e i 34 anni e illustrato nel capitolo successivo – necessita però di una base di partenza e di un quadro di riferimento che descriva la situazione attuale del mercato del lavoro italiano, letta attraverso i dati strutturali della componente giovanile. Alla luce dei dati Istat sulla serie storica 2007-2016, emerge in primo luogo un elemento di primaria importanza: l’effetto demografico sulla consistenza dei giovani (il progressivo calo delle nascite registrato negli ultimi decenni) riduce di un milione e 265mila le unità nel periodo di riferimento preso in esame. Lo stock dei giovani nella fascia d’età 18-34 anni è oggi pari a poco meno di 11 milioni, mentre dieci anni fa superava i 12 milioni e 200mila. Nei dieci anni la distanza fra uomini e donne tende ad ampliarsi, passando da un saldo positivo a favore degli uomini pari a 102mila unità nel 2007, a un saldo del 2016 che raggiunge le 177mila unità, sempre a favore degli uomini.

La lettura dei dati attraverso l’uso dei numeri indice (con base pari a 100 per il 2007) mette in maggiore evidenza la rilevanza del progressivo indebolimento delle prospettive occupazionali: le forze di lavoro perdono 17,7 punti nei dieci anni contro i 10,4 della popolazione; la disoccupazione raggiunge un picco nel 2014 (189,4) per poi assestarsi intorno ai 170 nel 2015-2016. Più evidente l’incidenza del fenomeno fra i maschi, dove la dinamica della disoccupazione arriva a raddoppiare la consistenza dello stock nel biennio 2013-2014 (un milione e 609mila nel 2014) per poi riallinearsi intorno a numeri indice prossimi a 190 nei due anni successivi (valore corrispondente a un milione e 450mila nel 2016). Tornando al tema dell’inattività, i dati Istat consentono di analizzare gli atteggiamenti dei giovani nei confronti del lavoro utilizzando una disaggregazione fra l’area “grigia” dell’inattività e l’area dell’inattività pura e semplice che deriva da definizioni legate alla ricerca di lavoro. Nel primo caso la definizione di “zona grigia” è attribuita a tutti quegli individui che dichiarano: • Di cercare lavoro, sebbene non attivamente (cosa che li distingue dall’area della disoccupazione, nella quale ricadono le persone che cercano lavoro e cioè ex occupati, ex inattivi e disoccupati senza esperienza di lavoro), non avendo effettuato un’azione di ricerca nei 30 giorni precedenti alla rilevazione;

Di cercare lavoro ma di non essere, allo stato attuale, disponibili a lavorare; • Di non cercare lavoro, pur essendo disponibili a lavorare. Nel secondo caso la definizione è attribuita agli individui che dichiarano di non cercare lavoro e di non essere disponibili a lavorare. Sulla base dei dati già richiamati nella tabella 1, lo stock corrispondente alla “zona grigia” è passata, fra il 2007 e il 2016, da 763mila unità a 695mila, determinando quindi un calo di poco inferiore alle 70mila unità. Sempre nel periodo considerato questa componente presenta una certa stabilità nel tempo, con una leggera impennata negli anni 2014 e 2015 e un marcato ridimensionamento nell’ultimo anno. In termini relativi la “zona grigia” tende a mantenere una quota sulla popolazione che oscilla intorno all’11%. Le persone che non cercano lavoro e si dichiarano in ogni caso non disponibili a lavorare coprono una quota del 28,8% nel 2016. Questo è il dato più alto registrato nei dieci anni e segnala la presenza nella popolazione dei giovani con età compresa fra i 18 e i 34 anni di un bacino di poco più di 3 milioni di individui che risultano oggettivamente lontani dal mercato del lavoro. In questa componente ricadono le casalinghe e gli studenti non interessati a lavorare, le persone che si dichiarano indisponibili per motivi familiari. In sostanza, volendo fornire una fotografia attuale dei giovani nella fascia d’età fra i 18 e i 34 anni, si otterrebbe un profilo in cui su 100 giovani: • 59 appartengono alle forze di lavoro, di cui 46 occupati e 13 in cerca di occupazione; • 41 sono inattivi, e di questi 12 sono riconducibili alla “zona grigia” e 29 alla totale indisponibilità al lavoro.

Il fenomeno dei Neet Come già accennato, un altro fenomeno legato ai giovani ha contribuito ad alimentare il dibattito sulla condizione occupazionale e professionale di questa parte della popolazione, e cioè il fenomeno dei Neet. Anche in questo caso è opportuno partire dalla definizione che utilizza l’Istat che, come tale, ci consente di individuare, all’interno delle categorie occupazionali fin qui richiamate, l’area dei giovani che è racchiusa nell’acronimo Neet – Not in education, in employment or in training. Definire in maniera chiara cosa s’intende per persone che “non studiano, non lavorano o non seguono percorsi formativi” significa anche sgombrare il campo da facili conclusioni sul “disinteresse” dei giovani rispetto al lavoro o rispetto al valore dell’acquisizione di competenze da spendere nel mercato del lavoro. Soprattutto significa utilizzare una modalità di osservazione che non si rifà alla ricerca di lavoro e al grado di attività e di impegno nella ricerca di lavoro (che come si è visto caratterizza in maniera univoca la condizione professionale, date determinate azioni e decisioni individuali messe in atto in un periodo di riferimento preciso, da cui discendono le indicazioni relative alla componente delle forze di lavoro e degli inattivi sul totale della popolazione corrispondente). Dalla definizione così concepita si può ricavare, in sostanza, una “snapshot” che cerca di rappresentare la condizione “puntuale ed effettiva” dei giovani rispetto all’occupazione, alla disoccupazione e all’inattività, a prescindere dalla disponibilità o meno a cercare lavoro. I Neet in Italia (dati 2016) sono pari a 3 milioni e 191mila, con un incremento di 528 mila unità rispetto al 2007: di questi un milione e 301 mila sono quelli che “non hanno lavoro” e nello stesso tempo non stanno seguendo percorsi di istruzione o formazione “formale” o “non formale”. Questi numeri non tengono conto di quanti pur non avendo lavoro, svolgono invece attività formative formali e informali (sono quindi disoccupati, avendo dichiarato di cercare lavoro) e quelli che seguono attività formative “informali” come l’autoapprendimento o modalità di apprendimento non riconducibili ad attività svolte nei luoghi di lavoro o di istruzione e formazione (tab. 4). Questi ultimi ricadono invece nella componente dei Neet considerata “inattiva”: la dimensione di questo aggregato ha raggiunto nel 2016 un milione 890mila individui, con un calo nello stock, rispetto al 2007, di 30mila unità e di 167mila rispetto al 2013 (anno di maggiore dilatazione del numero di Neet). In termini relativi, la declinazione dei Neet, rispetto alle altre categorie, determina che:

– Il rapporto fra disoccupati Neet e il totale dei disoccupati nella classe d’età 18-34 anni è pari al 89,8% (tab. 7); – Su 100 inattivi complessivamente definiti, gli inattivi Neet sono il 42,5%; – Il rapporto fra i Neet e i non occupati (inattivi e disoccupati) è pari al 54,1%; – La quota dei Neet sulla popolazione di riferimento (sempre 18-34 anni) è, nel 2016, pari al 29,2%, contro il 21,8% del 2007, e il 30,7% del 2014. Senza queste distinzioni e senza aver ben presenti le sovrapposizioni che determinano i due diversi approcci di rappresentazione della condizione giovanile, il rischio di alimentare in maniera fuorviante il dibattito intorno a un fenomeno certamente preoccupante resta comunque elevato.