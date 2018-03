Sanità, firmato accordo per la medicina generale: in arrivo arretrati fino a 9 mila euro

Dopo mesi di trattative è giunta finalmente al termine la trattativa per il rinnovo della convenzione di medicina generale. Nella giornata di ieri i sindacati Fimmg, Snami, Cisl Medici, Fp Cgil Medici, Simet, Sumai e la Sisac hanno firmato l’accordo collettivo nazionale che prevede il riconoscimento degli arretrati economici per tutti i settori riguardanti i medici di famiglia di emergenza sanitaria territoriale, di continuità assistenziale ed altri servizi territoriali. “Dietro il paravento di un atto dovuto, il riconoscimento degli arretrati, si modificano aspetti normativi importanti”, ha affermato il segretario nazionale, Pina Onotri.

Questo contratto collettivo nazionale non fa altro che valorizzare il ruolo della medicina generale che viene riconosciuta come soggetto di riferimento per poter rispondere alle richieste di salute dei cittadini italiani, garantendo anche la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. La Federazione Italiana dei farmaci di medicina generale dunque ha fatto sapere nella giornata di ieri che è stato firmato l’accordo tra la struttura interregionale sanitari convenzionati ed i sindacati dei medici, che porterà nella busta paga dei medici il recupero degli arretrati economici e per tutte quelle voci relative al periodo 2010-2017 pari ad un importo che varia dai 4 ai 9 mila euro.

Queste somme saranno versate in due soluzioni a partire dal mese di maggio. Questa convenzione riguarderà circa 64000 medici dei quali 45000 sono medici di famiglia. “In arrivo,la risposta alle aspettative passate di professionisti che erano fermi economicamente da 8 anni, ovvero gli arretrati economici per tutti i settori: medici di famiglia, di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e dei servizi territoriali. Ma arrivano anche sul normativo le prime importanti risposte per il futuro della medicina generale”, è questo quanto riferito dal segretario Fimmg Silvestro Scotti.

Lo stesso ha aggiunto che si tratta di un punto di partenza di grande valore per il dichiarato impegno a sostegno dell’evoluzione della medicina generale che nel rispetto e anche nella continuità della sua tradizione della sua peculiarità è riconosciuta come soggetto di riferimento per poter rispondere alle richieste di salute dei cittadini italian, garantendo la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

Riguardo invece il recupero degli arretrati economici per i medici la cifra pare sia compresa dai 7 ai 9000 euro per i medici di base, dai 4 ai 5000 per i medici di guardia. Come abbiamo visto, sono interessati da questo accordo 64.000 medici dei quali 45000 medici di famiglia che incasseranno degli arretrati fino a €900. L’obiettivo dei sindacati era sicuramente innanzitutto quello di recuperare le risorse messe in stand-by da tantissimo tempo per circa 70 mila medici di medicina generale. Circa 300 milioni andranno i medici di famiglia che nel complessivo incasseranno 250 milioni, mentre ai medici di continuità assistenziale della medicina dei servizi e delle emergenze andranno bene 50 milioni.