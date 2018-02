Sanremo, donna affetta da meningite: in prognosi riservata, somministrata la profilassi

Un Caso di meningite da meningococco è stata registrata nella giornata di venerdì all‘ospedale di Sanremo Dove una donna di 63 anni pare si sia presentata con la febbre piuttosto alta ed è stata ricoverata presso il reparto di malattie infettive. Gli accertamenti effettuati subito dopo hanno confermato la diagnosi di meningite e per questo motivo la donna è stata sottoposta subito la terapia antibiotica ed anche a quella di supporto e fortunatamente le sue condizioni sono stabili anche se la prognosi rimane comunque riservata.

Sono comunque migliorate le condizioni di salute della paziente che come già abbiamo riferito è stata ricoverata presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale Borea nella giornata di venerdì dopo aver avuto dei sintomi e febbre piuttosto alta. L’Asl1 pare abbia attivato la profilassi antibiotica nei confronti dei familiari degli operatori del Pronto Soccorso e anche di tutti coloro che sono entrati in stretto contatto con la paziente negli ultimi 10 giorni e nello specifico l’ASL ha invitato chi domenica 18 febbraio intorno alle ore 16:00 ha assistito alla proiezione del film 50 sfumature di rosso al cinema di via Matteotti 107, i quali dovranno recarsi presso gli ambulatori di Sanremo per poter effettuare l’opportuna profilassi.

Sono circa 30 le persone che sono soggette alla profilassi della maternità 1 imperiese dopo il caso di meningite meningococcica registrato a Sanremo. Sono nove In particolare le persone molto vicine alla vita familiare e anche lavorativa della donna mentre gli altri sono alcuni degli spettatori del film 50 sfumature di rosso che è stato proiettato domenica 18 febbraio alle ore 16:00 al cinema di via Matteotti a Sanremo e che potrebbero essere state contagiate.

“Come tutte le malattie che hanno un’origine virale che si possono trasformare in una forma batterica per capirci si pensi ad una broncopolmonite in un paziente che ha avuto l’influenza; nella prima fase non abbiamo il virus della dalla patologi più grave ma quello dell’influenza che, dopo aver ristagnato all’interno dell’organismo, va a trasformarsi in forma batterica”, è questo quanto spiegato dal direttore del Pronto Soccorso Stefano Ferlito guidando che la donna si era presentata al reparto di primo intervento già lo scorso giovedì ma che poi a metà mattina i medici avrebbero riscontrato i sintomi di una semplice influenza.

“Agli adulti abbiamo somministrato un’unica pastiglia di antibiotico . Per quelli con età inferiore ai diciotto anni si somministra un antibiotico diverso, nella misura di due compresse al giorno per due giorni”, afferma il dottor Marco Mela, dirigente dell’ufficio Igiene Pubblica dell’ Asl 1 Imperiese. “È il primo caso di meningite meningococcica di quest’anno. Solitamente si registrano due o tre casi all’anno. Si tratta di una forma di meningite dovuta alla mutazione del batterio saprofita, ovvero che vive come commensale nella nostra flora batterica, in patologico”, conclude il medico.