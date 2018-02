Saronno, condannata a 30 anni l’infermiera killer: a giudizio l’amante

Condannata a circa 30 anni di carcere Laura Taroni quarantunenne ovvero l’infermiera di Lomazzo in provincia di Como in servizio presso l’ospedale di Saronno la quale era stata accusata di aver ucciso attraverso somministrazione di farmaci il marito Massimo Guerra e la madre Maria Rita Clerici. Per questi stessi crimini è accusato in concorso la donna con l’amante e il mitico Leonardo Cazzaniga di 62 anni, i quali avrebbero contribuito affinché la donna si potesse sbarazzare dei familiari che osteggiavano la relazione extraconiugale. È stata inflitta una condanna di circa 30 anni a Laura Taroni infermiera dell’ospedale di Saronno. È questa la sentenza nei confronti della donna emessa dal tribunale di Busto Arsizio nel processo con rito abbreviato dove l’imputata era assistita dall’avvocato Monica Alberti. Stando a quanto riferito davanti al giudice di Busto Arsizio Sara Cipolla che ha accolto la richiesta dell’accusa, l’infermiera è rimasta davvero impietrita. Cazzaniga ha scelto di farsi processare con il rito ordinario ed è stato rinviato a giudizio dal Gup di Busto Arsizio Sara Cipolla ed è accusato di circa 11 omicidi in corsia, di avere somministrato farmaci benefici a 3 parenti di Laura Taroni.

In via definitiva i 13 imputati nell’ udienza preliminare pare abbiano seguito dei percorsi distinti. Sono stati rinviati a giudizio per favoreggiamento e omessa denuncia i membri della commissione interna dell’Azienda Ospedaliera che indagò sulla vicenda e in particolare si tratta di Nicola Scoppetta ovvero il primario del Pronto Soccorso, Paolo Valentini Direttore medico a Saronno, Maria Luisa Pennuto il medico legale aziendale Fabrizio Frattini capo del dipartimento emergenza che è stato condannato a un anno e quattro mesi con una Pena sospesa per favoreggiamento.

Infine Claudio Borgo responsabile del servizio Fibra è stato condannato a €444 di multa per omessa denuncia ma è stato assolto dal reato di favoreggiamento. Rinviato a giudizio anche l’ex direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio Roberto Cosentina e ancora un altro medico è stato rinviato a giudizio perché indagato per non avere denunciato Cazzaniga e si tratterebbe di Giuseppe di Lucca.

“Non sono soddisfatto, perchè non bisogna mai essere soddisfatti dopo le condanne, tuttavia la mia è una presa d’atto che le richieste della procura sono state complessivamente accolte, seppure con alcune diminuzioni di pena e riqualificazioni del reato. È rilevante a mio parere che sia stata accolta la tesi della procura sul calcolo della pena per la signora Taroni che nel processo abbreviato in corso a nostro parere era di trenta anni di carcere”, è questo quanto dichiarato dal procuratore capo di Busto Arsizio Gian Luigi Fontana. “Ci sarà una Corte d’Assise, dove cercheremo di capire perché sono morti questi pazienti, e se mai Cazzaniga volesse ucciderli o fare altro”, è questo quanto dichiarato dall’ avvocato Ennio Buffoli il legale di Cazzaniga.