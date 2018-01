Salento, scandalo gasolio non raffinato: ecco cosa è successo

“Eni conferma che il gasolio spedito dalla raffineria di Taranto rispetta tutti i requisiti di qualità previsti, per cui si esclude categoricamente che le presunte anomalie possano essere imputabili alla raffineria”.

È condensato in queste righe il messaggio dell’Eni che respinge al mittente qualsiasi accusa circa possibili problemi avvenuti nei processi di raffinazione del greggio ed assicura: “Sono tuttora in corso approfondimenti sulla catena di distribuzione a valle per accertare le cause dei disservizi subiti”. I disservizi erano stati “denunciati” dallo Sportello dei Diritti di Lecce che, in un comunicato apparso sul proprio sito, parla di “un vero e proprio putiferio nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto tra gli automobilisti infuriati per i danni subiti dalle proprie autovetture a causa del gasolio non correttamente raffinato, distribuito in moltissime pompe delle tre province e che proverrebbe da una raffineria di Taranto. La causa dei danni a centinaia di veicoli – che dopo il rifornimento di gasolio hanno manifestato difetti alle pompe di gasolio ed agli iniettori con arresto improvviso – a seguito di sommarie notizie pervenuteci, risalirebbe al fatto che nei giorni attorno a Natale si sarebbe verificato presso una raffineria di Taranto un problema di mixaggio per cui è stato fornito un prodotto altamente inidoneo alla carburazione”. Lo Sportello non cita espressamente Eni che, tuttavia, ha ritenuto ugualmente di dover precisare la propria posizione, facendo intuire che, se vi sono stati problemi, questi sono da addebitare ad azioni avvenute dopo il termine del processo di raffinazione e comunque fuori dagli stabilimenti di sua proprietà. La società non ha per ora annunciato azioni legali, ma appare scontato che, se si dovesse trattare di un falso allarme o si dovesse dimostrare l’estraneità della raffineria ai problemi rilevati dagli automobilisti, la questione potrebbe avere risvolti giudiziari.

Chi sembra intenzionato a sottoporre la vicenda al vaglio della magistratura inquirente è Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, che riferisce di aver “depositato un esposto presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce per denunciare l’accaduto, mentre l’associazione attraverso i suoi collaboratori ha avviato una “class action” per tutelare i cittadini al fine di ottenere il più ampio ristoro dei danni patiti”. Danni che – sempre secondo l’associazione – si aggirerebbero intorno ai 1.500,00 euro.

Nelle prossime ore capiremo qualcosa in più circa l’accaduto, tuttavia ci pare quantomeno avventato, in mancanza di una perizia tecnica e di ulteriori accertamenti, additare la raffineria ionica come responsabile dell’accaduto. Lucidità di giudizio impone di attendere fatti e prove prima di indicare presunti colpevoli.

Per talo motivo è stata creata una mail dedicata all’indirizzo rimborsigasolio@gmail.com dove potrà essere inviata la documentazione dei danni e i riferimenti di quanti aderiranno all’azione collettiva. Danni che possono essere superati con interventi che possono costare intorno ai trecento euro, a partire da pulizia del serbatoio dell’auto e operazioni simili, oppure anche riparazioni da migliaia di euro, qualora sia necessario sostituire la pompa del carburante o altri impianti più costosi.

Stando a quanto emerso, pare che la causa dei danni a centinaia di veicoli che in seguito al rifornimento del gasolio avrebbero manifestato dei difetti alle pompe di gasolio e agli iniettori, con un improvviso arresto del mezzo, risalirebbe al fatto che alcuni giorni fa, poco prima di Natale si sarebbe verificato, presso una Raffineria di Taranto, un problema di mixaggio per il quale è stato poi fornito un prodotto non idoneo alla carburazione.

“Nelle scorse ore sono giunte alcune segnalazioni di situazioni di grave disagio che da alcuni giorni avrebbero visto coinvolti numerosi automobilisti che hanno fatto rifornimento (soprattutto di gasolio) nelle province di Brindisi. Lecce e Taranto presso distributori di vari marchi di carburanti”.

A lanciare l’allarme è stato ieri lo “Sportello dei Diritti” che, in una nota stampa, ha notiziato di difetti alle pompe di gasolio ed agli iniettori con arresto improvviso di numerosi veicoli.

Peraltro – come riporta la nota – pare che “nei giorni attorno a Natale si è verificato presso una raffineria di Taranto un problema di mixaggio per cui è stato fornito un prodotto altamente inidoneo alla carburazione. Alcuni distributori hanno quindi invitato i clienti a rivolgersi direttamente alla società di distribuzione carburanti per riferire delle problematiche e segnalare eventuali danni alla vettura”.

Il caso – secondo rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – merita le opportune verifiche da parte delle autorità competenti, anche perché sinora non è stata resa nota alcuna nota ufficiale in merito da parte della società che è responsabile della raffineria tarantina che avrebbe causato le problematiche in questione.

Dopo il comunicato sono giunte altre segnalazioni. Scrive lo stesso D’Agata: “è scoppiato un vero e proprio putiferio tra gli automobilisti infuriati per i danni subiti dalle proprie autovetture a causa del gasolio non correttamente raffinato, distribuito in moltissime pompe delle tre province e che proverrebbe da una raffineria di Taranto. Non, quindi, casi isolati, ma un vero e proprio danneggiamento di massa come raramente se ne sono visti sul territorio nazionale”

“Si è manifestato in maniera del tutto evidente che, dato il numero di cittadini danneggiati e l’entità dei danni con medie intorno ai 1.500,00 euro ciascuno, si tratta di un vero e proprio scandalo che merita da una parte un approfondimento da parte dell’Autorità Giudiziaria, e dall’altra azioni risarcitorie in favore di chi ha subìto pregiudizi a seguito del rifornimento del gasolio in questione.

Per questo motivo D’Agata ha depositato un esposto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per denunciare l’accaduto, mentre si è avviatauna “class action” per tutelare i cittadini al fine di ottenere il più ampio ristoro dei danni patiti.

Anche l’ADOC di Brindisi rende noto di essere stata contattata per segnalare l’ennesima situazione anomala.

Per Giuseppe Zippo è “un fenomeno che stiamo monitorando avendo avuto da parte degli interessati la tracciabilità dei rifornimenti e la disponibilità a comunicare gli esiti degli interventi effettuati nelle officine specializzate per riparare il danno subito”.

E mentre D’Agata appare certo che il problema sia da addebitare al carburante proveniente da una raffineria di Taranto, Zippo parte da lontano (Sono milioni i litri di olii e basi lubrificanti immessi sul mercato al posto di benzina e gasolio con danni alle autovetture) e ritiene che occorre soffermarsi “sulla distribuzione e non sulla produzione dei carburanti in quanto quest’ultima è sottoposta ad accurate analisi chimiche al fine di garantire la qualità dei lotti e le caratteristiche dei prodotti stoccati prima della distribuzione”.

L’Adoc consiglia che “in attesa dell’evolversi della situazione, conviene fare rifornimento allo stesso distributore e di effettuare il pagamento con carta in modo da tracciare eventuali responsabilità nel caso di malfunzionamento dell’auto”.

Nei caso si manifestano problemi a seguito di carburanti alterati o diluiti con prodotti è necessario conservare il carburante stoccato nel serbatoio per consentire, dopo segnalazione alla Guardia di Finanza, di effettuare le dovute analisi per rilevare eventuali presenze di acqua, olio lubrificante o un’eccessiva percentuale di biodisel.

Raffinazione Gasolio

Il petrolio, noto anche come oro nero, è un miscuglio liquido costituito da numerosi componenti, che possono anche essere solidi o gassosi. Il petrolio, a seguito di filtrazioni attraverso le rocce porose e a processi di risalita verso l’alto (dovuti alla sua densità che è inferiore a quella dell’acqua), tende a raccogliersi e a rimanere intrappolato in strati impermeabili del terreno, formando i giacimenti. Allo stato naturale il petrolio è detto anche greggio e non ha oggi impieghi pratici, ma dalla sua raffinazione è possibile ottenere materiali fondamentali per la vita quotidiana, come per esempio i combustibili che alimentano la maggior parte dei nostri mezzi di trasporto.

La raffinazione del greggio fornisce anche sostanze che sono importanti materie prime per l’industria petrolchimica, necessarie per la produzione fra l’altro di materie plastiche, vernici, detersivi, fibre sintetiche e gomme. La raffinazione del greggio è effettuata nelle raffinerie, strutture industriali molto complesse. La distillazione del petrolio greggio rappresenta la prima fase del processo di raffinazione. Nell’impianto di distillazione il greggio, riscaldato fino a 350 °C circa, viene introdotto nella parte inferiore della colonna, a pressione ambiente. La colonna di distillazione è costituita da una serie di piatti, dotati di una particolare struttura a campanelle per favorire lo scambio di calore tra il vapore che sale gorgogliando e il liquido che scende. I piatti sono mantenuti a temperature decrescenti verso l’alto e su ciascun piatto condensano i componenti che hanno temperature di ebollizione prossime alla temperatura del piatto stesso, determinando così il frazionamento voluto. Il contenuto dei piatti viene continuamente prelevato, dando origine alle diverse frazioni, o tagli, del processo di distillazione: la benzina leggera e pesante, il cherosene, il gasolio, gli oli lubrificanti. La frazione più pesante del greggio che non raggiunge la temperatura di ebollizione si raccoglie sul fondo della colonna e costituisce il residuo semisolido, ad alta viscosità, detto bitume.

La raffinazione è l’attività produttiva di trasformazione del greggio in una serie di prodotti petroliferi, in parte pronti per l’utilizzo finale (benzina, gasolio, olio combustibile), in parte impiegati da altre industrie (ad esempio la chimica), in vista di ulteriori lavorazioni. La raffinazione si configura come un’attività di processo in cui l’impiego di una materia prima sostanzialmente, anche se non del tutto, indifferenziata consente di ottenere una molteplicità di prodotti, sulla base di specifiche relazioni di natura tecnica. Le produzioni sono di tipo congiunto e le tecnologie di processo sono ormai da tempo generalmente note e diffuse, oltreché perfezionate nelle loro principali caratteristiche. I processi di raffinazione possono essere divisi, sostanzialmente, in due categorie. La prima corrisponde alla attività di distillazione del greggio e, in generale, alle fasi di trattamento iniziale a cui viene sottoposto il petrolio per l’ottenimento delle principali frazioni (butano e altri gas leggeri, benzina greggia, nafta, cherosene, gasolio, prodotto residuo o olio combustibile per l’industria) da inviare alle fasi successive di lavorazione.

La seconda categoria comprende, invece, i processi di valorizzazione, utilizzati per migliorare la qualità e il valore dei prodotti intermedi derivanti dalla fase di trattamento iniziale del greggio. Nell’ambito di questa ultima categoria, sono classificabili i cosiddetti processi di conversione (quali il cracking catalitico, l’hydrocracking, il visbreaking), che consentono di trasformare alcuni distillati intermedi in prodotti medi e leggeri e i processi (quali il reforming catalitico) che, pur non consentendo di frazionare ulteriormente i derivati dai processi a monte, ne migliorano la qualità (in termini, ad esempio, di contenuto di zolfo o di numero di ottani).

I singoli processi sono parzialmente sostituibili fra loro, nel senso che è possibile utilizzarne alternativamente uno, o un gruppo, rispetto a un altro, in base a scelte di tipo strategico concernenti la gamma di derivati del greggio che si vogliono produrre. Anche il tipo di greggio utilizzato come materia prima influenza il tipo e la gamma di prodotti ottenuti dalla raffinazione. Ad esempio, un raffinatore, selezionando un gruppo fra i processi disponibili e lavorando greggi leggeri, può limitare al massimo la produzione delle cosiddette frazioni pesanti. Nel caso di utilizzo di greggi pesanti, invece, tramite la predisposizione di processi alternativi, lo stesso raffinatore può ottenere dalle frazioni pesanti oli lubrificanti piuttosto che bitume. Le scelte riguardanti la configurazione della raffineria, in termini di gruppo di processi prescelti e di infrastrutture predisposte a monte e a valle delle varie fasi di raffinazione (i depositi, ad esempio), sono modificabili solo nel medio periodo, in considerazione soprattutto dei sensibili costi di riconversione della struttura della stessa raffineria. In termini economici, l’esistenza di processi di produzione congiunta, nell’ambito di ogni raffineria, rende problematica l’individuazione di una struttura dei costi e dei margini per ogni singolo prodotto. Inoltre, il confronto della struttura dei costi fra le diverse raffinerie è altrettanto arduo, in considerazione del fatto che praticamente ogni impianto, anche a parità dei processi adottati e delle sue dimensioni, presenta una configurazione tecnica complessiva che lo differenzia dagli altri .

Il principale fattore per la localizzazione di una raffineria è rappresentato, storicamente, dalla prossimità con il mercato di sbocco, piuttosto che dalla vicinanza ai giacimenti petroliferi. Ciò poiché è meno costoso trasportare il greggio che i prodotti raffinati, a causa della necessità di utilizzare differenti mezzi di trasporto e strutture di stoccaggio per ogni singolo prodotto raffinato (o almeno per gruppi di prodotti omogenei). Questa caratteristica dell’attività di raffinazione ha favorito lo sviluppo in ciascun paese, soprattutto in quelli industrializzati, di un sistema di raffinazione capace di servire, sostanzialmente, l’intera domanda nazionale. L’interscambio commerciale fra paesi industrializzati, in tal modo, pur soddisfacendo una parte importante dei consumi di ciascun paese3 , ha sempre avuto carattere residuale. La sovraccapacità produttiva presente su scala europea negli anni recenti, comunque, ha fatto, almeno parzialmente, venir meno la necessità per ogni paese di essere completamente autosufficiente nel settore della raffinazione rispetto ai consumi interni.

In questo quadro, nell’ambito dei paesi industrializzati, il commercio di prodotti finiti è stato influenzato dall’esistenza di asimmetrie tra paesi riguardo ai processi produttivi, alle abitudini di acquisto e alle regolamentazioni legislative (specialmente in materia ambientale). Questi fattori hanno indotto i singoli Stati a privilegiare alcune produzioni rispetto ad altre. Al riguardo, un esempio significativo è costituito dall’importanza relativa assunta in Italia dall’olio combustibile utilizzato a fini termoelettrici, ben superiore rispetto ad ogni altro paese europeo, che ha comportato la necessità di importare su larga scala questo prodotto, in aggiunta ai quantitativi ottenuti dalle raffinerie nazionali. Le notevoli economie di gamma che caratterizzano l’attività di raffinazione hanno favorito la diffusione di grandi imprese che producono contemporaneamente tutti, o quasi tutti, i prodotti petroliferi e che, al fine di ottimizzare le produzioni, sono spesso verticalmente integrate nei settori a valle della logistica e della distribuzione dei prodotti raffinati, oltre che nella petrolchimica. L’industria della raffinazione ha affrontato, a livello europeo, nel corso degli anni Ottanta, un severo processo di ristrutturazione, dettato dall’esigenza di razionalizzazione dell’offerta, emersa in seguito agli shock petroliferi. Il numero delle raffinerie attive nell’area dell’Europa dei dodici è sceso fra il 1980 e il 1996 da 141 a 93.

Nello stesso periodo, la capacità di distillazione primaria è diminuita di oltre un terzo, passando da 920 a 595 milioni di tonnellate annue. Il processo di ristrutturazione, tuttavia, non deve considerarsi ancora del tutto concluso. Nonostante l’aumento del grado di utilizzo della capacità produttiva disponibile (a livello EU si è passati da un tasso di utilizzazione di poco superiore al 70% nei primi anni ’80, al 90% nel 19954 ), il mix produttivo fra i vari processi installati non appare ancora ottimale rispetto alla domanda di prodotti raffinati e i margini di lavorazione permangono molto bassi. Infatti, i produttori, fino a pochi anni or sono, si attendevano un appesantimento del tipo di greggio da raffinare e un sensibile aumento della quota relativa di consumi di benzine e di prodotti leggeri, anche al fine di soddisfare una domanda sempre più sensibile alle istanze di salvaguardia ambientale. Entrambe queste aspettative non si sono rivelate del tutto corrette, in quanto i quantitativi provenienti dal Mare del Nord e da alcuni importanti fornitori, quali l’Arabia Saudita, hanno mantenuto leggero, mediamente, il tipo di greggio da trasformare, così come la domanda si è orientata in misura maggiore rispetto a quanto previsto verso il gasolio, piuttosto che verso prodotti più leggeri quali le benzine.

In tal modo, gli investimenti in capacità di conversione, effettuati nel periodo di ristrutturazione, si sono rivelati superiori rispetto alle necessità, contribuendo a mantenere in esubero la capacità complessiva di raffinazione. I margini di lavorazione, come riscontrato da una recente relazione della Commissione Europea sulla situazione del settore5 , anche a causa del mix non ottimale fra processi produttivi, restano su livelli bassi. Le singole raffinerie, stando a quanto affermato nel citato documento, riescono talvolta a coprire i costi operativi, ma la semplice copertura di tali costi non è sufficiente per finanziare un adeguato flusso di investimenti nel settore. Su scala europea i consumi sono ormai da tempo in una fase di maturità e, nel prossimo decennio, è prevista una crescita media annua modesta, pari a circa lo 0,5%. Un ulteriore elemento che ha comportato un decremento del livello di redditività del settore è rappresentato dagli investimenti in impianti supplementari di raffinazione per migliorare la qualità di alcuni prodotti, principalmente benzine, che sono stati necessari per uniformare l’offerta alle modifiche della legislazione vigente a salvaguardia ambientale. A questo riguardo, ulteriori chiusure di impianti sarebbero necessarie al fine di riequilibrare il rapporto fra domanda e offerta, ma esse sono ostacolate da una persistente incertezza sull’evoluzione a medio termine della stessa domanda, dai costi connessi alle chiusure (gli oneri di disinquinamento, ad esempio, sono elevati) e dal fatto che alcuni impianti sono stati acquistati da nuovi operatori, spesso di nazionalità extra-europea, mossi dall’obiettivo strategico di introdursi su nuovi mercati. Nonostante tali difficoltà, nel corso degli ultimi mesi, numerosi importanti operatori europei hanno annunciato una serie di chiusure e di fusioni al fine di proseguire nel processo di razionalizzazione.

Il processo di ristrutturazione avviatosi in Europa dopo gli shock petroliferi ha interessato anche l’Italia, determinando, nel periodo 1975-1996, la chiusura di ben dodici raffinerie. La capacità di distillazione primaria è, attualmente, di poco superiore ai 110 milioni di tonnellate annue ed è diminuita di un terzo rispetto alla fine degli anni ’70 e di circa il 20% rispetto a un decennio or sono. Specularmente, si è registrato un aumento del grado di utilizzo degli impianti (dal 67% al 92% fra il 1975 e il 1995). Analogamente a quanto avvenuto in Europa Occidentale, la capacità di conversione è aumentata, in termini sia assoluti che relativi rispetto a quella dedicata alla distillazione primaria. Allo stato attuale, i processi di conversione superano, complessivamente, i 45 milioni annui di capacità e ammontano a quasi la metà della capacità per distillazione primaria. Nonostante la severità degli interventi di ristrutturazione, il sistema italiano presenta tuttora una capacità effettiva sensibilmente superiore alla domanda di prodotti petroliferi (su questo aspetto cfr. oltre tabelle 2 e 3). In particolare, il sistema, si presenta ancora troppo frammentato e caratterizzato della presenza di raffinerie di piccola dimensione. Inoltre, vale anche per lo specifico caso italiano quanto affermato in precedenza per l’Europa Occidentale riguardo alle barriere all’uscita dal settore della raffinazione (causate soprattutto dagli ingenti costi di disinquinamento) e alla necessità di riequilibrare la struttura dell’offerta rispetto ai consumi interni (si veda, in particolare, il già citato caso della persistente necessità di importare olio combustibile in ampie quantità).