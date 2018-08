Scappa dal nubifragio in spiaggia, 24enne colpito da fulmine

Sembra essere arrivato il maltempo, così Come preannunciato nei giorni scorsi. Purtroppo così come accade spesso in estate il maltempo porta anche danni non indifferenti e in alcuni casi anche vittime. A lanciare l’allarme nella giornata di ieri pare siano stati alcuni amici e la fidanzata di un giovane 24enne, il quale sarebbe stato colpito da un fulmine mentre scappava dal nubifragio in spiaggia in località Punta Prosciutto. Improvvisamente, mentre il giovane si trovava in spiaggia sarebbe arrivato un violento nubifragio con tanti di fulmini che purtroppo non hanno lasciato scampo al giovane 24enne. Quelle trascorse sono state per alcune zone dell’Italia delle ore di improvvisi acquazzoni intensi temporali che hanno anche causato dei danni non indifferenti In alcune zone del centro sud.

Ad esempio a Matera le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi Dopo circa due ore di pioggia, mentre nel Salento si è verificata una tromba d’aria che pare abbia spazzato tutta la costa ionica Salentina da Ugento fino a Porto Cesareo, provocando La Caduta degli alberi e pali della segnaletica. Sembra che in questa ondata di maltempo, un ragazzo di circa 24 anni sia stato colpito da un fulmine rimanendo piuttosto ferito. Questo episodio come abbiamo già annunciato è avvenuto Nella località Punta Prosciutto al confine tra Manduria e Porto Cesareo, dove il giovane di nome Manuel Antonio Cardone, pare sia stato sorpreso da un temporale mentre si trovava vicino ad un palo della luce molto probabilmente ha battuto.

È stato soccorso da un automedica che è giunta sul posto in seguito all’ allarme lanciato dagli amici e dalla fidanzata ed è stato così trasportato presso l’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto. Il giovane è stato così ricoverato tuttavia le sue condizioni non sono state dichiarate molto gravi dai medici.

Si tratterebbe di un giovane di soli 24 anni originario di Napoli, il quale Fortunatamente non è stato colpito direttamente dal fulmine, ma questo avrebbe colpito il palo e di conseguenza il giovane che si trovava vicino a quest’ultimo ed ha risentito della Scarica elettrica. I giovani che si trovavano in compagnia del ventiquattrenne, hanno riferito di avere sentito un boato subito dopo di aver visto il giovane cadere a terra svenuto.