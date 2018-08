Scappano dall’ospizio, anziani ritrovati al concerto heavy metal

La notizia che stiamo per darvi, ha davvero dell’incredibile ed ha come protagonisti due anziani, i quali sarebbero letteralmente scappati dall’ospizio e ritrovati ad un concerto heavy metal. I due pare fossero piuttosto interessati all’evento musicale, Tanto da riuscire a scappare dall’ospizio dove erano ricoverati e andare a questo concerto. Non si sarebbero convinti a tornare indietro alla casa di riposo nemmeno alla vista degli agenti, che nel frattempo erano andati in cerca dei due anziani.

Forse si annoiavano o forse la loro passione per la musica era talmente tanto grande da far sì che i due scappassero letteralmente dall’ospizio, sito della zona di Wacken nel nord della Germania, per poter partecipare al Wacken Open Air festival ovvero uno degli eventi più attesi nel mondo del heavy metal.

L’episodio piuttosto singolare sarebbe accaduto lo scorso venerdì, quando lo staff della casa di riposo al momento dei controlli si sarebbe accorto che i due anziani ospiti mancavano all’appello. Sarebbe iniziata così la loro ricerca all’esterno e all’interno della struttura, senza però alcun esito e così è partito l’allarme alla polizia che dopo diverse ore di ricerca ha trovato i due anziani e nel bel mezzo del concerto heavy metal intorno alle 3:00 di notte.

I due anziani pare fossero piuttosto interessati a seguire questo concerto e anche alla vista degli agenti, non si sarebbero convinti a tornare indietro. Sarebbero dovuti intervenire alcuni familiari per far sì che i due uomini si trovassero convinti a fare ritorno e nella casa di cura con un taxi che è stato messo a disposizione dalla stessa casa di riposo. Per far sì che due non potessero più scappare, la polizia avrebbe portato il taxi fino alla casa di riposo, affidando anche i due anziani alle cure dello staff della casa di riposo. Ci si augura che almeno i due anziani si siano divertiti.