Schizofrenia, ricercatori italiani localizzano l’origine nel cervello

E’ stata individuata la casa della schizofrenia ed a scoprirla è stato un gruppo di ricercatori italiani del Center for neuroscience and cognitive Systems dell’Istituto italiano di tecnologia di Rovereto. Questi hanno individuato le regioni celebrali che risultano coinvolte nelle distorsioni della percezione sensoriale tipica dei malati e hanno dimostrato così il ruolo primario di questi effetti nella malattia. Questa interessantissima scoperta è stata pubblicata su Neuroimage: Clinical, e stando a quanto riferito dal coordinatore del gruppo di ricerca Angelo Bifone è il primo passo per poter programmare terapie farmacologiche più Mirate. Questa ricerca va a contraddire la teoria che fino ad ora è stata la più accreditata secondo la quale allucinazioni e alterazioni della percezione avrebbero origine nella corteccia frontale ovvero l’area del cervello che controlla le funzioni cognitive elevate come ad esempio il linguaggio e la programmazione delle azioni.

I ricercatori hanno confrontato le immagini delle attività del cervello attraverso la tecnica della risonanza magnetica funzionale in ben 94 persone sane e in persone affette da schizofrenia e questo ha indicato che le aree della corteccia frontale non erano alterate, ma che venivano dalle alterazioni della percezione iniziale del segnale che si riverberano sulle funzioni cognitive superiori alterandole.

Secondo la prima autrice della ricerca Cècile Bordier, ciò indica che la comunicazione è già alterata ad un livello piuttosto basso dell’ elaborazione del segnale. Grazie a questa ricerca si è visto infatti dove ha origine il malfunzionamento della comunicazione tra le aree della corteccia celebrale che è stato chiamato frammentazione della connettività funzionale. “Attraverso questo studio dimostriamo che la frammentazione della connettività cerebrale interessa maggiormente le regioni sensoriali primarie e quindi che la comunicazione è già alterata a un livello molto basso dell’elaborazione del segnale”, sottolinea Cécile Bordier, prima autrice della pubblicazione.

“Comprendere quali siano le regioni cerebrali all’origine della malattia è il primo passo per programmare terapie farmacologiche più mirate contro questa malattia”, spiega Angelo Bifone, coordinatore del team di ricerca. La schizofrenia per chi non lo sapesse è una malattia molto grave e cronica del cervello caratterizzata da uno scollamento della realtà. In paziente affetto da questa patologia ha difficoltà a distinguere tra le esperienze reali e non reali, a pensare in modo logico e ad avere delle reazioni emotive adeguate al contesto sociale in cui vive. Le cause al momento non sono chiare e sicuramente concorrono diversi fattori perlopiù quelli ambientali. I primi sintomi a comparire sono un improvviso rallentamento dell’acutezza mentale della memoria oppure voci interne che sembrano e stranamente reali. Purtroppo si tratta di una malattia cronica molto grave che nel nostro paese colpisce 250000 persone e porta ad una drastica diminuzione di quelle che sono le aspettative di vita Rispetto alla popolazione generale.

Che cosa è la Schizofrenia?

La schizofrenia è una malattia mentale che colpisce circa una persona su cento. Essa interferisce con il funzionamento del malato tanto da compromettere il suo modo di percepire la realtà, di pensare con chiarezza, di provare emozioni, di esprimersi e di comportarsi.

Tale compromissione si evidenzia in diverse situazioni della vita familiare, sociale e lavorativa (o scolastica).

Tra i sintomi caratteristici si riscontrano:

convinzione o idee strane in cui l’ammalato crede fermamente, mentre gli altri le considerano assurde e irreali; questi sono i deliri. visioni di cose che gli altri non vedono e non possono vedere, oppure sentire voci, rumori o suoni che gli altri non odono e non possono udire, oppure sentire odori che altri non sentono e non possono sentire; queste sono le allucinazioni. difficoltà nel farsi capire in quanto l’ammalato usa parole strane o dice frasi incomprensibili, oppure può perdere il filo del discorso o anche passare da un discorso all’altro rendendo difficile la comunicazione a chi ascolta. comportamenti inusuali, come ad esempio assumere posture strane o inappropriate, rimanere immobili per molto tempo, oppure anche vestirsi in modo bizzarro, disordinato, fare stranezze, agire in modo disorganizzato nell’eseguire comuni attività quotidiane, senza una motivazione condivisibile.

La diagnosi di schizofrenia è di esclusiva competenza dello psichiatra, oppure dello psicoterapeuta alle cui professionalità i familiari faranno riferimento qualora colgano la presenza di almeno due dei sintomi sopra descritti che compromettano marcatamente e per almeno sei mesi il funzionamento sociale o lavorativo di un loro congiunto.

Inoltre Il disturbo non è causato dagli effetti psicologici derivanti dall’uso di sostanze (es. abuso di droga, farmaci) o da particolari condizioni mediche generali.

Le varie forme della Schizofrenia

Pur presentando tratti comuni i malati schizofrenici, secondo una classificazione tradizionale, possono venire raggruppati in cinque sottotipi secondo la sintomatologia predominante al momento della visita specialistica, anche se la diagnosi di un particolare sottotipo può variare nel tempo.

Tipo paranoide

Evidenzia la presenza rilevante di deliri complessi e ben sistematizzati su temi prevalentemente persecutori o di grandiosità, ma possono ricorrere anche altre tematiche (relative al proprio corpo, di tipo religioso o di gelosia).

Le allucinazioni uditive, se presenti, sono in sintonia con il contenuto dei deliri.

Altre caratteristiche sono forti manifestazioni di ansia, rabbia, atteggiamento polemico e di superiorità.

I pazienti di questo tipo (25 per cento dei casi) possono apparire eccessivamente sospettosi e diffidenti o dimostrarsi aggressivi.

L’esordio è solitamente più tardivo e la prognosi tende ad essere migliore di altre forme di schizofrenia.

Tipo disorganizzato (già ebefrenico)

Presenta un linguaggio ed un comportamento prevalentemente disorganizzati ed una minima facciale quasi spenta.

Il linguaggio risulta incomprensibile agli altri in quanto: le parole o le frasi sono messe insieme senza nesso logico (incoerenza) oppure le idee passano da un discorso ad un altro che non c’entra affatto (deragliamento), oppure la persona fornisce risposte non del tutto pertinenti alle domande (tangenzialità), oppure può sviluppare un discorso molto articolato con presenza di dati irrilevanti e solo alla fine completa il pensiero iniziale (circostanzialità), può infine interrompere bruscamente il discorso prima della conclusione (blocco mentale).

Il comportamento può compromettere gravemente l’esecuzione delle comuni attività quotidiane e manifestare stravaganze. Le emozioni possono non essere congruenti con quanto viene espresso verbalmente.

Tale tipo esordisce solitamente in età precoce e la prognosi tende ad essere la peggiore di altre forme di schizofrenia.

Tipo Catatonico

È caratterizzato da una prevalente compromissione psicomotoria. Possono essere presenti momenti di blocco motorio con rigidità posturale (catalessia) o mancanza di reattività (stupor), momenti di iperattività motoria senza scopo apparente, eccessivo negativismo e mutacismo con resistenza persistente agli stimoli esterni, movimenti bizzarri e ripetitivi, smorfie strane, ripetizione a pappagallo di parole o frasi pronunciate da altri (ecolalia), ripetizione incontrollata di movimenti agiti da altri (ecoprassia). Tali manifestazioni possono essere pericolose per il malato e per le persone a lui più vicine.

L’esordio è prevalentemente giovanile ed il decorso è oscillante.

Tipo indifferenziato

Mostra i tipici sintomi della schizofrenia e non presenta caratteristiche rilevanti di tipo paranoide, disorganizzato o catatonico.

Tipo residuale

È quel malato che ha presentato in passato almeno un episodio di schizofrenia, ma al momento della valutazione attuale non presenta sintomi positivi (deliri, allucinazioni e pensiero disorganizzato) rilevanti. Pur tuttavia si caratterizza per la presenza rilevante dalla sintomatologia negativa della schizofrenia, scarsamente rispondente a trattamento farmacologico e consistente in caratteristiche cognitive e comportamentali deficitarie come ottusità affettiva, isolamento, mancanza di empatia, passività, apatia, mancanza di volizione, pensiero ripetitivo e rigido, comunicazione limitata, disabilità sociali e pratiche con conseguente difficoltà di integrazione sociale ed inserimento competitivo nelle relazioni interpersonali e nel lavoro.

Perché ci si ammala? Le cause della Schizofrenia

Non è possibile rispondere a tale domanda in modo definitivo ed esaustivo. Un tempo si pensava che la schizofrenia fosse dovuta principalmente ad errori di comunicazione tra genitori e figli (teoria di Bateson del ”doppio legame”, base dell’ antipsichiatria mondiale e italiana, che ebbe il suo leader in Italia in Basaglia).

Secondo il prof. Falloon non ci sono prove che una scarsa capacità di comunicazione dei genitori causi la schizofrenia anche se l’ambiente dove una persona vive può aiutare o anche peggiorare la situazione del malato.

Recenti studi portano a defnire la schizofrenia una malattia ad origine multifattoriale nel senso che molteplici fattori, non uno soltanto, possono determinare in una persona l’esordio della malattia. Secondo il modello cognitivo-comportamenta- le a carattere multifattoriale di Lieberman e Falloon la schizofrenia si determina, e si mantiene, sulla base dell’interazione tra vulnerabilità psicobiologica, fattori stressanti ed abilità sociali deficitarie. La vulnerabilità psicobiologica consiste in una predisposizione in parte ereditaria ed in parte acquisita, probabilmente associata ad alterazioni metaboliche della dopamina (mediatore cerebrale). I fattori stressanti, provenienti prevalentemente dall’ambiente relazionale, se hanno superato la soglia individuale di vulnerabilità possono scatenare la schizofrenia in persone predisposte purché prive di adeguate abilità sociali di fronteggiamento dello stress. Il riferimento ad un modello esplicativo sull’origine della malattia può essere utile sia per tentare una diagnosi precoce conoscendo i fattori di rischio, sia per stabilire le strategie di intervento terapeutico, particolarmente in ambito psicologico, sia pure per formulare con maggior attendibilità la prognosi.

Diagnosi precoce della Schizofrenia

E possibile tentare di individuare la schizofrenia prima che questa si manifesti in modo conclamato attraverso la sintomatologia florida caratterizzata da deliri e allucinazioni. Il vantaggio della diagnosi precoce è quello di poter intervenire tempestivamente ed in modo mirato influenzando così favorevolmente il decorso della schizofrenia, in alcuni casi bloccarlo prima della sua insorgenza.

Le procedure di valutazione clinica indirizzate alla diagnosi precoce tengono prevalentemente in considerazione tre classi distinte di segnali indicatori per la detezione dei quali lo psichiatra o lo psicoterapeuta si serve del colloquio clinico, dell’osservazione sistematica comportamentale e di specifici questionari ed esami psicometrici:

Segni premonitori osservabili nella fase prodromica

La maggior parte dei soggetti, prima di manifestare i sintomi inequivocabili della fase florida, attraversa, durante l’adolescenza o nella prima età adulta, un periodo critico caratterizzato da vari segni premonitori che evolvono con modalità lenta e graduale.

Tali segni prodromici solitamente fanno riferimento a: immotivato ritiro sociale, perdita di interesse nella scuola, nel lavoro o in altre attività prima coinvolgenti, deterioramento dell’igiene personale, nell’aspetto o nell’ordine, scoppi di rabbia incontrollata, comportamenti inusuali o strani, mancanza di continuità nel perseguire decisioni o impegni spontaneamente presi (cambiare lavoro o studio immotivatamente), intraprendere iniziative o attività insolite o inutili, cambio repentino di abitudini, inadeguatezza nell’esprimere emozioni, discorsi strani e difficoltà di concentrazione, preoccupazioni esagerate per la propria salute o convinzione di avere malattie fisiche senza un’accertata base organica, disturbi del sonno, disordini alimentari (alimentazione irregolare, eccessiva o ridotta).

Le procedure di diagnosi precoce richiedono interviste cliniche ai soggetti a rischio e ai loro familiari al fine di individuare la presenza di almeno due dei sintomi sopra indicati, possibilmente conseguenti ad un eventuale evento stressante, di tipo quotidianofamiliare, sociale e lavorativo) o di tipo evento di vita improvviso (perdita del lavoro, morte di una persona cara, fine di una relazione sentimentale).

Sintomi-base

Secondo un modello esplicativo dello sviluppo della malattia mentale che fa riferimento alla psicologia cognitivo-compor- tamentale si ipotizza che la persona che ha maggiori probabilità di sviluppare i sintomi della schizofrenia abbia una vulnerabilità psicobiologica preesistente.

Tale vulnerabilità può essere individuata attraverso determinati markers soggettivi di tipo fenomenologico presenti, anche per anni, in fase prodromica e raramente riferiti nell’ambito dell’esame psichiatrico convenzionale.

Riguardano determinati sintomi dell’esperienza con carattere di disturbo e non osservabili dall’esterno come: la perdita del controllo, e degli automatismi e certi disturbi della percezione, del pensiero, della memoria, della motricità e delle funzioni vitali, sovrabbondanza di stimoli, sfiducia e paura del futuro.

Sono diretta espressione del substrato neurobiochimico della schizofrenia e sono considerati gli antecedenti delle allucinazioni e dei deliri nel senso che la sintomatologia florida sorge sempre come reazione individuale a tali esperienze soggettive.

L’anamnesi familiare ed individuale

Considerata la probabilità statistica che hanno i figli di schizofrenici a contrarre la malattia uno degli indicatori su cui basarsi nelle procedure di diagnosi precoce è la storia familiare associata a determinate caratteristiche relativamente stabili del soggetto evidenti in età infantile e/o adolescenziale. Queste caratteristiche ineriscono a comportamento anassertivo passivo (tradizionalmente definito timido), introversione, ipereccitabilità, deficit nella soluzione dei problemi, difficoltà nel fronteggiare eventi stressanti, presenza di compromissioni neurologiche.

Inoltre un accertato disturbo schizoide, schizotipico o paranoide di personalità sono indici che, già di per sé, possono far prevedere un esito schizofrenico.

Criteri prognostici

Nel corso degli anni si è notato che alcune persone affette da schizofrenia si riprendono completamente dalla malattia, altre parzialmente ed alcune non guariscono. Le osservazioni portano diversi professionisti a rivedere i dati clinici al tempo del primo ricovero in ospedale o in altre strutture per determinare quali criteri possono far prevedere un andamento della malattia favorevole o sfavorevole. Il risultato di questi sforzi si basa su una serie di criteri (o fattori) di previsione, ognuno dei quali preso di per sé ha una utilità limitata; se considerati tutti insieme possono invece essere di molto aiuto. Attualmente la suddivisione della schizofrenia in due decorsi

0 gruppi nei quali il paziente può essere ascritto: quello a prognosi favorevole (con decorso tendente al miglioramento) e quello a prognosi sfavorevole (con decorso tendente al peggioramento) è il metodo probabilmente più valido e usato per classificare la malattia.

I fattori che sono considerati per determinare se una persona si trova nel gruppo di coloro che miglioreranno o peggioreranno sono i seguenti:

Storia personale prima dell’insorgere della malattia

I pazienti con una prognosi favorevole sono quelli che avevano un buon adattamento ed integrazione sociale ed erano privi di disturbi neurologici prima dell’insorgere della malattia. Perciò se da bambini essi avevano amici, non presentavano altri problemi di disadattamento e portavano a termine i compiti scolastici con un livello di successo ragionevole in rapporto al loro grado di intelligenza, il decorso sarà probabilmente favorevole.

Diversamente, se essi erano descritti dai genitori come “bambini sempre strani”, molto timidi e sofferenti di problemi di una certa gravità in ambito scolastico o con i loro coetanei, con tendenza al non rispetto delle regole o all’isolamento sociale, vi è una probabilità più alta che si trovino nel gruppo a prognosi sfavorevole.

Sesso

É stato chiaramente stabilito che le donne ammalate di schizofrenia hanno un andamento più favorevole della malattia rispetto ai maschi.

Storia familiare

I pazienti con una prognosi favorevole sono quelli che non presentano altri malati di schizofrenia in famiglia. Più stretti sono i parenti ammalati di schizofrenia e peggiore sarà l’esito. Se in famiglia c’è qualcuno che soffre a causa di un disturbo dell’umore, è più probabile che la persona ricada nel gruppo con un buon decorso.

Contrariamente una prognosi maggiormente sfavorevole è riservata ai pazienti con parenti affetti da schizofrenia.

Età all’insorgere della malattia

Generalmente accade che più giovani ci si ammala di schizofrenia e peggiore è la prognosi. Una persona che è diagnosticata schizofrenica all’età di 15 anni probabilmente avrà una prognosi più sfavorevole rispetto ad una persona che si è ammalata a 25 anni. Le persone che sono state diagnosticate schizofreniche in una fascia di età più avanzata, specialmente intorno ai 30 anni, è probabile ricadano nel gruppo a prognosi favorevole.

Rapidità nell’insorgere della malattia

L’esordio acuto è un importante fattore prognostico favorevole della remissione, nel confronto di quei pazienti nei quali l’insorgere della malattia è stato lento e graduale. Se un genitore descrive per il proprio caro un insorgere graduale dei sintomi lungo un periodo di più mesi fornendo un quadro piuttosto brutto della situazione, è probabile che il congiunto ricada nel gruppo con un andamento sfavorevole.

Il Dr. F. Torrey sostiene che è contento di sentirsi dire da un genitore, nel corso di una visita, che” il paziente era completamente normale fino ad un mese prima”, in quanto questo è un fattore che indica una possibile remissione del paziente.

Eventi stressanti nel corso della vita

Questi eventi sono a volte difficili da valutare. La ragione sta nel fatto che nel corso della vita quando più persone si ammalano di schizofrenia nella fascia di età dai 15 ai 25 anni, ci sono parecchi eventi che accadono nella loro vita, molti dei quali stressanti. Il cambiamento dei partners, le separazioni ed i divorzi, i fallimenti scolastici e lavorativi, la morte di parenti sono alcuni degli eventi scatenanti la schizofrenia. La presenza e la corretta individuazione dei fattori psicosociali scatenanti sono indici di prognosi favorevole.

Sintomi clinici

I sintomi durante la fase iniziale della malattia sono spesso

significativi per comprendere l’andamento della malattia e possono essere utilizzati come criteri prognostici. Alcuni dei più

importanti sintomi sono:

Sintomi che possono essere considerati un ‘buon segno’:

Paranoia Depressione o altre emozioni. Diagnosi schizoaffettiva. Sintomi atipici – che non fanno parte del modello descritto per tale malattia. Presenza di confusione mentale (es. “non capisco cosa mi sta accadendo”).

Sintomi che possono essere considerati un ‘cattivo segno’:

Prevalenza di sintomi “negativi”, come l’appiattimento delle emozioni, povertà di pensiero, apatia, solitudine sociale. Sintomi ossessivi (pensieri ripetitivi e disturbanti) ed i sintomi compulsivi (comportamenti ripetitivi di tipo ritualistico). comportamento disorganizzato.

Neuroimmagini (TAC e RMN)

Se è stata fatta una indagine utilizzando le moderne tecnologie TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) e RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) e le immagini non evidenziano anomalie, tale fattore è di buon auspicio.

Nel caso invece che vengano individuali allargamenti dei ventricoli cerebrali o atrofie del tessuto cerebrale (presenti in circa il 30-35 per cento degli schizofrenici), il fattore è predisponente ad un decorso sfavorevole.

Trattamento precoce con gli psicofarmaci

Ci sono diverse prove che suggeriscono che lunghi ritardi nel trattare episodi di schizofrenia con i farmaci possono sfociare in un andamento più sfavorevole. Ciò accade quando certi psicoterapeuti trattano la schizofrenia solo attraverso colloqui e senza una prescrizione farmacologica. Tale evento negli Usa è considerato malaprassi sanitaria ed è suscettibile di denuncia. (ndr.: In Italia, invece, non esistono leggi per proteggere i pazienti che iniziano psicoterapie senza essere stati preventivamente sottoposti ad una accurata valutazione psicodiagnostica che accerto o, evelntualmente, escluda una malattia mentale).

Risposta ai farmaci

La risposta iniziale alla cura psicofarmacologica, nella persona sottoposta a cura tramite antipsicotici, è un forte indicatore della prognosi: migliore è la risposta e probabilmente migliore sarà l’andamento della malattia.

Breve nota sui fattori utilizzati per la prognosi

Va sottolineato che ognuno di questi fattori di per sé ha un significato limitato per la prognosi.

Solo quando tutti i fattori vengono messi insieme è possibile contare su maggiori probabilità prognostiche.

Diversi pazienti evidenzieranno, naturalmente, un insieme di segni favorevoli e sfavorevoli, mentre altri ricadranno chiaramente in una categoria o nell’altra.

Va ricordato che tutte le previsioni costituiscono solo delle valutazioni di tipo statistico circa la probabilità di ricadere in un gruppo o nell’altro. Infatti non c’è nulla di vincolante.

Tutti coloro che curano regolarmente i pazienti affetti da schizofrenia hanno notato abbastanza eccezioni a queste lineeguida capaci di sollevare dei dubbi prognostici.

Ad esempio il Dr. F. Torrey ha valutato un paziente che aveva trascorso una normale infanzia, senza alcuna storia di malattia già presente nella famiglia, con un improvviso insorgere all’età di 22 anni, con eventi chiaramente precipitanti e sintomi iniziali di tipo catatonico. Tale paziente non si è mai ripreso dai sintomi iniziali della malattia e quindi il decorso è stato sfavorevole. Più ottimisticamente, il Dr. Torrey afferma di aver visto pazienti, che presentavano alcuni dei segni sfavorevoli, recuperare in modo pressoché completo dalla malattia.

Possibile andamento dieci anni più tardi

Le previsioni a distanza di un anno, nei confronti delle persone ospedalizzate per la prima volta e diagnosticate schizofreniche, sono ragionevolmente ottimistiche. Il Dr. Jeffrey Liebermann e i suoi colleghi di New York recentemente hanno completato uno studio su 70 pazienti ed al termine di un anno il 74 per cento di essi “sono stati considerati pienamente rimessi” ed il 12 per cento erano “parzialmente rimessi”. Per coloro che si sono rimessi, il tempo medio di quelli diagnosticati con schizofrenia è stato di 42 settimane e di 12 settimane per quelli diagnosticati con disturbo schizoaffettivo. La prognosi di schizofrenia applicata in un periodo di tempo più esteso è meno ottimistica di quella a distanza di un anno. Si è detto che, fin dai primi anni di questo secolo, che c’è una “regola” secondo la quale i pazienti vengono divisi in tre parti: un terzo si riprende dalla malattia, un terzo migliora ed un terzo non migliora nel tempo. Recenti studi a lungo termine, effettuati tramite un follow-up (ndr: controllo e supervisione dei pazienti nel tempo) sulle persone affette da schizofrenia condotti in Europa e negli Stati Uniti suggeriscono che questa regola sia troppo semplicistica e superata. È chiaro che, per esempio, il decorso della malattia oltre i trenta anni da quando si presentano i disturbi è migliore rispetto a quello notato dopo i primi dieci anni. L’utilizzo dei farmaci ha probabilmente migliorato il decorso a lungo termine nel caso di molti pazienti, mentre gli effetti positivi della deistituzionalizzazione ha decrementato la dipendenza dall’ospedale ed aumentato il numero di pazienti che vivono in ambito comunitario. D’altro canto, è anche stato chiarito che il tasso di mortalità, specialmente a causa del suicidio, nellepersone affette da schizofrenia è molto alto ed apparentemente in aumento.

Le migliori conclusioni sul possibile decorso della schizofrenia sono state fatte dal Dr. J.H. Stephens, che ha analizzato 25 studi nei quali il follow-up é stato condotto per almeno dieci anni. La percentuale dei pazienti “rimessi”, “migliorati” o “non migliorati” varia largamente da studio a studio e dipende dalla selezione iniziale dei pazienti; ad esempio l’inclusione di un vasto numero di persone affette da psicosi reattive di tipo acuto aumenta la percentuale di coloro che si sono ripresi quasi totalmente.

Il venticinque per cento si rimette completamente

Questo dato assume che tutti i pazienti con i sintomi di schizofrenia sono stati presi in esame, inclusi quelli che sono stati ammalati per meno di sei mesi a causa di un disturbo schizofreniforme. Se vengono inclusi solo i pazienti con una diagnosi di schizofrenia più vicina a quella classica (es. con continui segni di malattia per almeno sei mesi), allora la percentuale di coloro che si riprende completamente sarà inferiore al 25 per cento. I pazienti che si riprendono completamente giungono a tale risultato se vengono trattati con farmaci antipsicotici, psicotrapia e riabilitazione.

Coloro che si rimettono lo fanno nel giro di due anni e di solito non evidenziano più di due episodi di malattia.

Andrea divenne psicotico acuto nel corso del secondo anno di frequenza ad un college e fu ricoverato per sei settimane. Si riprese lentamente, con farmaci ed un supporto psicoterapico nel corso dei successivi sei mesi trascorsi a casa e fu in grado di riprendere gli studi al college nell’anno seguente. Non ebbe più una ricaduta. Andrea pensò che la causa della sua malattia fu da addebitarsi ad un fallimento sentimentale e la sua famiglia, quando viene discussa la sua malattia, parla di un “collasso nervoso”.

Queste famiglie spesso negano che il loro parente si sia ammalato di schizofrenia e raramente sostengono i gruppi di supporto come la nostra Associazione.

Il venticinque per cento di quelli che sono molto migliorati

Questi pazienti di solito rispondono bene agli psicofarmaci e li assumono per un lungo periodo di tempo continuando a sentirsi bene. Possono vivere in modo relativamente indipendente, avere una vita sociale, sposarsi e spesso avere le abilità di mantenere un lavoro part-time o a tempo pieno.

Peter ha avuto una normale infanzia e portato a termine con successo gli studi. Si sposò e si arruolò nell’esercito, viaggiando e per il relativo addestramento. Non presentava una storia di altri malati mentali in famiglia. All’età di 21 anni, mentre era stato assegnato ad una base in Germania, iniziò a provare sensazioni corporee anomale e sentire delle voci. Iniziò a bere in modo pesante, nel tentativo di annullare le voci, e iniziò a fare uso di cocaina e hashish.

Le sue condizioni di salute deteriorarono rapidamente e fu arrestato per aver preso a pugni un ufficiale che lui credeva cercasse di avvelenarlo. Fu ricoverato in ospedale ed allontanato dall’esercito con una invalidità attribuita al servizio prestato nell’esercito. Nel corso dei successivi tre anni fu ospedalizzato per altre tre volte.

Peter rispondeva lentamente ad alte dosi di psicofarmaci e fu di messo dall’ospedale quando si era quasi completamente ripreso. Vi ritornò puntualmente per una iniezione settimanale di un farmaco, visse in un suo appartamento e visitò la sua famiglia (inclusa quella della moglie, che nel frattempo divorziò, ed i suoi bambini) e gli amici durante il girono. Fu chiaramente capace di mantenere un lavoro ma evitò di ammetterlo per paura di perdere i vantaggi economici derivanti dal riconoscimento dello stato di invalidità causato dall’esercito. I soli sintomi rimanenti che lo affliggevano erano le voci che sentiva al termine della giornata ma che lui era ormai in grado di ignorare.

Il venticinque per cento che migliora modestamente

Questi pazienti rispondono meno ai farmaci, spesso soffrono di sintomi negativi ed hanno una storia, riferita al periodo precedente l’insorgenza della malattia, di adattamento piuttosto scadente.

Richiedono una vasta rete di supporto; nelle comunità dove la rete è operante e disponibile essi possono condurre un tipo di vita a livelli soddisfacenti, ma dove non c’è essi possono essere vittimizzati e terminare la loro vita per strada o in asili pubblici.

Frank era un bambino solitario ma aveva abilità musicali considerevoli e ricevette una borsa di studio al college. Al terzo anno di frequenza al collegio i suoi voti diminuirono lentamente e man mano lamentava sintomi di allucinazioni uditive. L’ospedalizzazione e i farmaci produssero un modesto miglioramento cosicché potesse essere accolto in una struttura intermedia nell’ambito della comunità. Ci si attendeva che egli potesse seguire un programma riabilitativo giornaliero ma di solito percorreva le strade parlando da solo o componendo musiche su dei pezzi di carta. Se ne stava completamente isolato ed aveva bisogno di qualcuno che gli ricordasse di cambiare la biancheria, lavarsi i denti ed assumere i medicinali.

Il quindici per cento che non migliora

Questi pazienti sono resistenti ai trattamenti per i quali fino a poco tempo fa i medici non avevano nulla o poco da offrire. Alcuni hanno risposto positivamente ai farmaci antipsicotici di nuova generazione, come ad esempio la Clozapina. Quelli che non rispondono ai farmaci sono candidati potenziali di strutture di accoglienza a lungo termine.

Quando vengono dimessi e renseriti in ambito comunitario, spesso contro la loro volontà, le conseguenze sono spesso disastrose.

Dorothy era conosciuta come una bambina tranquilla che otteneva ottimi risultati a scuola. Sua mamma fu ricoverata in ospedale a causa della schizofrenia per due anni durante l’infanzia di Dorothy ed il fratello fu accolto in un istituto per ritardati mentali. Lei fu ospedalizzata per la prima volta all’età di 15 anni, per un mese; le informazioni sui motivi del ricovero non furono divulgate, salvo che per la diagnosi di “situazione reattiva transitoria adolescenziale”.

In seguito a questo Dorothy abbandonò la scuola, trovò un lavoro come domestica, si sposò ed ebbe tre bambini. Si sentì apparentemente bene fino all’età di 22 anni; in quel momento credeva che qualcuno tentasse di ammazzarla, credeva che la gente stesse parlando male di lei e sentiva aerei volare ogni giorno sopra la sua testa. Disconobbe i suoi figli, abbandonò le faccende domestiche e finì in un angolo con una espressione atterrita sul volto.

Durante la valutazione del caso si notò che soffriva a causa di un disturbo marcato del pensiero e di una rigidità catatonica e che era molto timida ed isolata.

Nei successivi quindici anni fu ricoverata più volte e rispose in modo limitato ai farmaci. Nel corso dei primi anni fece ritorno a casa solo per brevi periodi, aiutata nelle faccende domestiche da assistenti sociali, e negli anni più recenti visse per parecchi mesi in una struttura intermedia. Fu costantemente accusata dal marito e giudicata incapace di difendere se stessa. Rimase in ospedale, standosene seduta tranquillamente un giorno dopo l’altro, rispondendo con gentilezza ma assolutamente senza evidenziare alcuna emozione e mostrando una povertà di pensiero e di linguaggio.

Possibile andamento trenta anni più tardi

E stato chiaramente dimostrato, negli anni più recenti, che dall’inizio della diagnosi della malattia l’andamento della schizofrenia nel corso di trenta anni è più favorevole rispetto a quello dei primi dieci anni. Questa conclusione contraddice lo stereotipo, largamente diffuso, secondo il quale la malattia produce un peggioramento lento nel tempo, secondo quanto affermò pessimisticamente Kraepelin all’inizio del secolo, ovvero che la maggior parte dei pazienti andava incontro ad un lento deterioramento nel tempo.

Una delle più importanti ragioni che portano a tale considerazione, ovvero ad una prognosi migliore a lungo termine, è basata sul fatto che l’età migliora i sintomi della schizofrenia in diverse persone. I sintomi della malattia tendono ad essere più marcati e gravi quando la persona ha 20-30 anni e diventano meno gravi intorno ai 40 anni e significativamente meno gravi intorno ai 50-60 anni. Noi non comprendiamo ancora perché questo avviene e ci sono, naturalmente, diverse eccezioni, ma la schizofrenia rappresenta una delle poche condizioni nella vita per le quali l’età pare costituisca un vantaggio. Un lavoro definitivo sul decorso della schizofrenia a lungo termine proviene da alcuni studi condotti a termine dal Dr. Manfred Bleuler, Dr. Luc Ciompi e i suoi colleghi e il Dr. Gerd Huber e colleghi in Europa, e da parte del Dr. Courtenay Harding e i suoi colleghi sui pazienti deistituzionalizzati dall’Ospedale Statale del Vermont. Alcuni pazienti seguiti nel corso del tempo e appartenenti a questi gruppi avevano un’età di quaranta anni o più anziana rispetto a quando si ammalarono e la concordanza tra i risultati di differenti studi è davvero impressionante. Come riassunto da Ciompi per i pazienti seguiti in una media di 36 anni: “circa il 35 per cento degli schizofrenici studiati hanno un decorso favorevole; ovvero si riprendono o dimostrano un miglioramento definitivo”. E per i pazienti affetti da schizofrenia cronica nel Vermont, seguiti da Harding et al., a distanza di 20-25 anni dopo le dimissioni dall’ospedale, “la panoramica corrente concernente il funzionamento di questi soggetti è in sorprendente contrasto con i loro livelli di previsione descritti nel corso del loro ricovero”. Approssimativamente tre quarti dei pazienti del Vermont richiedono poco o nessun aiuto nell’af- frontare i loro problemi e necessità quotidiane.

In diversi pazienti affetti da schizofrenia i sintomi “positivi’ consistenti in allucinazioni, disturbi del pensiero ed idee deliranti, decrementano nel corso degli anni. Una persona che era gravemente inabilitata all’età di 25 anni a causa di tali sintomi può evidenziare solo tracce residue di loro ad una età di 50 anni. Ciò accade, pare, a causa del processo di malattia che si estingue nel corso degli anni e lascia nel soggetto solo alcuni sintomi rimanenti dalla iniziale attività. I pazienti imparano anche a convivere con i loro sintomi, ignorando le voci e non rispondendo ad esse in pubblico.