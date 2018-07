Schwazer e il caso di doping, una clamorosa indiscrezione. “Le sue urine furono manipolate”

Sono arrivate alcune indiscrezioni piuttosto interessanti riguardanti i risultati delle analisi che parlano di una possibile manipolazione delle urine di Alex Schwazer. Si torna Dunque a parlare del caso di doping che è legato all’atleta e pare che questa vicenda abbia degli sviluppi piuttosto clamorosi. Nell’attesa di avere i risultati della perizia del RIS di Parma pare siano in arrivo delle indiscrezioni piuttosto interessanti sui risultati delle analisi che parlano di una possibile manipolazione delle urine. Questa pare sembra sia stata confermata proprio dai legali di Alex Schwazer classe 1984 di Vipiteno. Da Tempo ormai i legali dell’atleta parlano di forti anomalie nelle urine e adesso sembrano esserci delle conferme anche se come abbiamo detto si rimane in attesa della perizia dei RIS di Parma.

Il caso che ha visto protagonista Il atleta Alex Schwazer pare che abbia catturato davvero l’opinione pubblica. Se Non ricordate il marciatore oro olimpico a Pechino 2008, è stato squalificato per circa 8 anni perché accusato di doping un verdetto che sicuramente è stato per lui deleterio perché ha messo fine alla sua carriera. Tutto pare risalga al mese di giugno del 2016 con la notizia della positività dell’atleta ad un controllo.

Stando a quanto riferito in un primo momento sembra che l’esito delle urine fosse risultato negativo ma poi ad una successiva analisi era stata riscontrata la presenza di una sostanza incriminata ed anche di metaboliti del testosterone. È stata sicuramente una grande mazzata per l’atleta che ha subito un torto a suo dire perché l’atleta ha da sempre parlato di una manomissione. Ecco arrivate però le indiscrezioni piuttosto clamorose che sarebbero emerse da una inchiesta condotta da Nando Sanvito. Secondo queste indiscrezioni come abbiamo già in parte detto, l’urina di Schwazer sarebbe stata analizzata e però sarebbero state riscontrate delle traccie che farebbero pensare ad una manomissione ed anche contaminazione.

“Dall’analisi risulta una concentrazione anomala di Dna dello stesso Schwazer. Ed è questo il segnale che vi è stata contaminazione. 437 nanogrammi microlitro nel campione A, addirittura 1187 nel campione B”. Cosa significa? “Le urine conservate a -20 gradi dopo una settimana riducono a 1/7 il valore quantitativo del Dna. Dopo 26 mesi dovrebbero contenere ancora al massimo qualche nanogrammo. Il Dna di Schwazer presenta invece una concentrazione centinaia (campione A) o migliaia (campione B) di volte superiore alla norma”. Ovviamente nel caso in cui questa prospettiva dovesse essere confermata, la posizione dell’atleta cambierebbe. “I nostri periti di parte ci dicono che ci sono anomalie pesanti sulle urine di Alex Schwazer. Siamo convinti e sicuri che manipolazioni ci siano state e speriamo che si possano provare, visto che quello che è stato fatto è stato fatto in modo scientifico. Non conosciamo però l’esito delle perizie ordinate dal giudice”, sono queste le parole dichiarate dall’avvocato Gerard Brandstaetter.