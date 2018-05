Scienziato australiano: «Sto bene, ma 104 anni voglio morire: ho scelto l’eutanasia in Svizzera»

Una lunga vita, ce la au­guriamo tutti. Per questo se­guiamo i consigli dei medici, quelli dei nutrizionisti, cer­chiamo di ridurre i vizi. Bella o brutta che sia la nostra esisten­za, l’istinto di sopravvivenza ci impone di preservarla il più possibile. Ma il botanico au­straliano David Goodall, al compimento del suo 104esimo anno, evento raro che di solito produce entusiasmi, complimenti, evocazioni di re­cord, è sbottato: «Mi dispiace molto di aver raggiunto que­sta età. Non sono felice. Vo­glio morire. Non è una cosa particolarmente triste. Triste è impedirlo. Penso che una persona vecchia come me do­vrebbe godere di pieni diritti civili, incluso il diritto al suici­dio assistito». Insomma, Goodall ha rovina­to la festa a tut­ti, incluso se stesso, e invo­ca l’eutanasia, che in Australia sarà permessa dal giugno 2019, e solo per i malati termi­nali, lucidi di mente, e con un’aspettativa di vita inferiore ai sei mesi. E Goodall, non essendo mala­to terminale, non potrà usufruire della nuova legge.

LA LEGGE

Come altri prima di lui, il coriaceo scienzia­to ha allora guardato alla Svizzera e, tra­mite l’agenzia australiana per il suicidio assi­stito Exit Inter­national ha ot­tenuto un ab­breviamento delle procedure (evidente­mente la lista d’attesa è lunga) per andare a morire in una clinica a Basi­lea. La stessa Exit si sta impe­gnando in una raccolta di fon­di per far viaggiare Goodall e il suo assistente in business class e finora ha raccolto circa 13mila dollari. In Australia, Goodall è noto non solo nella comunità scienti­fica, ma anche al pubblico dei pro­fani dopo che, due anni fa, fu clamorosamente dichiarato dal­la Edith Cowan University «ina­datto a prosegui­re il suo lavoro all’università». La ragione ad­dotta dal rettore era che Goodall, che allora aveva 102 anni e occupava un ufficio nel campus con il ruo­lo, non retribuito, di ricercato­re onorario, poteva farsi male. La comunità scientifica insor­se e Goodall venne reintegra­to. Non è il tipo che molla, an­zi fino a poco tempo fa ha con­tinuato a sfornare pubblicazio­ni scientifiche e recensioni per varie riviste di ecologia, e dunque se a 104 anni ha vo­glia di gettare la spugna, tutto lascia supporre che abbia me­ditato bene la decisione. Il che non rende meno acceso il di­battito sull’eutanasia.

Se proviamo a interpretare correttamente le stesse parole di Goodall, ci sembra che lui stesso non sia a favore dell’eu­tanasia in ogni caso, dal mo­mento che parla esplicitamen­te di «persone vecchie come me». Cioè, centenari. L’asso­ciazione Exit, che lo sta aiutan­do, sembra avere, invece, un orientamento meno definito, quando sottolinea soprattutto l’ingiustizia del fatto che «una persona per ottenere una mor­te dignitosa sia costretta a la­sciare il proprio Paese».

ESAUSTO

Comunque la si pensi, non puònon colpire il casodi que­sto scienziato, il più vecchio d’Australia, che desidera mori­re non perché imprigionato in un corpo ammalato, ma per­ché stanco di vivere. Esausto. In un certo senso, la sua vicen­da può essere un monito con­tro il sogno mostruoso che tut­ti accarezziamo, quello di al­lungare l’esistenza, di sognare in fondo l’immortalità, senza mai chiederci – perché ci spa­venterebbe – in che stato psi­cologico potremmo arrivare a sfiorarla. Per quanto l’alimen­tazione sana, l’attività fisica, la medicina possano estendere l’arco vitale, prima o poi qual­cosa nell’uomo si spezza. Con il progressivo deterioramento della qualità della vita, anche se non si è colpiti da un male funesto, sorge il bisogno di morire. Questo forse è lo scan­dalo più grande del caso Goodall, la sua lucidità, il suo non prestarsi al circo ipocrita che sovente si scatena intorno ai centenari, come fossero feno­meni della natura simili a cer­te tartarughe che arrivano a 110 anni, e invece sono sem­plicemente uomini infelici.