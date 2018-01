Scimmie clonate in Cina con la stessa tecnica usata per la pecora Dolly

Da Blade Runner a Zhong Zhong e Hua Hua. Da «ho visto cose che voi umani non potete neppure immaginare…» alle prime due scimmie clonate. Quando la realtà supera la fantascienza. Ci siamo: sono state clonate per la prima volta due scimmie con la stessa tecnica che diede i natali alla pecora Dolly nel lontano 1996. Zhong Zhong e Hua Hua, così sono state chiamatele due femmine (rispettivamente di otto e sei settimane) di macaco cinomolgo, hanno il corredo genetico perfettamente identico fra loro, proprio perché clonate da cellule del medesimo donatore. Un grande risultato questo, ottenuto dai ricercatori dell’Accademia delle scienze cinesi a Shanghai (ecco perché il nome delle scimmiette deriva dal termine zhonghua (popolo cinese), «arrivato dopo numerosi anni di studi e tentativi», come racconta Qiang Sun,il direttore.

Benché,infatti, siano passati venti anni dalla clonazione della celebre pecora scozzese, ad opera di IanWilmut e Keith Campbell del Roslin Institute (Università di Edimburgo), la tecnica del trasferimento nucleare di cellule somatiche finora non era mai stata applicata con successo sui primati. Infatti la femmina di macaco Tetra, ottenuta negli Stati Uniti 19 anni anni fa,nacque dalla scissione dell’embrione, un metodo che imita il processo naturale all’origine dei gemelli identici. E non, come avvenuto con Zhong ZhongeHuaHua, attraverso il trasferimento del nucleo di una cellula dell’individuo «da copiare» in un ovulo non fecondato. Ogni tentativo di questo tipo sulle scimmie falliva perché i nuclei delle loro cellule differenziate contengono geni che impediscono lo sviluppo dell’embrione. E i ricercatori li hanno riattivati con interruttori molecolari ad hoc: ecco la soluzione trovata dai cinesi. «È un passo avanti importate per il futuro della medicina e per lo sviluppo di nuove cure», il commento di Giuseppe Novelli, genetista e rettore dell’università degli Studi di Roma Tor Vergata.

«Consentirà di produrre primati modello di studio di malattie umane per soluzioni terapeutiche diverse. Ma si tratta anche di un lavoro scientifico che può sollevare importanti problemi etici, essendo le scimmie simili a noi. Questioni che devono essere affrontate con cauto ottimismo». Conclude: «I ricercatori hanno trovato il modo per evitare i problemi di riprogrammazione genetica, che rappresentavano il grande ostacolo, e che erano all’origine di aborti e fallimenti». Le piccole al momento vengono nutrite col biberon e stanno crescendo bene, senza differenze rispetto alle coetanee normali. Ma sono solo le prime, visto che a breve si attende la nascita di altri cloni. L’èquipe dell’Istituto di neuroscienze dell’Accademia cinese sostiene che l’obiettivo è la creazione di un “esercito” di scimmie geneticamente identiche, da usare in laboratorio perla ricerca su malattie diffuse come i tumori,il Parkinson e l’Alzheimer. L’annuncio, però, solleva non poche perplessità e interrogativi etici, facendo crescere la preoccupazione di un’imminente clonazione umana. Il Vaticano, infatti, teme sia «una minaccia per il futuro dell’uomo».Così come Giorgia Meloni,presidente di Fratelli d’Italia che su twitter scrive: «Ma sono l’unica che non si sente sollevata dalla clonazione di due scimmie,che sembra così sinistramente vicina alla clonazione dell’uomo? Sono l’unica che pensa che la vita non si costruisca in laboratorio?».

La clonazione

Un termine delle moderne biotecnologie di cui spesso si sente parlare è «clonazione». La clonazione è il processo mediante il quale è possibile ottenere copie geneticamente identiche di un essere vivente. L’esperimento che ha fatto conoscere al mondo le tecniche di clonazione è stata la nascita della pecora clonata Dolly, il 23 febbraio 1997, nei laboratori del Roslin Institute di Edimburgo, in Scozia. Dolly non è il primo animale ad essere stato clonato. Già alla fine dell’Ottocento, infatti, molti ricercatori avevano tentato di clonare prima animali meno complessi come i ricci di mare e gli anfibi, poi mammiferi come topi, bovini e pecore. Lo scopo di questi esperimenti, inizialmente, era studiare i meccanismi della riproduzione. In seguito, soprattutto in ambito veterinario, si capì che la clonazione poteva essere un metodo promettente per ottenere animali selezionati (con particolari qualità per l’allevamento) in molte copie. Prima di Dolly, i pochi risultati ottenuti con notevoli sforzi, si basavano su esperimenti con cellule embrionali non ancora differenziate. Il traguardo raggiunto con la pecora del Roslin Institute consisteva nell’avere realizzato una clonazione di un mammifero a partire da una cellula adulta, quindi già specializzata.

Nell’esperimento scozzese erano state prelevate cellule della mammella di una pecora di razza Finn Dorset e coltivate in maniera tale (con pochissimi nutrienti) che rallentassero la loro divisione, ma mantenessero la loro vitalità. Allo stesso tempo, da una cellula uovo non fecondata di un’altra pecora di razza diversa, Black Face, era stato estratto il nucleo e il DNA racchiuso in esso. Le due cellule erano state poi messe a contatto per farle fondere e creare una cellula che contenesse i geni della razza Finn Dorset. La cellula così costituita era stata quindi impiantata in un’ulteriore pecora Black Face che, dopo i mesi di gestazione, aveva dato vita alla pecora Dolly. Questa ricerca ha dimostrato che era possibile creare dei cloni a partire da cellule adulte e ha aperto le speranze anche a un uso terapeutico della clonazione umana.

La clonazione cosiddetta «tera peutica» servirebbe infatti a creare non veri e propri esseri viventi cloni di noi stessi, ma a produrre particolare materiale umano, come organi e tessuti, in caso di malattie. In poche parole, la tecnica servirebbe per creare organi e tessuti «di ricambio» senza procedere alla fase dell’impianto in utero e successiva creazione di un essere umano. Un risultato di questo genere aprirebbe la strada alla risoluzione di molte malattie, come quelle neurodegenerative in cui alcuni particolari neuroni muoiono, o del problema del rigetto dei trapianti. Ma in molti si oppongono perché pensano che, una volta aperta la strada alla sperimentazione in questo campo, sarà difficile fermarsi e scienziati con pochi scrupoli creeranno bambini clonati. In realtà, il problema è anche di ordine scientifico perché la clonazione è una tecnica ancora troppo complicata e dai risultati scarsi. La stessa Dolly era nata da un esperimento in cui 277 cellule della ghiandola mammaria erano state sottoposte al trattamento che ha portato alla sola nascita di Dolly. Inoltre, la pecora nel 2003 si era ammalata di una grave forma di artrite che costrinse i veterinari alla sua soppressione. In qualche maniera Dolly era nata «vecchia», perché, come si è capito successivamente, qualcosa non aveva funzionato nella sua riprogrammazione cellulare. La clonazione umana e le sperimentazioni in questo campo sono regolate da leggi statali e internazionali. Il Parlamento europeo si è espresso contrario alla clonazione umana già dal 1997, subito dopo la nascita di Dolly. Il 19 ottobre 2001 la Conferenza Generale dell’Unesco ha emanato la Dichiarazione di Bioetica e Diritti Umani che fornisce un quadro di principi universali condivisi circa la sperimentazione e la ricerca, e la tutela della salute e della dignità umane.