Sciopero nazionale nel settore trasporti pubblici: mobilitazione delle donne a Milano e Roma

Un giovedì nero quello per i trasporti quello di oggi. Oggi giovedì 8 marzo per il trasporto pubblico potrebbe essere una giornata davvero nera per via di uno sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato USB a livello nazionale. Nella capitale l’agitazione interesserà dalle 8:30 fino alle 17:00 dalle ore 20:00 fino a fine servizio la rete Atac che comprende bus, filobus e tram e metropolitane, ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo Termini Centocelle e Roma Lido e tutte le linee bus che sono gestite dalla Roma TPL.

Proprio in occasione Dunque della giornata internazionale della donna, è stato programmato questo sciopero generale che riguarderà anche i dipendenti nei settori dei trasporti ferroviari e quindi treni di Trenitalia Italo e Trenord e aerei come Alitalia e blu panorama oltre che dei mezzi pubblici come quelli gestiti da ATM a Milano da GTT a Roma ,da ANM a Napoli, da ATAC Roma, TPL a Roma, da TPER a Bologna, da ATAF a Firenze e da AMT a Genova. Questo sciopero a livello nazionale Durerà circa 24 ore ed è stato programmato da molte sigle sindacali tra i quali Unione Sindacale di Base, USI Lavoro Privato, Cobas, CUB trasporti, Cgil, Cisl e Uil.

Come sempre accade in questi casi, comunque il servizio sarà assicurato, almeno fa sapere l’azienda durante le due fasce di garanzia ovvero dall’inizio del Servizio diurno di giovedì fino alle ore 8:30 e poi ancora dalle 17:00 alle ore 20:00. È stato invece garantito alcun servizio la notte scorsa riguardanti i bus notturni. Per quanto riguarda i bus extraurbani gestiti da Cotral l’azienda ha fatto sapere che dalle ore 8:30 fino alle 17:00 e dalle 20:00 fino a fine servizio, quest’ultimo potrà subire dei disagi o comunque la soppressione di corse. “Non saranno attive le zone a traffico limitato diurne del centro storico e di Trastevere. La decisione è stata presa dall’Amministrazione per agevolare la mobilità durante lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico e la manifestazione prevista nel pomeriggio tra piazza Vittorio e i Fori Imperiali”, lo comunica Roma servizi per la Mobilità.

Questo sciopero si incrocia con quello delle donne di “Non una di meno” che per denunciare lo sfruttamento la precarietà e la violenza economica ha organizzato uno sciopero delle donne con tanto di cortei in più di 50 paesi del mondo. A Milano è previsto corteo delle 9:30 da Largo Cairoli e un altro dalle ore 18:00 in piazza Duca d’Aosta. Le organizzatrici a tal riguardo dichiarano: “Con la chiamata allo sciopero femminista il movimento si mobilita per esprimere il rifiuto della violenza maschile e di genere in tutte le sue forme e per passare dalla violenza individuale del #metoo alla forza collettiva del #wetoogether attraverso l’astensione dal lavoro produttivo e riproduttivo, formale o informale, retribuito o gratuito”.