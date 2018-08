Sciopero piloti Ryanair del 10 agosto, a rischio voli

È stato annunciato nuovo sciopero per i piloti Ryanair che sta facendo preoccupare parecchio soprattutto Coloro che sono pronti a partire per le prossime vacanze. Lo sciopero stato annunciato dai sindacati in Belgio, chiedendo ai piloti di poter Aderire. Stando a quanto riferito, sembra che lo sciopero sia stato annunciato per il 10 agosto. Nello specifico le due sigle sindacali BeCA e CNE/LBC-NVL pare che chiedono a Ryanair di poter cambiare il proprio modello di relazione con i dipendenti e parlano anche di una campagna di intimidazione, proprio nei confronti della protesta. Dopo i disagi, i ritardi e le cancellazioni nei giorni scorsi pare che si annunciano dei nuovi scioperi che creeranno dei problemi non indifferenti sulle diverse destinazioni europei e non solo.

Questa volta a scioperare saranno i piloti del nord Europa. Nella giornata di oggi, hanno scioperato i piloti di base in Irlanda mentre il prossimo venerdì procederanno in Svezia e in Belgio, unendosi in questo modo alla vertenza contro L’azienda che sta assumendo dimensione davvero Europea. Pare che abbiano votato anche a favore e di questo sciopero i piloti Ryanair di Olanda e Germania.

A parlare nelle scorse ore è stata la sigla Svensk Pilotforening, la quale ha annunciato la protesta che coinvolgerà ben 40 comandanti distanza all’aeroporto Skavsta pari al 80% del totale. Incroceranno le braccia sempre il 10 agosto i colleghi del Belgio a sostegno della vertenza che sembra ormai si stia propagando a macchia d’olio su tutta l’Europa.

Nel frattempo non fa altro che aumentare la tensione tra i piloti di base in Irlanda che pare stiano preparando il quarto sciopero che interesserà 20 dei 300 voli in partenza ed in arrivo nel nostro paese. In Germania il sindacato Vereingung Cockpit pare che abbia lanciato un ultimatum ai manager di Ryanair Fino al prossimo 6 agosto per valutare le richieste portate sul tavolo dei colloqui che si stanno tenendo tra le parti. “Il personale di bordo di Ryanair ha un buon stipendio, fino a 40.000 euro l’anno”, ha detto Jacobs.