Scivola nel bagno, la spazzola del wc gli si infilza nell’occhio. Muore 60enne

Davvero terrificante quanto accaduto nella città di Istra, vicino a Mosca dove un uomo in seguito ad un incidente casalingo, avrebbe In un primo momento tentato di liberarsi da solo, ma poi avrebbe soltanto peggiorato la situazione e dopo essere stato ricoverato in ospedale, è spirato dopo qualche giorno. È piuttosto orribile Dunque quanto accaduto in Russia Dove il protagonista di questa vicenda ovvero un uomo di 60 anni, sarebbe morto dopo essere scivolato almeno apparentemente nel suo bagno per essere poi trafitto in un occhio con il manico di uno Scopino da bagno.

Stando a quanto riferito dalla ricostruzione sembra che la vittima avesse tentato di liberarsi da solo senza ottenere però alcun risultato. Alla fine però è stato trasportato in ospedale ed è morto nonostante i medici abbiano fatto davvero di tutto per potergli salvare la vita. Stando a quanto riferito dal Daily Star, sembra che questo incidente sia avvenuto nella casa dell’uomo nella città di Istra, vicino a Mosca in Russia.

Quando l’uomo è arrivato in ospedale, sembra che i medici gli abbiamo somministrato degli antibiotici molto forti e avrebbero eseguito anche delle scansioni, tra cui una risonanza magnetica e raggi-x, ma purtroppo le sue condizioni erano abbastanza gravi perché la spazzola del water si sarebbe conficcata sopra l’occhio in una posizione definita complicata per cui ogni tipo di intervento per poterla estrarla si è rivelato inutile.

L’Incidente Inoltre sembra che abbia provocato delle conseguenze ancora più gravi, come una lesione al cranio forse anche dovuta al tentativo di liberarsi da solo. I medici pensavano che l’uomo potesse anche avere danni al cervello e in seguito all’operazione alla quale è stato sottoposto, l’uomo è rimasto in coma, poi trasferito in un ospedale più vicino a casa per essere sottoposto ad ulteriori trattamenti. Purtroppo però il sessantenne non è mai riuscito a prendere conoscenza e dopo pochi giorni è deceduto.