Sclerosi multipla, molecole maligne predicono forma più aggressiva

Questo nuovo studio, condotto dai ricercatori dell’università di Verona e pubblicato su gli Annals of Neurology, rivista ufficiale dell’American academy of neurology degli Stati Uniti, apre un nuovo scenario nel campo della diagnosi e della prognosi della malattia. Il team scaligero ha individuato una combinazione specifica di molecole infiammatorie che quando presenti ad alte concentrazioni nel liquido cerebro-spinale, prelevato normalmente per la diagnosi della malattia, predicono una forma aggressiva di Sclerosi Multipla. Nella pratica clinica, la scoperta consentirà al neurologo di scegliere fin dall’inizio la terapia più adeguata per ciascun paziente riservando quelle più energiche solo a chi ne ha veramente bisogno.

La scoperta è frutto del lavoro di un team internazionale coordinato da Massimiliano Calabrese, docente di Neurologia del dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell’Università di Verona, che ha lavorato in collaborazione con Roberta Magliozzi, prima firma della ricerca, e i team dei reparti di Neurologia B e Neuropatologia del Policlinico di Borgo Roma diretti da Salvatore Monaco . Allo studio hanno, inoltre, collaborato, Stefania Montemezzi e Francesca Pizzini dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata, Chiara Romualdi, Alessandra Bertoldo ed il Marco Castellaro dell’Università di Padova e Ruggero Capra, del centro Sclerosi Multipla di Montichiari. A rendere possibile il lavoro anche la collaborazione con Richard Reynolds dell’Imperial College di Londra e con Owain Howell della Swansea University Medical School che hanno confermato l’ipotesi dei ricercatori veronesi mediante l’analisi di tessuti cerebrali autoptici ottenuti da pazienti affetti da Sclerosi Multipla.

Lo studio, finanziato dall’ International progressive Ms alliance, viene pubblicato proprio durante la settimana mondiale del cervello, confermando l’eccellenza di Verona negli studi e nelle ricerche condotti nel campo delle neuroscienze.

La prima conseguenza di una diagnosi di sclerosi multipla è l’esigenza di capire che cosa sta succedendo: la persona che scopre di avere la SM ha l’urgenza di sapere ciò cui andrà incontro in ogni ambito della propria vita dal un punto di vista medico, psicologico, sociale e anche di tutela legislativa.

La necessità di fruire di un’informazione adeguata, che comprenda aggiornamenti in merito ai progressi della ricerca scientifica, è di estrema attualità anche per coloro che convivono da anni con la SM e per la rete di familiari, parenti e conoscenti conseguentemente coinvolti.

Questa pubblicazione nasce in risposta a questo bisogno e si propone di accrescere la conoscenza della sclerosi multipla, in modo da consentire alle persone interessate di affrontarla nel migliore dei modi, senza paure e con la giusta consapevolezza. È possibile avere una vita piena e soddisfacente anche dopo una diagnosi di sclerosi multipla: incontrare la SM significa accogliere un punto di vista nuovo, diverso per guardare se stessi e gli altri.

Sostenere il desiderio di andare “oltre la sclerosi multipla” e mantenere una vita di qualità costituiscono l’obiettivo di questo libro e degli altri volumi che compongono la collana.

La sclerosi multipla colpisce il sistema nervoso centrale. Nel mondo si contano oltre 2,5 milioni di persone con SM, di cui 400.000 in Europa e circa 62.000 in Italia.

La distribuzione della malattia non è uniforme: è più diffusa nelle zone lontane dall’Equatore a clima temperato, in particolare Nord Europa, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Australia del Sud. La prevalenza della malattia al contrario sembra avere una progressiva riduzione con l’avvicinarsi all’Equatore. La SM può esordire a ogni età della vita, ma è diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni e nelle donne, che risultano colpite in numero doppio rispetto agli uomini.

Per frequenza, nel giovane adulto è la seconda malattia neurologica e la prima di tipo infiammatorio cronico.

La causa o meglio le cause sono ancora in parte sconosciute, tuttavia la ricerca ha fatto grandi passi in avanti nel chiarire il modo con cui la malattia agisce, permettendo di arrivare a una diagnosi e a un trattamento precoce che consentono alle persone con SM di mantenere una buona qualità di vita per molti anni. La SM è complessa e imprevedibile, ma non riduce l’aspettativa di vita, che per le persone ammalate è comunque paragonabile a quella della popolazione generale.

Il sistema nervoso centrale

L’encefalo e il midollo spinale costituiscono il sistema nervoso centrale. L’encefalo è composto da cervello (da cui originano i nervi cranici, tra cui i nervi ottici), cervelletto e tronco encefalico. Attraverso il sistema nervoso periferico, una rete di comunicazione molto complessa e diffusa in tutti gli organi, il cervello invia impulsi nervosi al corpo, presiedendo così al controllo delle attività di tipo volontario (funzione motoria) e involontario (motilità dei visceri).

In direzione opposta, i segnali trasmessi dagli organi di senso (funzione sensitiva) permettono di percepire l’ambiente esterno (per esempio vedere le immagini o udire i suoni) e interno (per esempio percepire la sete o la necessità di urinare).

La trasmissione degli impulsi nervosi è quindi bidirezionale.

La mielina

Il sistema nervoso centrale è costituito principalmente da particolari cellule, i neuroni, e da fasci di fibre nervose (assoni), che comunicano tra loro formando una rete complessa. La loro funzione è condurre le informazioni in entrata e in uscita dal sistema nervoso centrale, sotto forma di impulsi elettrici. I dendriti sono invece le fibre che si ramificano a partire dal neurone e che gli permettono di ricevere i segnali nervosi dalla periferia o da altri neuroni. La maggior parte dei neuroni presenta un numero molto alto di dendriti che veicolano quindi moltissimi impulsi provenienti da altri neuroni o prodotti da stimoli ambientali.

Gli assoni sono circondati e protetti dalla guaina mielinica: la mielina è un rivestimento grasso prodotto da particolari cellule del sistema nervoso centrale chiamate oligodendrociti. La mielina, che funziona da isolante, facilita e rende estremamente veloce la conduzione degli impulsi nervosi, proprio come il rivestimento dei cavi elettrici.

La distribuzione della guaina mielinica sulle fibre nervose non è uniforme ma presenta dei punti di interruzione, definiti nodi di Ranvier, in corrispondenza dei quali si ha l’effettivo passaggio dell’impulso nervoso, che “salta” da un nodo a quello successivo a una velocità che può raggiungere i 400 km/ora.

Come tutte le sostanze grasse, la mielina ha una consistenza gelatinosa e un colore biancastro; pertanto, le zone del sistema nervoso centrale più ricche di mielina sono definite sostanza bianca, le zone più povere – per esempio la corteccia cerebrale costituita dai corpi cellulari- sostanza grigia.

Nel sistema nervoso centrale sono presenti, oltre ai neuroni, altre cellule che svolgono importanti funzioni.

Il danno alla mielina

Nella sclerosi multipla si verificano un danno e una perdita di mielina in più aree (da cui il nome «multipla») del sistema nervoso centrale. Queste aree di perdita di mielina (o «demielinizzazione») sono di grandezza variabile e prendono il nome di placche.

Le placche possono evolvere da una fase infiammatoria iniziale a una fase cronica, in cui assumono caratteristiche simili a cicatrici (da cui il nome «sclerosi»).

Gli assoni che attraversano le aree in cui vi è infiammazione e perdita di mielina possono risultare danneggiati o interrotti, talvolta in modo grave e irreversibile.