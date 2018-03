Sclerosi multipla, nuova speranza per i malati: scoperte molecole maligne

Un grande passo in avanti si è fatto in tema di sclerosi multipla visto che è stata effettuata una interessantissima scoperta. Si tratta di una scoperta coordinata dall’università di Verona e pubblicata poi sulla rivista ufficiale dell’American Academy di Neon neurology. Sembra proprio che siano state individuate le molecole maligne della sclerosi multipla che indicano lo stadio più grave della malattia E come già detto si tratta Dunque di una scoperta piuttosto importante che apre uno scenario del tutto nuovo. Questa scoperta Inoltre rende ancora più sicura ed immediata la diagnosi nonché la prognosi della malattia e permette Dunque una terapia più adeguata. Il team di ricercatori pare abbia Dunque individuato una combinazione specifica di molecole infiammatorie che quando sono presenti ad alte concentrazioni nel liquido cerebrospinale che prelevato normalmente per la diagnosi della malattia predicono una forma aggressiva di sclerosi multipla.

Questa scoperta permetterebbe al neurologo di poter scegliere fin dall’inizio la terapia più adeguata per ciascun paziente, riservando anche quelle più energiche a chi ne ha realmente di bisogno. Questa scoperta è stata Dunque fatta da un gruppo di ricercatori appartenenti al Team internazionale coordinato da Massimiliano calabrese, docente di neurologia del dipartimento di neuroscienze biomedicina e movimento dell’università di Verona che pare abbia lavorato in passato in collaborazione con Roberta Magliozzi and altri esperti dei reparti di neurologia B e neuropatologia del policlinico di Borgo Roma diretti da Salvatore Monaco. Allo studio sembra che abbiano partecipato anche altri esperti tra i quali Stefania Montemezzi e Francesca Pizzini dell’Azienda Ospedaliera Universitaria integrata nonché Chiara Romualdi, Alessandra Bertoldo e il Marco Castellaro dell’università di Padova e Ruggero Capra del centro sclerosi multipla di Montichiari.

L’intero studio è stato inoltre finanziato dall’International progressive Ms Alliance è stato pubblicato durante la settimana mondiale del cervello confermando l’eccellenza di Verona sia negli studi che nelle ricerche condotte nel settore delle neuroscienze. UniVr.

“Oggi per diagnosticare a un paziente la Sclerosi Multipla viene prelevato un campione del liquido cefalo rachidiano che circonda e attraversa tutto il sistema nervoso centrale, detto ‘liquor’. Il nostro gruppo di ricerca ha messo a punto una nuova metodica in grado di determinare in sole 24 ore il profilo liquorale delle forme ‘maligne’ di malattia, quelle cioè con una maggiore componente neurodegenerativa. In questo modo possiamo stabilire, già al momento della diagnosi, quindi in una fase molto precoce, se il paziente andrà incontro a un elevato rischio di progressione della malattia e, di conseguenza, individuare la terapia migliore per intervenire efficacemente. Questo nuovo sistema ci consentirà di evitare terapie aggressive non necessarie e quindi inutili rischi per il paziente, ma anche un conseguente notevole risparmio per il sistema sanitario nazionale”, è questo quanto dichiarato da Calabrese. Ricordiamo che la sclerosi multipla è una malattia infiammatoria demielinizzante nonché neurodegenerativa del sistema nervoso centrale che colpisce in modo molto grave i giovani di età compresa tra i 20 e i 40 anni.