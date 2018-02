Scontri al corteo antifascista contro CasaPound: poliziotti feriti, fermati manifestanti

Scontri tra polizia e manifestanti antifascisti e pare che almeno 500 si siano mossi sotto la pioggia dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova diretti verso l’hotel Nh Ambassador dove si stava tenendo il comizio del leader di CasaPound Simone Di Stefano. Sembra proprio che dal corteo siano partiti lanci di petardi ma anche delle bottiglie di vetro e la Polizia non ha certo tempo nel rispondere da prima con gli idranti e poi con i lacrimogeni. Gli scontri si sono verificati Dunque tre manifestanti antifascisti e la Polizia. Durante il corteo sono partiti Come già abbiamo detto petardi e bombe carta ma anche i sassi, bottiglie, tubi da un vicino cantiere e la Polizia ha risposto con gli idranti e poi anche con i lacrimogeni. Almeno due manifestanti sarebbero stati fermati e tre poliziotti sono rimasti feriti durante gli scontri. Il Corteo ha radunato circa 500 persone militanti dei centri sociali e No TAV anarchici e studenti tante bandiere di potere al popolo era partito intorno alle ore 19:00 da Porta Nuova.

“Andiamo a stanare i fascisti di CasaPound”, è questo lo slogan lanciato dai manifestanti che stavano percorrendo Corso Vittorio che sono stati scortati da uno schieramento di agenti in tenuta antisommossa.”Da Torino a Palermo scateniamo l’inferno. Non è solo uno slogan ma una promessa. Quello che è stato fatto a Palermo all’esponente di Forza Nuova è una concreta azione di antifascismo ed è legittima perché attaccare i fascisti è una difesa popolare”, sono queste le dure parole di un intervento fatto dai manifestanti in corso Vittorio che cercavano di avvicinarsi al Nh Hotel tra corso Bolzano e corso Vinzaglio.

Gli antagonisti sono stati Fermati dalla polizia proprio all’altezza del grattacielo Sanpaolo tra corso Inghilterra e Corso Vittorio Emanuele. Poi il corteo sarebbe stato sospinto dalla celere fino a Piazza Statuto e via Garibaldi. Durante il percorso gli antagonisti sono entrati all’interno del cantiere del collegamento tra corso Inghilterra e Corso Matteotti e da lì pare abbiano raccolto masserizie da lanciare sugli agenti in risposta ai lacrimogeni.

“Alle idee si risponde con idee mai con violenza. Nell’Italia che ho in testa io la polizia si occupa degli spacciatori non dei figli di papà. Sabato pomeriggio in piazza Duomo a Milano la polizia e i carabinieri saranno tranquilli perché io condanno la violenza da ogni parte arrivi”, è questo quanto detto da Matteo Salvini. Nel Corso di una perquisizione la Digos ha arrestato Donato Laviola un militante del centro sociale Askatasuna di corso Regina Margherita. Nell’abitazione dell’uomo pare abbiano trovato una bomboletta di gas lacrimogeno che soltanto la polizia e utilizza è autorizzata ad utilizzare.