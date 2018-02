Scontri a Bologna tra polizia e 600 attivisti: 7 i feriti, utilizzati anche gli idranti

Giornata di tensioni quella appena trascorsa a Bologna, dove ci sono stati alcuni scontri tra polizia e attivisti dei centri sociali che nella mattinata di ieri hanno cercato di occupare piazza Galvani dove ieri sera era previsto l’arrivo del segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore per poterne impedire il comizio. Sono intervenuti gli agenti in tenuta antisommossa che hanno allontanato i manifestanti che in qualche modo volevano occupare la piazza per poter impedire l’iniziativa politica sbrigando “oggi è la nostra Resistenza” e poi in seguito ci sarebbero state altre cariche tra piazza Galvani e via Farini ed ancora nel centro storico cittadino con tanto di spintoni e manganellate. Sono 4 Gli studenti rimasti feriti che pare siano dovuti ricorrere anche alle cure dei medici, ma sarebbero rimasti feriti soltanto lievemente anche un poliziotto e due agenti della Municipale.

Sarebbero stati circa 600 gli esponenti di vari centri sociali cittadini ad iniziare una marcia lungo via Rizzoli che li avrebbe dovuti portare verso la piazza Galvani dove era nel frattempo iniziato il presidio elettorale di Forza Nuova al quale Partecipavano circa una quarantina cinquantina di persone tra cui anche il leader Roberto Fiore. Una volta giunti in via Farini pare che gli attivisti siano stati caricati e Poi fermati e sarebbero stati utilizzati, da parte delle forze dell’ordine per fare questo blocco, anche gli idranti. A questo gli antagonisti avrebbero risposto con un lancio di bottiglie e l’esplosione anche di una bomba carta. Quindi si sarebbero vissuti delle scene di vero e proprio guerriglia nel pieno centro della città.

“Bologna è resterà antifascista e democratica. Il questore ha ritenuto di non impedire il presidio di Forza Nuova, mi auguro che non ci sia apologia del fascismo. Se ci dovessero essere episodi del genere, saranno adeguatamente perseguiti con querele del Comune e atti conseguenti della polizia. Voglio che sappiano che a Bologna non hanno cittadinanza: il nazionalismo è la peggiore ricetta per affrontare i problemi che abbiamo”, sono queste le parole arrivate da Virginio Merola uno tra gli attivisti presenti insieme a Matteo Lepore e Alberto Aitini, Stefano Bonaga, Nicola fratoianni, Riccardo Malagoli, Pierluigi Bersani e Vasco Errani.

Intervenuto sulla vicenda anche il sindaco il quale non si è risparmiato Riguardo gli attivisti del collettivo o corresponsabili dell’interruzione del consiglio comunale dove anche un vigile è rimasto gravemente ferito. Proprio nei loro riguardi il sindaco ha riferito che questi hanno utilizzato dei metodi squadristi e che verranno denunciati chiedendo che siano puniti come meritano. “Non esiste che si possano essere definiti ‘antifascisti’ perché la violenza non va bene in una democrazia'”, ha aggiunto ancora il sindaco. “Faccio un appello a Bologna città dotta, dei poeti, dei cantautori: non fatevi rappresentare da questi 20 figli di papà che non sono antifascisti. Chi usa la violenza per fare politica è un fuorilegge”, è questo il commento di Matteo Salvini ovvero il leader della Lega.