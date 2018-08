Scontrino scandalizza due turisti a Venezia, 43 euro per due caffè e acqua

Ancora un conto piuttosto salato per una coppia di turisti in visita nel nostro paese e più nello specifico a Venezia. Sembra che i due si trovassero in Piazza San Marco e sembra che volessero consumare semplicemente due caffè e due bottigliette d’acqua, ma si sono visti arrivare un conto no salato, ma davvero esagerato. Siamo davanti ad un nuovo caso di scontrini folli a Venezia. I due turisti si sono visti recapitare uno scontrino di 43,00 euro per due caffè espressi e due bottigliette d’acqua da 250 millilitri, ovvero poco più di due bicchieri.

Una volta avuto tra le mani lo scontrino, i due non hanno potuto far altro che rimanere a bocca aperta e particolarmente stupiti. Questo episodio è accaduto lo scorso mercoledì a Venezia e come abbiamo già detto, in un bar di Piazza San Marco. Di certo fatti del genere non ci stupiscono più di tanto, visto che non sembra essere la prima volta che a Venezia soprattutto, turisti si vedono recapitare egli scontrini davvero esagerati anche semplicemente per un caffè. Nella maggior parte dei casi si tratta comunque di casi segnalati sul menù come viene ricordato dagli stessi titolari dei locali.

Ovviamente quando si ordina soltanto dell’acqua e due caffè, sono in pochi a chiedere il listino prezzi, perché ci si immagina che il prezzo di entrambi possa essere più caro ma non di certo si può arrivare a pensare che un caffè possa costare 11,50 euro. “Che vergogna”, sono state solo queste le parole riferite dai turisti che molto probabilmente sono scappati con la promessa di non mettere più piede in quel locale.

Sempre a Venezia, poco tempo fa un turista giapponese è arrivato a pagare ben 120 euro per un piatto di spaghetti all’Aragosta. L’uomo dopo aver avuto lo scontrino tra le mani ha avanzato una protesta nei confronti del locale e soprattutto ha pubblicato lo scontrino sui social. Tuttavia, sembra che in quel caso grazie alla sua polemica accesa, l’uomo sia riuscito ad ottenere uno sconto del 40%.