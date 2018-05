Scoperta la molecola capace di vincere il raffreddore, ma per i test bisogna attendere

Comune raffreddore, ma quasi ‘incurabile’ per l’inafferrabilità dei suoi virus che ogni anno continuano a fare ‘strage di nasi’ in tutto il mondo. Ma qualcosa potrebbe cambiare. Perché in Gb un team di ricercatori dell’Imperial College London ha testato in laboratorio una molecola che dai primi esperimenti sembra in grado di combatterli, impedendo loro di ‘conquistare’ le cellule umane.

Il comune raffreddore è causato da una famiglia di virus con centinaia di varianti, cosa che rende quasi impossibile diventare immuni o vaccinarsi contro tutti loro. Sono per di più virus che si evolvono rapidamente, il che significa che possono rapidamente sviluppare resistenza ai farmaci.

La molecola protagonista del nuovo studio, pubblicato su ‘Nature Chemistry’, nei primi test di laboratorio con cellule umane si è invece dimostrata capace di bloccare completamente più ceppi di virus del raffreddore. Un primo passo avanti che fa sperare gli autori della ricerca, i quali ora puntano ad approdare ai test sugli animali e poi sull’uomo.

La nuova molecola mira alla N-miristoiltransferasi (Nmt), una proteina delle cellule umane, perché è questa che i virus ‘sequestrano’ per costruire il guscio proteico, o capside, che protegge il loro genoma. E dal momento che tutti i ceppi hanno bisogno di questa stessa proteina umana per creare nuove copie di se stessi, la molecola potrebbe essere un jolly, cioè dovrebbe funzionare contro tutti.

Anzi, secondo gli autori della ricerca, sarebbe in grado di agire anche contro altri virus della stessa famiglia del raffreddore (polio, ‘mani-bocca-piedi’). Non solo: l’avere come target una proteina umana, e non il virus stesso, renderebbe altamente improbabile la comparsa di virus resistenti.

“Il comune raffreddore – osserva il ricercatore principale Ed Tate, del Dipartimento di chimica dell’Imperial – è per la maggior parte delle persone un semplice inconveniente, ma può causare gravi complicazioni a chi soffre di disturbi quali ad esempio l’asma e la Bpco. Un farmaco come questo potrebbe essere estremamente utile se somministrato all’inizio dell’infezione e stiamo lavorando per creare una versione che possa essere inalata, in modo che arrivi rapidamente ai polmoni”.

In realtà ci sono già stati in precedenza dei tentativi di creare medicinali che avessero come bersaglio le cellule umane piuttosto che i virus, ma molti hanno l’effetto collaterale di essere tossici. I ricercatori hanno invece dimostrato nei test in vitro che la nuova molecola ha completamente bloccato diversi ceppi del virus del raffreddore senza colpire le cellule umane. Sono però necessari ulteriori studi per assicurarsi che effettivamente non sia tossica nell’organismo.

La ricerca ha coinvolto anche i laboratori di Roberto Solari e Seb Johnston dell’Imperial’s National Heart & Lung Institute, e ha visto la collaborazione di Aurelie Mousnier (Imperial e Queen’s University di Belfast), dei biologi strutturali dell’University of York e di colleghi del Pirbright Institute. Come si è arrivati alla scoperta? La squadra di chimica farmaceutica, guidata da Andy Bell (fra i ‘papà’ del Viagra), era originariamente alla ricerca di molecole che mirassero alla proteina nei parassiti della malaria. Analizzando grandi librerie di composti, ne hanno trovati due che funzionavano meglio insieme. Inventando un nuovo modo di combinarli, hanno creato una molecola, nome in codice IMP-1088, risultata oltre 100 volte più potente rispetto alle precedenti che avevano come bersaglio la proteina nell’uomo.

“Il modo in cui funziona il farmaco – conclude Tate – implica che dovremo essere sicuri che venga usato contro il virus del raffreddore, e non per condizioni simili con cause diverse, per minimizzare le possibilità di effetti collaterali”.

I rimedi per combattere il raffreddore al giorno d’oggi

Per le pubblicità basta un farmaco per rimettersi subito in sesto. Ma contro i malanni di stagione non c’è medicinale che tenga: meglio assecondare il nostro organismo e concederci un po’ di riposo.«E la tua giornata può ripartire». Il messaggio degli spot è sempre lo stesso. Febbre, sintomi influenzali o da raffreddamento? Non c’è problema: compri il medicinale pubblicizzato, ne ingurgiti una dose e la vita ti sorride. Puoi andare subito al lavoro o a cena fuori. Perché, come per magìa, il naso torna libero, spariscono febbre, starnuti, mal di gola e dolore muscolare.

Peccato che per curare il raffreddore, come anche l’influenza, i farmaci servano a ben poco. Va fatto tutto il contrario di quello che consiglia la pubblicità: bisogna starsene a riposo, meglio se in un ambiente umidificato, per permettere al malanno di stagione di fare il suo corso e guarire spontaneamente nel giro di qualche giorno. Gli italiani però non ne sono così consapevoli. Tra i farmaci in libera vendita – 2,2 miliardi di euro all’anno – sono proprio quelli per le malattie da raffreddamento a fare la parte del leone (548 milioni). Dalla lista dei primi cinquanta farmaci da banco più venduti nel 2011 abbiamo selezionato i più gettonati per ogni categoria terapeutica (vedi le schede): molti sono sconsigliabili. Anche quattro volte l’anno Si stima che in un anno ciascun adulto si becchi una sindrome da raffreddamento dalle due alle quattro volte. Per i bambini la frequenza è più alta. Naso chiuso o gocciolante, starnuti, mal di gola e dolore quando si deglutisce, riduzione dell’odorato, tosse, più raramente febbre (non alta) sono i sintomi tipici. Si manifestano dopo un periodo di incubazione del virus intorno ai tre giorni: sì, perché queste sindromi parainfluenzali sono causate da virus (sono circa 200) appartenenti a diverse famiglie (perlopiù rinovirus, coronavirus, adenovirus), che infettano le vie respiratorie. I batteri non c’entrano, per questo prendere gli antibiotici, che contro i virus sono inefficaci, non solo è inutile, ma è dannoso: il loro consumo indiscriminato fa sì che i batteri diventino sempre più resistenti alle cure.

Agiscono sui sintomi Il raffreddore è ugualmente di origine virale, ma è causata da diversi ceppi dei virus di tipo A e B. L’influenza vera e propria è una malattia respiratoria acuta, che si manifesta con l’improvvisa comparsa di febbre alta, oltre i 38 °C, associata a brividi, mal di testa, dolore muscolare, spossatezza, a volte anche a disturbi gastrointestinali. Che sia influenza o raffreddore, vale comunque lo stesso principio: ciò che serve davvero è stare a riposo. Spray, pillole e sciroppi sono utili solo per tenere a bada i sintomi, quando sono fastidiosi, ma non aff rettano la guarigione. Basta un antifebbre In pratica, in casa ci basta avere un farmaco contro la febbre, che combatte anche il dolore, meglio se generico, che contenga un unico principio attivo.

Da contrastare la tendenza ad acquistare specialità medicinali di ogni tipo, soprattutto di marca, che contengono più principi attivi e sono spesso sovrapponibili. Oltre a spendere soldi inutilmente, il rischio è di assumere la stessa sostanza più volte e quindi di andare incontro al sovradosaggio. Un esempio? Se una persona prende in un giorno due supposte di Tachipirina da 1.000 mg per abbassare la febbre, due bustine di Tachifl udec per liberare il naso chiuso e due compresse di Fluental per la tosse grassa, assume in totale 3,8 grammi di paracetamolo: una dose vicina al massimo consentito, che è di 4 grammi al giorno, da non superare mai, a causa dei rischi per il fegato.

Il paracetamolo non si trova infatti soltanto nella Tachipirina, ma anche negli altri due farmaci citati, combinato con altri principi attivi. Ma in quanti lo sanno e si comportano di conseguenza? I rimedi alternativi Se per l’influenza esiste il vaccino, per il raffreddore le forme di prevenzione sono praticamente soltanto due: lavarsi spesso le mani (non sono necessari prodotti igienizzanti particolari, basta il sapone) ed evitare di soggiornare a lungo in ambienti chiusi e affollati. Da sfatare il mito secondo cui la vitamina C in dosi elevate sarebbe capace di prevenire le malattie parainfluenzali. Allo stesso modo, non c’è alcuna prova scientifica che lo zinco o l’echinacea (pianta medicinale) possano essere utili nel trattamento del raffreddore o nella riduzione della sua durata. E quelli della nonna Sull’efficacia dei rimedi della nonna ultimamente sono sorti dubbi. Poiché non fanno male, però, vale la pena provare. ¡ Bere molti liquidi aiuta a integrare i fluidi persi con la sudorazione, soprattutto in presenza di febbre. Non è però così certo che aiuti a fluidificare le secrezioni nasali, in modo da facilitarne l’espulsione. Quindi è inutile forzare i bambini a bere tè e camomilla, se non ne hanno voglia. ¡ Usare un umidificare nella stanza da letto può aiutare a mantenere umide le vie respiratorie e a respirare meglio in caso di naso chiuso. ¡ Per la gola irritata può servire fare gargarismi. Semplici caramelle balsamiche, poiché danno una sensazione di freschezza, potrebbero essere di sollievo.