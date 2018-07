La notizia è stata resa pubblica da alcuni archeologi francesi, i quali avrebbero annunciato che da oggi la Sicilia ha un teatro antico in più. La scoperta archeologica annunciata via Facebook è quella di una squadra di archeologi francesi che Per oltre un anno hanno scavato nell’antica città di Haalesa, l’ attuale Tusa. Dai lavori fatti sono tornati alla luce durante una seduta della cavea e il muro che delimita il piano dell’orchestra fiancheggiato da un marciapiede. La notizia è stata annunciata ieri tramite Facebook dalla squadra di archeologi francesi. Gli stessi avrebbero dichiarato: “Siamo molto felici e molto orgogliosi di annunciarvi che la Sicilia conta un teatro antico in più… è qui… a Halaesa / Tusa e l’abbiamo finalmente trovato!”.

La missione archeologica francese avrebbe scavato nell’antica città di Halesa, l’attuale Tusa in provincia di Messina. Sembra che per oltre un anno, Grazie all’utilizzo di numerosi strumenti scientifici all’avanguardia sarebbero arrivati alla clamorosa scoperta archeologica. In particolare il mezzo utilizzato per scavare è una grande trincea lunga più di 50 m e larga 2 m, Grazie all’uso di una pala meccanica. Dallo scavo fatto sono tornati alla luce una seduta dalla cavea e il muro che delimitava il piano dell’orchestra fiancheggiato da un marciapiede. Il teatro si trova a valle dei cosiddetti contraffattori posti a nord della Corea, dove già da molto tempo si riteneva che nel sito potessero trovarsi il resti del teatro.

L’archeologo Sebastiano d’uso, nella veste di assessore regionale ai beni culturali ha visionato gli scavi e avrebbe dichiarato: “Non ho alcun dubbio che si tratti del tanto ricercato teatro greco di Halaesa, perché visionandolo a lungo dal vivo ho potuto apprezzare come si “legga” la gradinata in negativo, il posto sagomato, la pedata degli spettatori. Anche il muro che delimitava il coro è ben visibile. Del resto che una città così nota come Halaesa non avesse anche un teatro era davvero strano. È molto importante quanto fatto sino a oggi ma ora bisogna andare avanti tutta perché il lavoro sarà molto e spero che continui la collaborazione proficua fra le università italiane e quelle francesi e inglesi.

Secondo Diodoro Siculo Halaesa, è stata fondata nel 403 avanti Cristo sopra una collina non distante dal mare la città dopo la pace con la potente Siracusa il tiranno Arconide di Herbità avrebbe avuto subito una grande importanza e si è accresciuta a dismisura diventando così Halaesa Arconidea.