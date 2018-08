Scoperta shock in Grecia. Partorivano e vendevano i neonati a 18 mila euro

Una scoperta scioccante quella effettuata in Grecia, dove sembra che alcune madri partorissero solo per vendere i figli a €18000. L’ operazione di Polizia sotto copertura, ha portato all’arresto 9 persone, dopo un tentativo di vendere un bimbo di appena 4 giorni, sarebbero stati tratti in arresto 4 donne, la madre del piccolo e due che recentemente avevano dato alla luce un bambino e un’altra già incinta. Sembra che avessero creato un vero e proprio mercato illegale di Minori. Appena messi al mondo i neonati, venivano offerti dietro compenso a coppie sterili, in cerca di un piccolo da poter accudire.

A rendere più assurda l’intera storia è che i principali artefici del traffico di essere umani erano proprio le mamme che partorivano i figli apposta per venderli. Tutto ciò è stato scoperto dalla polizia greca nel corso di un’operazione sotto copertura che nei scorsi giorni avrebbe portato all’arresto di 9 persone, tutte accusate di traffico e vendita di neonati.

Le forze dell’ordine greche fanno sapere che l’operazione è stata compiuta da due ufficiali sotto copertura, che avrebbero finto di voler acquistare un neonato. Sembra che i due ufficiali siano stati portati in un appartamento nell’area di Atene, dove la banda pare si fosse accordata per vendere un bimbo di appena 4 giorni per €18000.

La madre del piccolo avrebbe partecipato allo scambio ed anche per questo è stata arrestata. E’ risultato che questa facesse parte di un gruppo di 4 donne bulgare, tutte Fermate dalla polizia greca con il sospetto che abbiano già venduto altri bimbi. Due di loro infatti di recente avrebbero messo alla luce un bimbo, di cui però non si sa più nulla. Mentre l’ultima era incinta. l’inchiesta della polizia è partita a seguito di alcune segnalazioni che parlavano di un posto strano, dove Uomini e Donne entravano in un appartamento e sembravano molto agitate. Sembra che la coppia entrasse nell’abitazione da sola e ne usciva con i piccoli. Secondo gli investigatori i casi potrebbero essere stati tanti, visto che la banda agiva già da 8 mesi.

