Scoperta shock nel bagno dell’aereo in volo. Trovato neonato morto nel water

Una scoperta davvero piuttosto sconcertante quella effettuata dal personale a bordo poco prima dell’atterraggio di un aereo. Stando a quanto riferito, sembra che una volta a terra la polizia avesse interrogato tutte le passeggeri del volo e fermato anche una sospettata. Ma cosa è accaduto a bordo dell’aereo in questione? È stata effettuata una terribile scoperta nelle scorse ore su un volo di un aereo della linea Air Asia impegnato in una tratta interna in India.

Nello specifico sembra che aprendo il bagno del velivolo gli addetti al lavoro si siano imbattuti in una scena piuttosto macabra, ovvero un neonato morto dettato all’interno del water. Ciò sarebbe accaduto mercoledì durante i preparativi per l’atterraggio presso l’aeroporto di nuovo Adelphi. Da quanto è emerso sembra che il neonato sia venuto alla luce poco prima della scoperta e dunque proprio a bordo dell’aereo e per questo motivo le autorità pare abbiano fermato una sospettata, la quale avrebbe partorito il bambino prematuro e già morto e buttato nel bagno.

L’aereo era partito poco prima dall’aeroporto della città di Guwahati, a sud est della capitale indiana ma in quel breve lasso di tempo una delle passeggere avrebbe partorito il bambino nato purtroppo morto e prematuro e per disfarsene l’avrebbe gettato nel water. Al momento dell’atterraggio sono state avvisate le autorità di polizia e diverse donne che viaggiavano sull’aereo sono state fermate di interrogati dagli agenti di polizia.

Alla fine le attenzioni degli inquirenti si Sono concentrate su una donna che è stata posta in stato di fermo. Si è trattato davvero uno shock incredibile per il personale che si trovava a bordo dell’aereo, che andando nel bagno ha effettuato questa scoperta terribile. All’interno del water ricordiamo è stato ritrovato un neonato morto probabilmente nato poco prima e dunque bordo dell’aereo.