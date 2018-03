Scoperto un nuovo organo grandissimo: si chiama interstizio. Causa la diffusione del cancro

La ricerca nell’ambito non smette mai di meravigliarci. Oggi parliamo di una scoperta davvero inaspettata fatta dai ricercatori dell’Università di New York e del Mount Sinai Israele Medical Centre. Fino a pochi giorni fa nessuno sapeva dell’esistenza di un nuovo organo nel nostro corpo chiamato interstizio, anche se, risulterebbe più grande del corpo umano. Tutto questo rivoluziona di detto l’anatomia interna dell’uomo.

Una vera e propria rivoluzione in anatomia visto che è stato scoperto nuovo organo che tra l’altro è tra i più grandi del corpo umano e prende il nome di interstizio. Secondo quanto riferito sembra che questo organo si trovi pure un po’ in tutto l’organismo sotto la pelle e in tutti i tessuti che rivestono l’apparato digerente, i vasi sanguigni, polmoni dei muscoli. Sembra che questo interstizio sia formato da delle cavità interconnesse che risultano piene di liquido e sostenute da fibre di elastina e collagene ed agisce come un ammortizzatore. La presenza di questo nuovo organo potrebbe spiegare la comparsa di fenomeni biologici come ad esempio l’invecchiamento della pelle, la diffusione dei Tumori, l’arrivo delle malattie infiammatorie e degenerative e persino il meccanismo della storia dell’agopuntura. Si tratta sicuramente di una scoperta rivoluzionaria la quale è stata pubblicata sulla rivista Scientific reports dall’università di New York e dal Mount Sinai Beth Israel Medical Center e riguarda l’anatomia.

In realtà di intestizio si è sempre parlato, ma da sempre è stato etichettato come un semplicissimo tessuto connettivo e quindi la sua funzione è sempre stata banalizzata e semplificata. Adesso però questa ricerca della Nyu e del Mount Sinai Beth Israel Medical Center, ha rivelato proprio che si trova un po’ in tutto il corpo sotto la pelle, come già detto di tessuti che fanno rivestire i polmoni, l’apparato digerente, vasi sanguigni, muscoli e che è formato da cavità interconnette che sono piene di liquido e sostenute da fibre di collagene ed elastina. La vera natura dell’interstizio è stata convocata per la prima volta grazie ad una tecnica di endomicroscopia oconfocale laser che permette di vedere al microscopio tessuti direttamente all’interno del corpo senza doverli prelevare e poi fissare su un vetrino.

Da quanto è emerso, sembra che i ricercatori abbiano applicato questa tecnica su campioni di tessuto umano del dotto biliare prelevati nel corso di interventi chirurgici per rimuovere i dottori che hanno confrontato queste immagini con quelle di altri campioni 60-70 micro m sotto la pelle, sotto la mucosa gastrointestinale, intorno alla vescica e anche ad altri organi. L’utilizzo di questa tecnica è risultata piuttosto importante perché come hanno spiegato i medici, permette di visualizzare il liquido nei tessuti che altrimenti con le tradizionali tecniche di ottica basate sull’uso dei vetrini verrebbe in qualche modo rimosso.

Sulla base dei risultati, i ricercatori hanno visualizzato all’interno dei tessuti degli spazi interstiziali che sono delle cavità visibili molto simili a dei compartimenti interconnessi tra loro Dove scorre il liquido interstiziale seguendo poi i distretti corporei. La rappresentazione più diffusa ufficiale consiste nella presenza di piccoli spazi tra le cellule e questi rappresentano dei veri e propri ammortizzatori anatomici degli urti che permettono quindi agli organi muscoli e vasi sanguigni. “Questo risultato potrebbe essere alla base di drastici avanzamenti in ambito medico , inclusa la possibilità che questi campioni di fluido interstiziale diventino uno strumento diagnostico efficace”, ha spiegato l’autore Neil Theise del dipartimento di Patologia della Nyu Langone Health.

I singoli processi coinvolti nella regolazione del volume del liquido interstiziale e delle proteine sono la filtrazione microvascolare, il ritorno linfatico e l’accumulo interstiziale. Anche se, singolarmente possono sembrare semplici, la loro interazione è estremamente complessa. Lo scopo del seguente studio è quello di sviluppare un approccio algebrico trasparente, semplice e generale che predica la pressione del liquido interstiziale e la concentrazione di proteine , che prenda in considerazione tutti e tre i processi menzionati precedentemente e studiarne il punto di equilibrio. La prima parte dell’elaborato presenta i fenomeni che regolano gli scambi e la loro dinamica. La seconda descrive il comportamento del modello in regime stazionario e durante il transitorio. Mostra il grafico del punto di equilibrio e le equazioni che caratterizzano il flusso del liquido e delle proteine in funzione di e , parametri che caratterizzano la funzione microvascolare, interstiziale e linfatica. Valori di equilibrio di e sorgono come punti dall’intersezione grafica dei flussi transmicrovascolari e linfatici. Questo approccio va oltre la descrizione dell’equilibrio del liquido interstiziale a livello di conservazione di massa, introducendo il concetto di resistenze di afflusso e deflusso. Soluzioni algebriche mostrano che e risultano dal rapporto del coefficiente di filtrazione microvascolare (1/resistenza di afflusso) e la resistenza linfatica e (resistenza di deflusso) e non è influenzata dalla complianza interstiziale. Nella terza parte, è verificato come queste semplici soluzioni algebriche, che predicono e , siano coerenti con le misure riportate, ricavate sperimentalmente.

Impostazione generale della regolazione del fluido interstiziale Il liquido interstiziale è una soluzione acquosa presente fra le cellule e ha la funzione di mediatore negli scambi tra esse ed il sangue, permettendo quindi il passaggio di elettroliti, sostanze nutritive e di scarto, nonché ormoni. Il liquido interstiziale in eccesso viene drenato dal sistema linfatico; una volta entrato nei capillari linfatici prende il nome di linfa e viene portato ai linfonodi per essere depurato da eventuali batteri. Nel passaggio attraverso i linfonodi si arricchisce di linfociti e anticorpi, formando un liquido più denso che verrà immesso nel circolo sanguigno attraverso la vena cava superiore. I termini liquido interstiziale e matrice extracellulare non devono essere confusi, in quanto hanno funzioni e composizioni differenti. La matrice extracellulare è tutto il materiale presente fra una cellula e l’altra; ha quindi funzioni di collegamento e ancoraggio delle cellule, attraverso interazioni con il citoscheletro. È composta principalmente da glicoproteine e proteoglicani, e può costituire anche la componente principale di un tessuto, come nel caso del tessuto connettivo. Il liquido interstiziale è invece una soluzione acquosa presente fra le cellule strettamente legata alla vicinanza di vasi sanguigni e linfatici.

Deflusso interstiziale di liquido e proteine La pressione del liquido interstiziale determina il flusso di liquido e di proteine fuori dall’interstizio. Il sistema linfatico si occupa del loro ritorno nella circolazione sistemica. Caratterizzare il comportamento di un singolo vaso linfatico è reso complicato dall’interazione del suo gradiente di pressione assiale, pressione transmurale e dalla tensione del tessuto endoteliale. Caratterizzare la funzione di un intero sistema linfatico è, tuttavia, relativamente semplice, poiché la relazione pressione-flusso del sistema linfatico può essere lineare per una vasta gamma di valori di pressioni. Il fattore che determina un aumento del flusso linfatico è l’incremento della pressione del flusso interstiziale, che comporta l’aumento dei gradienti di pressione assiale e pressione transmurale. In una serie di articoli, Drake e Laine hanno caratterizzato con successo la relazione pressione-flusso linfatica con due parametri derivati empiricamente: la resistenza linfatica efficace , e la pressione della pompa linfatica . Un recente studio ha collegato i valori di e alle proprietà meccaniche dei vasi linfatici, tra cui la contrattilità e la frequenza di contrazione. Anche se i ricercatori hanno utilizzato la formulazione di Drake e Laine per predire l’interazione di una parte del sistema linfatico con un’altra, questa semplice descrizione non è ancora stata utilizzata per affrontare l’interazione linfatica-microvascolare. Infatti, un numero significativo di studi trascura l’effetto della funzione linfatica sull’equilibrio del liquido interstiziale. L’equazione di DrakeLaine (eq.4) caratterizza la funzione linfatica mettendo in relazione la portata linfatica ad una pressione linfatica di “driving”. Questa equazione è basata sul presupposto comune che non esiste un gradiente di concentrazione di proteine attraverso la membrana dei vasi linfatici e il flusso linfatico è guidato esclusivamente dal gradiente di pressione idrostatica dei vasi linfatici . Dal momento che la pressione linfatica di uscita , è generalmente maggiore della pressione del liquido interstiziale, la differenza di e tende a rallentare il flusso linfatico. Il valore rappresenta la pressione linfatica di “driving”, composta dalla somma della pressione idrostatica interstiziale e la pressione linfatica di pompaggio . La resistenza linfatica efficace è rappresentata dalla pendenza della relazione tra la pressione linfatica effettiva ) e il flusso linfatico risultante.

SCOPERTO NUOVO ORGANO DEL CORPO UMANO: LO STUDIO

Sino ad oggi i tessuti connettivi situati sotto la superfice della pelle che rivestono il tubo digerente, i polmoni, il sistema urinario, le arterie, le vene e le fasce che circondano i muscoli sono stati considerati densi; lo studia ha invece rivelato come questi tessuti connettivi sono tra loro interconnessi, attraverso compartimenti pieni di liquido.

Questa serie di spazi, supportati da un reticolo di proteine ​​del tessuto connettivo forte (collagene) e flessibile (elastina), possono agire come ammortizzatori impedendo ai tessuti di lacerarsi mentre organi, muscoli e vasi pompano e pulsano durante la loro quotidiana funzione.

SCOPERTO NUOVO ORGANO DEL CORPO UMANO: ECCO COME SI DIFFONDE IL CANCRO

È importante sottolineare che la scoperta di questi spazi nel quale scorre il liquido possono rappresentare un’autostrada di fluido in movimento che potrebbe spiegare come il cancro si diffonde nel corpo umano.

Inoltre, le cellule che risiedono in questi spazi e i fasci di collagene che si allineano cambiano con l’età e possono contribuire alla corrugazione della pelle, all’irrigidimento degli arti e alla progressione di malattie fibrotiche, sclerotiche e infiammatorie.

SCOPERTO NUOVO ORGANO DEL CORPO UMANO: INTERSTIZIO UN ORGANO A SÈ

È da tempo noto che più della metà del fluido nel corpo umano risiede all’interno delle cellule e circa un settimo all’interno del cuore, dei vasi sanguigni, dei linfonodi e dei vasi linfatici. Il fluido rimanente è “interstiziale” e lo studio attuale è il primo a definire l’interstizio come un organo a sé stante, e come uno dei più grandi del corpo, affermano gli autori.

SCOPERTO NUOVO ORGANO DEL CORPO UMANO: MAI INDIVIDUATO AL MICROSCOPIO

I ricercatori dicono che nessuno ha visto questi spazi prima a causa della dipendenza del campo medico dall’esame del tessuto su vetrini da microscopio, che si ritiene offra una visione più accurata della realtà biologica. Gli scienziati preparano il tessuto a questo esame trattandolo con sostanze chimiche, tagliandolo sottilmente per evidenziare le caratteristiche principali. Il processo di “fissaggio” rende i dettagli di cellule e strutture vividi, ma drena via qualsiasi fluido. L’attuale gruppo di ricerca ha scoperto che la rimozione del fluido quando vengono preparati dei vetrini fa sì che il reticolo proteico connettivo che circonda i compartimenti pieni di liquido si trasformi in una “frittella”, come i pavimenti di un edificio crollato.

“Questa procedura di fissaggio ha fatto sì che un tipo di tessuto pieno di liquido in tutto il corpo sia apparso solido nei vetrini per biopsia per decenni, e i nostri risultati correggono ciò per espandere l’anatomia della maggior parte dei tessuti”, dice l’autore dello studio Neil Theise, MD, professore nel Dipartimento di Patologia presso la NYU Langone Health. “Questa scoperta ha il potenziale per guidare progressi dimportanti in medicina, compresa la possibilità che il campionamento diretto del liquido interstiziale possa diventare un potente strumento diagnostico”.

Cos’è il cancro? La teoria prevalente formulata alla metà del secolo scorso, interpreta il cancro come un insieme di circa 200 malattie caratterizzate da un’abnorme crescita cellulare, svincolata dai normali meccanismi di controllo dell’organismo. Il processo di trasformazione di una cellula normale in cellula neoplastica avviene attraverso varie tappe con accumulo di anomalie genetiche, funzionali e morfologiche. L’assetto molecolare dei tumori, nelle sue costanti variazioni, rappresenta il terreno di ricerca in cui si ripongono le maggiori speranze per le future ricadute cliniche. La proliferazione (divisione cellulare) è un processo fisiologico che ha luogo in quasi tutti i tessuti e in innumerevoli circostanze: normalmente esiste un equilibrio tra proliferazione e morte cellulare programmata (apoptosi).

Le mutazioni nel DNA che conducono al cancro portano alla distruzione di questi processi ordinati: questo dà luogo a una divisione cellulare incontrollata e alla formazione del tumore. L’evento cancro richiede più di una mutazione a carico di diverse classi di geni. La perdita del controllo della proliferazione ha luogo solo in seguito a mutazioni nei geni che controllano la divisione cellulare, la morte cellulare e i processi di riparazione del DNA. Il nostro organismo è in grado, attraverso processi di riparazione e attivazione del sistema immunitario, di contrastare i processi di trasformazione ma, quando questa capacità viene meno, la cellula si trasforma, attraverso varie tappe, in cellula tumorale. Sono necessarie quindi sia l’attivazione dei geni che promuovono la crescita (oncogèni) sia l’inattivazione dei geni che inibiscono la crescita (oncosoppressori).

La cancerogenesi è un processo lungo e complesso: raramente una singola alterazione genetica è sufficiente per lo sviluppo del tumore. In genere un agente cancerogeno agisce sul DNA cellulare e provoca un processo di Iniziazione (rapido e irreversibile), seguito da una fase di Promozione della crescita neoplastica (lenta e irreversibile). Altri fattori devono intervenire per favorire la Progressione della malattia: nella maggior parte dei casi questi processi richiedono diversi anni. Altri meccanismi sono essenziali per la crescita tumorale, uno è rappresentato dal cosiddetto microambiente (cioè tutto ciò che ruota attorno al tumore): cellule favorenti, fattori di crescita, ma anche cellule che mangiano o uccidono la cellula tumorale. Un altro meccanismo è poi necessario alla progressione della malattia: il tumore potrebbe infatti rimanere dormiente per molti anni finché non si accende una lampadina. È il cosiddetto switch angiogenico, cioè la capacità del tumore di costruire i propri vasi sanguigni tali da permettergli di crescere indisturbato.

Quali sono i fattori di rischio dei tumori? Le cause note delle alterazioni del DNA nella genesi del cancro sono di vari ordini: si ipotizzano cause di tipo ambientale, genetiche, infettive, legate agli stili di vita e fattori casuali. La quota di tumori attribuibili ai vari fattori di rischio è riportata nella Tabella 1: negli USA il fumo di tabacco da solo è responsabile del 33% delle neoplasie; un altro 33% è legato ai cosiddetti stili di vita (dieta, sovrappeso, abuso di alcool e inattività fisica). I fattori occupazionali sono responsabili del 5% delle neoplasie. Le infezioni causano circa l’8% dei tumori (Papilloma virus 16-18 per cervice uterina, Epstein-Barr per lesioni linfoproliferative e del cavo orale, Herpes-virus 8 per sarcoma di Kaposi e linfomi, Helicobacter pylori per carcinoma dello stomaco e linfoma MALT, virus dell’epatite B e C per il carcinoma epatocellulare).

Le infezioni parassitarie da Trematodi sono chiamate in causa per il colangiocarcinoma e quelle da Schistosoma per il carcinoma della vescica. Le radiazioni ionizzanti e l’esposizione ai raggi UVA sono responsabili del 2% dei tumori e l’inquinamento ambientale contribuisce per un altro 2%. L’ereditarietà ha un’incidenza molto bassa nella genesi tumorale: meno del 2% della popolazione è portatrice di mutazioni con sindromi ereditarie di rischio neoplastico. Noti sono i geni BRCA 1 e che aumentano il rischio di cancro alla mammella e all’ovaio, PALB (partner and localisation of BRCA 2) e MSH2 e MLH1 per i tumori del colon-retto non poliposici (HNPCC). L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha pubblicato l’elenco delle sostanze cancerogene per l’uomo distinguendo quelle con sufficiente evidenza e quelle con limitata evidenza.

Per sostanze cancerogene con sufficiente evidenza negli esseri umani, si intende che è stata stabilita una relazione causale tra sostanza cancerogena e cancro e che bias e fattori confondenti possono essere esclusi con una ragionevole probabilità; per sostanze cancerogene con limitata evidenza negli esseri umani si intende che è possibile una relazione causale ma che non possono essere esclusi bias e fattori confondenti. Una sintesi dei principali agenti cancerogeni è riportata invece riportata la classificazione degli agenti in base al rischio cancerogeno adottata dalla IARC. La lista dei fattori di rischio chiamati in causa nell’eziologia dei tumori è molto ampia e in continua evoluzione: non è facile determinare un singolo fattore di rischio associato a una sola sede tumorale perché la malattia neoplastica è per definizione a “genesi multifattoriale”. Esiste quindi un concorso di fattori di rischio che si sommano e si moltiplicano nel determinare la malattia. A questi vanno aggiunte le capacità di reazione dell’ospite intese sia come meccanismi di difesa immunitaria sia come processi di riparazione dei danni sul DNA.

Qual è il rischio di ammalarsi di tumore? Il rischio cumulativo indica la probabilità teorica che un individuo riceva una diagnosi di tumore nel corso della sua vita. Per convenzione viene considerato l’intervallo di tempo che va dalla nascita agli 84 anni. La misura del rischio cumulativo viene espressa come numero di persone che sarebbe necessario seguire nel corso della loro vita, in assenza di decessi, affinché una di queste abbia una diagnosi di tumore. Il rischio cumulativo è espresso per le principali sedi tumorali e per tutti i tumori: una donna su tre e un uomo su due ha la probabilità di sviluppare un qualunque tumore nel corso della propria vita.

Rispetto alla sede, tanto più il tumore è frequente, tanto minori saranno le persone da seguire per riscontrarne una con diagnosi di tumore. Poiché prostata e mammella rappresentano le sedi più frequenti di tumore rispettivamente nei maschi e nelle femmine, la probabilità di ammalarsi sarà pari a uno su 8. Per il tumore del polmone, molto più frequente nel sesso maschile, la probabilità sarà pari a un uomo su 10 e una donna su 36, per il colon-retto la probabilità sarà pari a un uomo su 11 e una donna su 18. Nel caso di tumori meno frequenti, sarà necessario seguire una popolazione molto numerosa per osservare almeno un caso: ad esempio, nel sarcoma di Kaposi, la probabilità di avere un tumore sarà pari a uno su 471 negli uomini e su 1725 nelle donne. Quanti nuovi tumori saranno diagnosticati in Italia nel 2017? Si stima che nel 2017 in Italia verranno diagnosticati poco più di 369.000 nuovi casi di tumore maligno di cui circa 192.000 negli uomini e 177.000 (46%) nelle donne. Complessivamente in Italia ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno infiltrante.

Escludendo i tumori della cute (non melanomi), negli uomini prevale il tumore della prostata che rappresenta il 18% di tutti i tumori diagnosticati; seguono il tumore del colon-retto (16%), il tumore del polmone (15%), della vescica (11%) e delle vie urinarie (5%). Tra le donne il tumore della mammella rappresenta il 28% delle neoplasie femminili, seguito dai tumori del colon-retto (13%), del polmone (8%), della tiroide (6%) e del corpo dell’utero (5%).Tabella 6 L’incidenza è influenzata, oltre che dal genere, anche dall’età: nei maschi giovani, il tumore più frequente è rappresentato dal cancro del testicolo, raro negli anziani; a seguire melanomi, LNH, tumori del colon-retto e della tiroide. Nella classe 50-69 anni e negli ultrasettantenni il tumore più frequente è quello della prostata, seguono polmone, colon-retto e vescica. Nella classe 50-69 al 5° posto compaiono i tumori della vie aerodigestive superiori mentre il tumore dello stomaco è appannaggio delle persone molto anziane. Nelle femmine, invece, il cancro della mammella rappresenta la neoplasia più frequente in tutte le classi di età, sebbene con percentuali diverse (41% nelle giovani vs 22% nelle anziane). Nelle donne giovani a seguire compaiono tumori della tiroide, melanomi, colon-retto e cervice uterina. Nella classe intermedia seguono i tumori di colon-retto, corpo dell’utero, polmone e tiroide, mentre nelle anziane seguono i tumori di colon-retto, polmone, stomaco e pancreas.

I tumori come causa di morte I dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) indicano per il 2014 (ultimo anno al momento disponibile) poco più di 177.301 decessi attribuibili a tumore, tra i circa 600.000 decessi verificatisi in quell’anno. I tumori sono la seconda causa di morte (29% di tutti i decessi), dopo le malattie cardio-circolatorie (37%). Nel sesso maschile, tumori e malattie cardio-circolatorie causano approssimativamente lo stesso numero di decessi (34%) mentre nel sesso femminile il peso delle malattie cardio-circolatorie è più rilevante rispetto ai tumori (40% vs 25%). Nella Tabella 8 sono riportati i numeri di decessi registrati dall’ISTAT nel 2014 in Italia. La frequenza dei decessi causati dai tumori nelle aree italiane coperte dai Registri Tumori è, in media, ogni anno, di circa 3,5 decessi ogni 1.000 uomini e di circa 2,5 decessi ogni 1.000 donne. In totale quindi, circa 3 decessi ogni 1.000 persone. Si può affermare che, mediamente, ogni giorno oltre 485 persone muoiono in Italia a causa di un tumore. I dati riguardanti le aree coperte dai Registri Tumori indicano come prima causa di morte oncologica nella popolazione il tumore del polmone (19%), che risulta essere anche la prima causa di morte fra gli uomini (26%), mentre fra le donne è il tumore della mammella la causa più frequente (17%), seguiti dai tumori del colon-retto (10% tra gli uomini e 12% tra le donne) e dal tumore della prostata tra gli uomini (8%) e dal tumore del polmone tra le donne (11%).Tabella 9 Il carcinoma del polmone risulta la prima causa di morte oncologica in tutte le fasce di età negli uomini, rappresentando il 14% dei decessi tra i giovani (0-49 anni), il 30% tra gli adulti (50-69 anni) e il 26% tra gli ultrasettantenni. Il tumore della mammella è la prima causa di morte oncologica per le donne in tutte le fasce di età rappresentando il 29% dei decessi tra le giovani (0-49 anni), il 21% tra le adulte (50-69 anni) e il 16% tra le donne in età superiore a 70 anni. Anche per la mortalità, è possibile calcolare il rischio teorico di morire a causa di un tumore nel corso della vita (dalla nascita agli 84 anni). La probabilità di morire per il complesso dei tumori è, per gli uomini, di 1 ogni 3 e per le donne 1 ogni 6. Poiché il rischio di morte è influenzato dalla prognosi del tumore, le differenze fra i sessi sono spiegabili dalle differenze nella frequenza dei tumori con prognosi differente.

I termini cancro e tumore sono spesso utilizzati senza alcuna distinzione nel parlato comune ma, in ambito biologico hanno significati differenti. Tumore ( dal latino Tumor) rigonfiamento significa è stato coniato sulla base dell’aspetto macroscopico della maggior parte dei tumori che si presentano spesso, ma non sempre, con una massa rilevante sul sito anatomico di origine. NEOPLASIA significa nuova formazione, è sinonimo del precedente ma prende in considerazione, più che l’aspetto esteriore della massa, il contenuto cellulare della stessa che è costituito da cellule di “nuova formazione”. L’oncologia è la branca della medicina che si occupa dello studio e della cura delle neoplasie. La neoplasia può essere benigna o maligna. Si utilizza poi il termine CANCRO (granchio) poiché le cellule neoplasiche, come il crostaceo con la sua preda, durante la loro formazione e il loro sviluppo circondano le cellule sane vicine e le distruggono. Si utilizza cancro quando la crescita della massa intacca gli organi adiacenti.

LA CELLULA IMPAZZISCE Il tumore ha origine da un’unica cellula ,poi il numero delle cellule aumenta esponenzialmente man mano che esse si dividono. Il cancro non è un’unica malattia ma, poiché può avere molteplici cause e può colpire organi e tessuti differenti possiamo dire che è un’insieme di molteplici malattie. Infatti, a seconda del tipo di cancro abbiamo cure e metodi di diagnosi differenti. Le cellule tumorali hanno subito all’interno del loro assetto cromo somatico un cambiamento riguardante i cromosomi, posso essere mutati o in numero maggiore, o mancanti.Possiamo dire che ad un certo punto la cellula impazzisce poiché perde alcune sue caratteristiche fondamentali e ne assume di nuove ed inizia a moltiplicarsi senza controllo. Le cellule tumorali hanno la caratteristica di sapersi riprodurre molto velocemente, un maggior numero di cellule tumorali si moltiplica rispetto a quelle che muoiono( con l’aumentare della massa tumorale la crescita delle cellule tumorali aumenta notevolmente). Caratteristiche della crescita delle cellule cancerose: •Crescita indipendente da ancoraggio (cellule normali che non riescono ad aderire ad un substrato vanno incontro ad apoptosi, cioè il suicidio programmato della cellula).

Crescita non inibita dalla densità cellulare:le cellule normali formano monostrati, cellule cancerose ammassi. •Hanno un numero divisione cellulari indefinito-illimitato (meccanismi che evitano accorciamento telomeri). Questo è dovuto ad un enzima chiamato telomerasi, che permette la ricostruzione del telomero che si trova nel 90% delle cellule cancerose. Assenza della matrice extracellulare che favorisce l’invasione dei tessuti adiacenti. Angiogenesi: nuova formazione di vasi sanguigni che permettono alla massa tumorale di alimentarsi. Differenza tra neoplasia benigna e maligna: I tumori benigni sono riconoscibili per una crescita lenta ma progressiva, senza invasione dei tessuti vicini né diffusione a distanza, sono quindi poco aggressivi e in genere non mettono in pericolo la vita dell’individuo (es. polipi, cisti). I tumori maligni invece, sono caratterizzati da crescita rapida, dalla capacità di invadere i tessuti circostanti e di disseminarsi a distanza; sono perciò molto aggressivi e possono determinare la morte se non curati in tempo (es. cancro, sarcoma). Questa distinzione rimane comunque schematica e clinica, esistono infatti molte forme intermedie e ogni tumore nel tempo può esprimere nuove caratteristiche che modificano la propria aggressività.

DIFFERENZE DI TUMORI: I tumori vengono classificati in base al tipo di cellule che vengono attaccate: Carcinoma:è un tumore maligno di origine epiteliale.E’ la forma più frequente di cancro e gli organi prevalentemente colpiti sono la prostata, i polmoni, la mammella, la pelle, l’apparato gastroenterico, la laringe, il rene ecc. Sarcoma: E’ un tumore dei tessuti connettivi, quali nervi, muscoli, articolazioni, ossa, vasi sanguigni. Può insorgere in qualunque parte del corpo e spesso è nascosto in profondità negli arti.(ossa, muscoli, cartilagini…) Linfoma: è un tumore del tessuto linfoide. Il linfoma ha molti tratti in comune alle leucemie, tuttavia si indica con il termine linfoma un tumore che si presenta sotto forma di masse distinte (in un tessuto linfoide periferico, generalmente). Leucemie: è un tumore delle cellule del sangue. Le cellule del midollo osseo vengono intaccate, i globuli rossi e quelli bianchi. Le cellule tumorali dei pazienti leucemici non hanno una massa localizzata, poiché le cellule coinvolte sono globuli rossi,bianchi o piastrine si trovano in tutto l’organismo.

METASTASI Le metastasi sono cellule tumorali che si spostano dalla cellula di origine e vanno ad intaccare altri organi e altri parti del corpo. Si possono diffondere localmente o per diffusione. Lo spostamento della massa tumorale per diffusione significa che le cellule maligne utilizzano i canali dell’organismo( linfatici, vasi sanguigni) per spostarsi dentro di esso e riescono ad arrivare in punti lontani dal sito di origine .Gli esami medici che permettono la diagnosi della metastasi sono la scientigrafia ossea(somministrazione di un farmaco radioattivo), la TAC, e risonanza magnetica.

CAUSE TUMORI Non vi è un’unica causa per i tumori, solitamente si generano più frequentemente dopo i 55 anni poiché le cellule possono aver accumulato nel corso degli anni modificazioni genetiche durante la loro riproduzione. Non ci sono vere e proprie cause genetiche ma, possiamo dire che ci sono organismi che sono più predisposti a malattie tumorali. Un ambiente e uno stile di vita sano possono incidere molto sui tumori. Infatti, i tumori sono causati da fattori come: fumo, sole e raggi ultravioletti, sedentarietà, alcol e alimentazione. Altri importanti fattori sono agenti chimici che si trovano nell’ambiente in cui viviamo per esempio l’amianto, gas, etc.

METODI DI CURA: Vi sono diversi metodi per la cura del cancro: La cosiddetta sorveglianza attiva è riservata alle forme tumorali a lentissimo accrescimento, significa non fare nulla e tenere solo la malattia sotto stretta osservazione con esami ripetuti. Solo se si nota una improvvisa accelerazione dell’evoluzione allora si passa a vere e proprie cure. La chirurgia è l’opzione principale nella maggior parte dei tumori solidi. Talvolta, per facilitare il lavoro del bisturi, si tenta di ridurre la dimensione del tumore con una chemioterapia o una radioterapia pre-operatoria. La chemioterapia utilizza farmaci citotossici (ovvero tossici per le cellule). In genere il loro effetto è quello di bloccare la divisione delle cellule in rapida replicazione, senza però distinguere tra cellule sane e cellule malate. La radioterapia utilizza raggi X ad altissima potenza per distruggere le cellule cancerose. In genere viene concentrata il più possibile nell’area affetta dalla malattia per evitare di danneggiare le cellule sane. Può essere usata prima della chirurgia per ridurre la dimensione di un tumore solido o, talvolta, come unica terapia, se il tumore è molto sensibile all’effetto delle radiazioni. La terapia ormonale altera l’equilibrio di determinati ormoni nell’organismo.

Si utilizza soprattutto per tenere a bada i cosiddetti tumori ormono-sensibili (come quello della mammella e della prostata), in cui tali sostanze hanno una funzione di stimolo della divisione cellulare. I farmaci biologici sono sostanze che anche l’organismo potrebbe produrre naturalmente per combattere la malattia. In genere si tratta di anticorpi in grado di “riconoscere” la cellula tumorale e promuoverne la distruzione da parte del sistema immunitario. L’immunoterapia consiste nella creazione di vaccini capaci di “risvegliare” il sistema immunitario contro le cellule tumorali. Sono disponibili vaccini contro il melanoma e, in forma sperimentale, contro alcuni tipi di tumori del colon-retto. In Europa nessuno di questi prodotti è ancora stato approvato, ma diversi approcci sono in fase avanzata di studio. Quando si guarisce? Il concetto di guarigione, nel caso del cancro, è legato al fattore tempo: proprio perché nella maggior parte dei casi non si può essere del tutto certi che la malattia, sebbene localizzata, sia stata rimossa del tutto e che non vi siano in giro per l’organismo cellule maligne pronte a dare luogo a recidive locali o a metastasi, si considera generalmente guarita la persona che, dopo 5 anni dal termine delle cure, non manifesti più segni o sintomi di malattia. In alcuni casi si preferisce aspettare anche dieci anni prima di dichiarare la completa guarigione del paziente.

RADIOTERAPIA La radioterapia è un particolare tipo di terapia fisica che utilizza le radiazioni, in genere i raggi X, nella cura dei tumori. Queste radiazioni sono dette radiazioni ionizzanti. I raggi X sono noti in medicina da tempo: sono stati scoperti più di un secolo fa, e da allora sono utilizzati sia a scopo diagnostico, come nel caso delle radiografie, sia a scopo terapeutico, nel caso appunto della radioterapia. Si utilizzano i raggi X: · Negli esami diagnostici permettono di “vedere” all’interno del corpo – per esempio per accertare se c’è una frattura di un osso – provocando danni minimi ai tessuti. · Nella radioterapia, invece, si utilizzano proprio per colpire e distruggere le cellule tumorali, cercando di evitare quelle sane, la radioterapia viene unita nella cura contro il cancro con la chemioterapia e l’operazione chirurgica La radioterapia utilizza radiazioni ad alta energia, emesse da sostanze radioattive (per esempio iodio o cobalto) oppure prodotte da specifiche apparecchiature chiamate acceleratori lineari. Le radiazioni sono dirette contro la massa tumorale e danneggiano in particolare le cellule cancerose così le cellule tumorali non sono più in grado di moltiplicarsi, capita però che vengano colpite anche le cellule sane attorno alla massa tumorale ma esse, sanno riparare al meglio i danni delle radiazioni. Le grande precisione con cui le radiazioni colpiscono le cellule e una buona risposta delle cellule sane al trattamento radioterapico fa sì che si verifichino un numero esiguo di effetti collaterali. Vi sono due modi per somministrare la radioterapia: · radioterapia esterna si chiama così perché la fonte di raggi è posizionata all’esterno del corpo. · radioterapia interna si chiama così la radioterapia somministrata dall’interno del corpo. Ciò può avvenire in vari modi: mediante minuscole sonde di metallo radioattivo che vengono posizionate direttamente all’interno del tumore o molto vicino a esso , oppure attraverso un liquido radioattivo da bere o da iniettare in vena, che viene captato in maniera specifica dalle cellule tumorali.

EFFETTI COLLATERALI DELLA RADIOTERAPIA Gli effetti collaterali della radioterapia sono soggettivi, variano dalle condizione di salute generale del paziente e variano molto da un paziente all’altro. Gli effetti collaterali che si manifestano durante la cura cessano solitamente dopo qualche settimana, solo in pochi casi durano più a lungo o richiedono altre cure.

Gli effetti collaterali più frequenti sono: stanchezza, reazioni cutanee, caduta dei peli e dei capelli, effetti emotivi.

STANCHEZZA: il paziente si sente maggiormente stanco durante la cura poiché il riparo da parte dell’organismo di cellule sane richiede grandi dispendi di energia. Nei pazienti in cui la parte colpita di radiazioni è più estesa può esserci un abbassamento dei globuli rossi che causa anemia ( malattia che provoca grande stanchezza).

REAZIONI CUTANEE: dipende dall’estensione dell’area trattata e possono comparire irritazioni o arrossamenti. Questa reazione accade generalmente dopo alcuni trattamenti,in casi gravi si può sospendere il trattamento. La reazione riguarda solamente l’area trattata con le radiazioni.

CADUTA DEI PELI E DEI CAPELLI: Riguarda solamente l’area trattata, dopo alcune settimane capelli e peli crescono normalmente. EFFETTI EMOTIVI: questo non è un vero e proprio effetto collaterale della terapia ma, è uno stato emotivo alterato dovuto alla malattia. Il paziente è sottoposto ad un grande stress emotivo, e poichè subisce parecchie cure mediche il suo stato emotivo viene debilitato. Altri effetti collaterali sono differenti a seconda delle singole zone trattate con radioterapia.