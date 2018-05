Scopre il marito mentre sta per prendere il volo con l’amante. La vendetta della moglie tradita è spietata

Si stava per imbarcare all’aeroporto internazionale José Maria Cordova, in Bolivia, insieme all’amante, quando la moglie li ha sorpresi al check-in. Un passeggero ha immortalato l’incontro tra i tre, con la donna che inveisce contro l’uomo e poi se la prende con l’amante. E così il sogno del marito traditore di volare lontano dalla famiglia per una fuga romantica si è scontrato con la realtà.