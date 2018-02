Scriveva scuola con la “q”, licenziata la maestra degli ‘orrori ortografici’

Come dargli torto? Secondo quanto segnalato dagli alunni, l’insegnante oltre che con le “c” e le “q” l’insegnante aveva anche problemi con le doppie. Le toglieva dove servivano e le metteva dove non andavano. No, non stiamo parlando di un alunno di prima elementare, ma di una maestra. Per questo una maestra di Santa Maria di Sala (Venezia) è stata licenziata.

Si tratta dell’epilogo di una caso finito sulle pagine dei giornali a novembre 2015. Poi il ministero dell’Istruzione l’aveva licenziata. Quadernoni alla mano, “denunciano” il tutto alla preside dell’istituto comprensivo Cordenons di Santa Maria di Sala.

“I nostri figli imparano male e copiano gli errori”, avevano detto i genitori, decidendo di non mandarli più a scuola per un po’ di giorni. Come riporta Tgcom24 citando La Nuova Venezia, ” la maestra ha fatto inutilmente ricorso al Tribunale del lavoro sperando di poter essere reintegrata e magari di essere destinata ad altre mansioni.

I giudici hanno ritenuto inammissibile sia la sua richiesta di essere destinata ad altre mansioni, sia quella di cambiare istituto. L’insegnamento non fa per lei, è in sostanza ciò che i magistrati hanno stabilito, confermando l’orientamento della preside e degli organi ministeriali. Un caso che farebbe sorridere, se di mezzo non ci fosse stato il diritto all’istruzione da garantire a bambini di 6-7 anni.

La maestra insegnava (a suo modo) italiano in due classi prime di una scuola nella frazione di Veternigo. Ma con quelle competenze avrebbe avuto difficoltà a superare indenne un esame di terza media. Non c’era solo l’emblematico ‘squola’ tra le pecche, anche ‘sciaquone’ veniva scritto senza ‘cqu’, e allo stesso modo sparivano le doppie nelle parole dove servivano, e comparivano a casaccio nei termini che doppie non hanno.

Il caso è venuto a galla tre anni fa, quando i genitori dei bambini si sono accorti che gli errori ortografici sui quaderni erano generalizzati e ripetuti. Così hanno capito che il problema era la maestra. «Fa troppi errori – avevano scritto alla preside – i nostri figli imparano male, copiando gli errori dalla lavagna». C’era stata anche una protesta, lo sciopero della frequenza: le famiglie avevano tenuto a casa i figli per una settimana, fino a quando la dirigente scolastica aveva segnalato il problema all’ufficio territoriale, ed erano partite le ispezioni.

In questa fase, la direzione scolastica era stata anche coinvolta in un braccio di ferro con le famiglie, per l’ipotesi che si configurasse l’inosservanza dell’obbligo dei genitori ad impartire l’istruzione ai figli. Furono chiamati a scuola i carabinieri, intervenne pure il sindaco. Poi tutto ci placò, perchè da lì a poco la maestra ricevette la dispensa dall’insegnamento, per «asserita incapacità». Il tribunale ora ha confermato: bocciata.