Scuola, ok dal Consiglio dei ministri all’assunzione di oltre 57mila docenti:

Sembra sia arrivato l’ok da parte del Governo per i contratti a tempo indeterminato per oltre 43.900 docenti su posto comune e Circa 13 mila docenti su posto di sostegno, oltre alle assunzioni per circa 212 dirigenti scolastici, 46 unità di personale educativo e oltre 9000 unità di personale ATA. È questa la notizia che è arrivata nelle prime ore di oggi in piene vacanze estive e con molti istituti scolastici ancora chiusi. Finalmente Dunque è arrivata una buona notizia per il mondo della scuola e proprio nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un provvedimento che autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di oltre 57 mila docenti per il prossimo anno scolastico e sui posti effettivamente disponibili e Vacanti.

E’ questo quanto si legge in un comunicato stampa che è stato emesso proprio nella giornata di ieri dal governo. Di fatto questo provvedimento autorizza l’assunzione di 57322 unità di personale docente, 212 dirigenti scolastici, 46 unità di personale educativo e 9838 unità di personale ATA. Per riguarda invece i professori, i posti disponibili saranno i seguenti ovvero 43980 docenti su posto comune e 13342 docenti su posto di sostegno.

È stato grazie alla proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, dell’economia Giovanni Tria e dell’Istruzione Marco Bussetti che finalmente si è arrivati a questo decreto piuttosto importante, chiesto tra l’altro anche e dal mondo della scuola a gran voce per poter evitare i posti Vacanti e le classi scoperte per il prossimo anno scolastico. Le nomine pare dovranno essere effettuate entro il prossimo 31 agosto e per quanto riguarda il personale docente verranno per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento, Mentre per il 50% dalle graduatorie dei concorsi.

Per l’anno scolastico 2018/2019 è prevista anche l’assunzione di 212 dirigenti delle graduatorie di precedenti concorsi. “Sono più di quelle dell’anno scorso. E i sindacati lo sanno. Siamo partiti dalla copertura del turn over e cercheremo poi di coprire quanti più posti vacanti possibili”. “L’obiettivo è bandire concorsi solo dove ci sono posti liberi per le assunzioni, vincolando poi, per un periodo, la permanenza di chi viene assunto”, è questo quanto dichiarato dal Ministro Bussetti che ha così commentato le assunzioni.

