Scutoide, scoperta nuova forma geometrica. Esisteva già nella nostra pelle

Ci sorprende sempre la natura, dandoci una lezione di matematica. Sembra che proprio nell’ultimo periodo ci abbia fornito una nuova forma geometrica chiamata lo scutoide. Alcuni scienziati avrebbero scoperto che le cellule epiteliali possiedono una forma piuttosto particolare che riesce a sostenere una grande varietà di strutture di forma che la natura pare abbia generato nella fauna animale. Dunque, questa nuova figurativa si va ad aggiungere a cerchi triangoli e coni e finora Pare fosse piuttosto sconosciuta sia dagli scienziati che dai matematici, ma a quanto pare sarebbe esistita praticamente da sempre.

Si sarebbe nascosta dentro una delle cellule più comuni di tutti gli esseri viventi, ovvero l’epitelio fondamentale per poter costituire la complessità delle forme che la natura propone. Lo studio che ha riguardato la scoperta di questa nuova forma geometrica è frutto di una collaborazione avvenuta fra l’università di Siviglia in Spagna e l’Istituto di bioingegneria della Lehigh University e pare che sia riuscito a dare una forma ad un tipo di cellule che fino ad ora non era stato compresa dai ricercatori.

Questi utilizzando simulatori 3D pare abbiano scoperto che alcune di queste cellule presentano una forma piuttosto strana e mai vista quasi simile ad un prisma, ma mentre in un’estremità di quest’ultima ci sono cinque bordi questa nuova forma ne avrebbe sei. Questa stranezza è stata resa possibile da una divisione a forma di Y che divide uno dei bordi della figura in due creando così un mini triangolo. Il nome scutoide pare richiami la forma della parte superiore di alcuni insetti che in anatomia sono chiamati scutello e da qui è il nome del solido geometrico.

“Abbiamo sbloccato la soluzione della natura per ottenere un’efficace flessione epiteliale” concludono entusiasti i ricercatori. Secondo quanto riferito dagli studiosi, sembra che questa loro nuova scoperta possa aprire la strada ad una nuova comprensione dell’organizzazione tridimensionale degli organi epiteliali.