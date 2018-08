“Se è davvero disabile, dimostratelo”. Famiglia rischia di perdere il volo per tornare a casa

La notizia che state per leggere ha dell’ incredibile. Sembra che in un aeroporto, una famiglia abbia rischiato di perdere il volo.Una vacanza da sogno trascorsa in Croazia per questa famiglia si stava decisamente trasformando in un brutto sogno. Infatti sembra che al momento dell’imbarco, la famiglia avesse rischiato di perdere il volo di ritorno a casa, Tutto per colpa di una burocrazia che avrebbe causato traumi ad un bimbo disabile di 10 anni e alla sua famiglia.

Come riporta l’Independent, la famiglia Johnson proveniente dalle Wigan aveva passato alcuni giorni in vacanza in Croazia tra relax e divertimento per tutti, Compreso il loro figlioletto Jack che soffre di una grave malattia, cioè la distrofia muscolare di Duchenne. Sembra che al momento dell’imbarco all’aeroporto di Spalato, prima di poter tornare a casa nella giornata di lunedì scorso sarebbe arrivata la brutta sorpresa per i Johnson, ovvero avrebbero rischiato di perdere il volo perché mancavano i mezzi per consentire l’imbarco anche al piccolo Jack.

I dipendenti dalla low cost, jet2 erano stati irremovibili. «Per imbarcare il bimbo serve un apposito veicolo motorizzato, ma avreste dovuto richiederlo con due giorni d’anticipo e dovreste presentare un certificato che attesti la disabilità», avrebbero detto i dipendenti. La discussione è avvenuta sotto gli occhi di Jack che a dire della mamma soffre proprio per la propria condizione dichiarando: «Vorrebbe essere trattato come tutti gli altri bambini, sentirsi diverso gli fa male e sentire persone dirci che dobbiamo dimostrare che è disabile non è stata una bella esperienza per lui».

E sempre sotto gli occhi delle piccolo. la mamma avrebbe dovuto presentare il badge blu, cioè un certificato di disabilità rilasciato dal servizio britannico alla famiglia, per poter dimostrare le condizioni del piccolo. Alla fine dopo due ore di lunga attesa La famiglia è riuscita ad imbarcarsi Sul volo che li ha riportati in Gran Bretagna. La mamma Alex ha voluto però denunciare la vicenda, e in merito a un portavoce della compagnia aerea, ha commentato così: «Siamo estremamente dispiaciuti per quanto accaduto, siamo in tutto e per tutto dalla parte di Jack e della sua famiglia, neanche noi vogliamo che qualcosa del genere accada di nuovo. C’è sempre una lezione da imparare».