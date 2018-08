“Se non sono finito in galera”. Gerry Scotti, la scottante rivelazione sulle letterine di ‘Passaparola’

Dici Gerry Scotti e pensi subito ai quiz-game show della fascia pomeridiana di Canale 5. È tutta la vita, infatti, che la fascia oraria delle 18 in casa Biscione è quasi esclusiva proprietà di Gerry. E anche il prossimo anno il conduttore televisivo sarà impegnato su Canale 5 con una serie di programmi pronti a conquistare lo scettro dello share: “Inizio con una notizia: tornerò in onda domenica 9 settembre con ‘Caduta libera’. Poi più avanti arriverà ‘The Wall’. E abbiamo già registrato le prime puntate nuove di ‘Tú sí que vales’. È stata come una rimpatriata di vecchi amici”. Insomma, un altro anno pieno di impegni per Scotti, 62 anni, un tempo anche attore di sit-com e film di Natale da confezionare per la televisione. E del piccolo schermo, nella lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, si lamenta: “Sono scontento per colpa di un po’ di tutto: della Rai che invece di fare servizio pubblico insegue e imita Mediaset, di Mediaset che mette in onda alcuni programmi che, diciamo così, non mi fanno proprio impazzire. E ancor più delle pay tv: l’unica cosa semplice in una tv in continuo cambiamento era il calcio. Ora per essere sicuri di poter vedere tutte le partite bisogna essere clienti di due diverse tv e avere una connessione veloce a Internet. Secondo me stanno sbagliando tutto, rischiano di scoraggiare molti abbonati”.

Oggi Gerry Scotti è impegnato in una lunga vacanza estiva a bordo della sua moto. “I miei amici sono molto più appassionati di me. – scherza il conduttore televisivo – Loro sono duri e puri, gente che va a Barcellona in giornata per prendere l’aperitivo (ride). Io, per motivi di età e di stazza ho dovuto… ammorbidirmi. Per chi ne sa, mi definirei ormai un ‘Cafè racer’. Il mio garage è soddisfacente: possiedo un ‘Ciao’ e una Harley Davidson, e alcuni dei modelli tra questi due estremi. Compresa la mia preferita, una vecchia Zundapp da fuoristrada. Non è il caso che la guidi spesso, soffro di mal di schiena. Ma è bello sapere che se mi va è lì ad aspettarmi…”.

Ma le rivelazioni più scottanti Gerry Scotti le riserva al CorSera. “Sono fortunato: la mia sessualità e carnalità hanno resistito a tutto. Se non sono finito in galera con le letterine, significa che sono stato proprio bravo”. Del resto, l’ex padrone di casa di ‘Passaparola’ e ‘Chi vuole essere milionario’ è sempre stato circondato da belle vallette, come ai tempi delle Letterine, ma confessa di non aver mai ceduto alla tentazione: “Non so se dipende dalla mia rettitudine morale – ha fatto sapere nella lunga intervista al quotidiano milanese – o se sono percepito come un uomo tutto d’un pezzo. In 35 anni, nessuna ragazza ha fatto la lasciva con me”.

E la sua vita privata? Da tempo la sua fidanzata è Gabriella Perino, al suo fianco dal 2004: “Gabriella mi dice che sono pedante, io penso di essere solo un po’ pesante, in tutti i sensi… Si lamenta perché quando torno a casa dal lavoro sono taciturno. Ma dopo aver registrato diverse puntate non ho voglia di parlare, penso sia comprensibile…Ha ragione quando dice che sono pignolo, metodico e tendo ad imporre ad altri le mie regole. Romantico? Detesto le celebrazioni obbligate, ma per il suo compleanno mi piace organizzare sorprese”.