“Sembrava dormisse”, 12enne muore tragicamente. I genitori tengono il corpo in casa per una settimana

Una storia davvero molto commovente e Incredibile Nello stesso tempo arriva direttamente da Londra e più esattamente da Wimbledon nel sud ovest della della città. Una ragazzina di 12 anni è morta in seguito ad alcune complicanze causate dalla sindrome di Costello, una malattia genetica molto rara che colpisce i bambini. I genitori Però pare abbiano fatto qualcosa di non consueto ovvero le hanno messo il vestito che la dodicenne amava tanto indossare, le hanno messo i fiori tra i capelli e l’hanno adagiata sul lettino dove è rimasta per circa una settimana. I genitori hanno riferito che la ragazzina sembrava dormisse perché aveva gli occhi chiusi e sembrava proprio che stesse sognando, mentre nella sua stanza risuonava in sottofondo la sua musica preferita.

Purtroppo però la ragazzina non era più in vita ed era morta tragicamente all’età di 12 anni, ma per volontà dei suoi genitori la piccola Daisy Ha trascorso un’intera settimana nella casa di famiglia dopo la sua morte. La ragazzina sarebbe morta in ospedale, ma in seguito al decesso la famiglia pare sia stata in grado di portarla a casa dove è rimasta una intera settimana prima di darle poi l’addio definitivo. I genitori sostengono che questa è stata la decisione dell’intera famiglia considerata davvero importante per poter elaborare il lutto.

La madre di Daisy dichiara che la piccola sembrava si fosse appena addormentata ed è poi ha aggiunto “È stato bello essere in grado di sentirsi come se fosse ancora con noi. Così ora la ricorderemo invece che sdraiata in un anonimo e freddo lettino di obitorio”. Ovviamente per poter tenere il corpo della dodicenne in casa i genitori hanno dovuto prendere delle precauzioni e per evitare che il corpo andasse in decomposizione hanno installato un materasso speciale freddo controllando anche la temperatura della stanza.

“Quando Daisy è tornata a casa, aveva la camicia da notte, le abbiamo messo il piumone addosso e le abbiamo sistemato i giocattoli. Abbiamo messo la sua musica preferita, la colonna sonora di Frozen, abbiamo acceso delle candele accese e i miei figli e io siamo semplicemente entrati e usciti dalla sua stanza. Era come se stesse dormendo. Ma io continuavo a pensare che si sarebbe svegliata e avrebbe detto ‘vattene!’. La gente potrebbe dire che è davvero strano ma a noi sembrava la cosa più naturale del mondo. Sentivo che l’avevo portata via da un ambiente medico e lei era solo la mia bambina nascosta nel letto”, ha concluso la donna.