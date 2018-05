Sembrava un cane, ma quando è cresciuto è arrivata la scoperta shock

Un errore davvero incredibile ed una storia che ha dato parecchia preoccupazione e stupore, quella che stiamo per raccontarvi. Una famiglia cinese, che è la protagonista di questa vicenda, per diversi mesi ha cresciuto quello che pensavo non essere un cagnolino, ma ad un certo punto una ragazza di nome Su Yun e i suoi parenti, hanno capito che effettivamente c’era stato un errore. La giovane voleva un cucciolo di Mastino Tibetano e così i genitori l’hanno accontentata comprando un esemplare nel 2016, durante una vacanza. Spesso quando un cane è cucciolo può essere scambiato facilmente con un’altra specie e in questo caso si è dimostrato soltanto dopo tanto tempo che la famiglia Si era confusa.

Quell’animale che loro pensavano fosse un mastino tibetano, nei mesi è cresciuto davvero tanto fino ad arrivare a pesare 113 kg ed a camminare su due gambe posteriori. Questo perché in realtà quello che loro avevano comprato non era un cane, bensì un orso nero asiatico in via di estinzione che può essere davvero molto pagato nel mercato nero.

Durante i primi mesi effettivamente la famiglia cinese aveva notato qualcosa di strano, ovvero che il cagnolino avesse bisogno di mangiare molto di più tanto da essere arrivato a consumare circa due pacchi di spaghetti ed una scatola di frutta al giorno.. “Il nostro cucciolo più cresceva e più somigliava a un orso”, è questo il racconto della famiglia cinese che un giorno si è resa conto di non poter più continuare a prendersi cura di questo animale dalle dimensioni davvero esagerate decidendo di portarlo così nel centro veterinario dello Yunnan.

I media inevitabilmente hanno riportato questa strana notizia che purtroppo non sembra essere l’unica che arriva direttamente dalla Cina, visto che qualche tempo fa un uomo avrebbe allevato un altro orso dopo averlo trovato nella foresta, credendo che si trattasse di un cane randagio. “Era un piccolo cucciolo di mastino e quando l’ho portato a casa ha continuato a esserlo, ma più cresceva, più somigliava a un orso”, ha dichiarato Yun ai giornalisti. Questa vicenda ci fa capire come sia importante acquistare dei cuccioli e presso degli allevamenti e fidati perché il rischio di incappare in fregature è sempre molto alto.