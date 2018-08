Sentenza omicidio Ragusa: Logli avrebbe eliminato la moglie Roberta per soldi

Ci sono indizi spalmati su sei anni e una condanna in Appello a venti, per omicidio e distruzione del corpo mai trovato. Il massimo della pena per Antonio Logli, processato col rito abbreviato per l’omicidio( senza prova) della moglie Roberta Ragusa. Aveva 44 anni quando la notte del 12 gennaio 2012, sparì dalla sua casa di Gello, a San Giuliano Terme (Pisa), con le ciabatte e il pigiama rosa indosso. Secondo i giudici del secondo grado, Roberta è stata uccisa dal marito che in balia di una pressante e giovane amante, arrivò a eliminarla per soldi.

Cioè allo scopo di evitare il disastro economico che sarebbe seguito alla separazione chiesta con insistenza dalla moglie. Motivo: Roberta aveva scoperto che lui la tradiva da quasi dieci anni con Sara Calzolaio, la loro ex bambinaia.

I giudici di Firenze: presidente Maria Cannizzaro conalatere Silvia Mugnaini, ieri hanno depositato 81 pagine per motivare la condanna da loro inflitta lo scorso 14maggio, al messo comunale Logli. Il quale resta a piede libero in attesa della Cassazione. «Si tratta certamente di un processo di natura indiziaria »precisano i magistrati di Firenze, «tuttavia «la globale tenuta logico-probatoria della ricostruzione adottata dalla sentenza di primo grado» aggiungono «ha resistito anche nel procedimento d’Appello ».Non spiegano in che modo il condannato avrebbe ucciso, ma ne riferiscono le ragioni:«La coppia Logli- Ragusa» si legge nelle carte «versava da tempo in irreversibile stato di crisi matrimoniale a causa della protratta relazione del marito con Sara Calzolaio (la giovane dipendente dell’autoscuola di famiglia ed ex baby sitter dei figli della coppia). Gli interessi economici dei coniugi erano strettamente intrecciati» aggiungono «e non facilmente districabili vista la partecipazione in forma societaria all’attività di famiglia, alla cui conduzione la Ragusa era principalmente dedita».

Poi il capitolo separazione:«la vittima, secondo le testimonianze raccolte, aveva preso in considerazione l’ipotesi della separazione. Ipotesi avversata da Logli, che ne temeva i contraccolpi economici, mentre veniva anche pressato dall’amante ». Antonio Logli ha scelto la facoltà di tacere durante tutto il processo. Così la corte sentenzia: «Il suo diritto al silenzio certifica semplicemente la rinuncia a fornire la sua versione, ma non incide sulla assoluta assenza di alternative letture della vicenda» e il mancato ritrovamento del corpo di Roberta Ragusa «impedisce di verificare con quale mezzo sia stato cagionato l’evento morte ma non esclude certo che l’omicidio si sia realizzato e a opera dell’imputato, anzi rafforza per quanto possibile il quadro indiziario». Per i magistrati Roberta sarebbe stata uccisa in una lite scoppiata perché lei (quella stessa sera di gennaio)aveva scoperto il tradimento con Sara, che col passare del tempo si era anche conquistata la fiducia della famiglia ed era arrivata a lavorare per fino nella loro autoscuola, adiacente alla villa in cui i Logli abitavano.