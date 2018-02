Sepolta viva per errore, tenta di uscire: bara aperta dopo 11 giorni

Si dice che una donna di 37 anni di nome Rosangela almeida Dos Santos pare sia stata sepolta viva per negligenza e che per circa 11 giorni abbia tentato con tutte le sue forze di uscire dalla bara che era stata precedentemente tumulata in una tomba di cemento nel cimitero di di Senhora Santana a Riachao das Neves al nord del Brasile. Non si tratta di una bufala, ma di una storia realmente accaduta nel Nordest del Brasile Dove la donna in questione secondo i familiari aveva tentato per diversi giorni di uscire dalla tomba in cui era stata sepolta viva ma ovviamente sarebbe stato impossibile per lei riuscire nell’intento. Adesso i familiari chiedono che sia fatta piena luce sulla vicenda e per questo sono riusciti a fare in modo che il caso fosse trattato dai principali mezzi di comunicazione brasiliani. La donna era stata dichiarata morta a fine gennaio nell’ospedale di Bahia, In seguito a due arresti cardiaci e sepolta poi a Riachao das Neves, sua città natale.

Dopo circa una settimana dalla sua sepoltura alcuni senzatetto che vivono proprio nei pressi del cimitero avrebbero lanciato l’allarme sostenendo che dalla tomba della donna provenivano gemiti ed urla anche se effettivamente però questa testimonianza non è stata confermata da nessuno. Ebbene, dopo 11 giorni la sepoltura i parenti decisi a fare luce su quanto fosse accaduto hanno deciso di aprire autonomamente la bara ed hanno trovato effettivamente l’errore ovvero che la donna ormai morta era stata seppellita viva per alcuni giorni e che aveva tentato in ogni modo di potersi liberare.

‘Quando sono arrivata davanti alla tomba, ho sentito sbattere da dentro. Pensavo che i bambini che giocavano nel cimitero stessero scherzando con me. Poi l’ho sentita gemere due volte e dopo quei due gemiti si è fermata’, è questo quanto riferisce Natalina Silva una casalinga del posto e la quale aveva riferito che in un locale aveva sentito tante persone e raccontare quanto accaduto durante la notte. “Era girata, aveva ferite sulle mani, aveva lottato per cercare di uscire”.‘Aveva provato ad aprire il coperchio, anche le unghie erano devastate. Le sue mani erano ferite, come se avesse cercato di uscire’, ha affermato la signora Germana ovvero la mamma della giovane.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta e le indagini preliminari evidenziano che la situazione riportata da parenti non è stata supportata al momento alcuna prova plausibile e quindi saranno eseguiti dei nuovi esami. ‘Oltre 500 persone sono venute qui, hanno riempito il cimitero ed hanno visto la salma. Molte hanno anche toccato il piede di Rosangela ed hanno scoperto che era ancora caldo. Rosangela non era fredda’, è questo quanto riferito da Ana Francisco Dias che vive nei pressi del cimitero.