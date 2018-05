Sequestrata e chiusa nel bagagliaio, salvata da un tamponamento

.In un primo momento gli automobilisti pare siano rimasti piuttosto sconvolti perché effettivamente non avevano capito che la ragazza fosse stata rapita e chiusa all’interno del bagagliaio. In seguito all’incidente il suo rapinatore ovvero un trentenne, si è dato alla fuga a piedi ma poi è stato rintracciato e fermato qualche minuto dopo dalla polizia.

Questo sito utilizza i cookies tecnici per migliorare la tua esperienza di navigazione e cookies di profilazione di terze parti. Per saperne di più o per disabilitare l'uso dei cookies leggi la nostra "Cookie Policy". Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando lo scroll o cliccando 'Accetto' darai il consenso all’uso di tutti i cookies maggiori informazioni Accetto