Serie A Streaming gratis Lazio – Juventus come vedere Diretta Live Tv

Il big macth Lazio – Juventus inizierà alle ore 18:00, è l’anticipo dell’ottava giornata di serie A. Come Vedere Lazio – Juventus Streaming Gratis è possibile per tutti oggi Sabato 03 Marzo alle ore 18:00 grazie a Mediaset e Sky che trasmetteranno la partita su Sky Super Calcio, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, anche in HD (alta definizione), e su Premium Sport e Premium Sport HD.

Lazio-Juventus in diretta live streaming sui canali digitali. E’ una partita che inizia alle 18 di oggi ed è valida per la 27a giornata di Serie A. L’ottavo turno del girone di ritorno di campionato propone il primo di tre big match. La Lazio arriva da due vittorie consecutive su Verona (2-0) e Sassuolo (0-3). E’ terza in classifica con 52 punti e guida il terzetto che sta lottando per l’accesso alla Champions League. La Juventus arriva da 9 vittorie consecutive in Serie A (in queste partite ha subito solamente un gol) portando la sua imbattibilità a una striscia di 12 partite di fila. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove guardare la partita in tv con le possibili alternative per vedere Lazio-Juventus streaming.

Lazio-Juventus streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Le ultime in casa Lazio. Inzaghi deve fare a meno dello squalificato Marusic. Al suo posto favorito Basta, anche se non va sottovalutata la candidatura di Felipe Anderson. Il brasiliano è in ballottaggio anche con Luis Alberto per agire alle spalle di Immobile.

Le ultime in casa Juventus. Bianconeri ancora senza Higuain. Allegri in conferenza stampa ha detto: “Ha ancora fastidio alla caviglia. Ha fatto solo un allenamento, spero di recuperarlo per Londra”. Sicuro titolare, invece, Paulo Dybala: “Sta bene e gioca”. In campo anche Douglas Costa e Matuidi, possibile riposo per Chiellini.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus:

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile. Allenatore Inzaghi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Marusic.

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Barzagli, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa. Allenatore Allegri. Indisponibili: Bernardeschi, Cuadrado, De Sciglio, Higuain. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Luca Banti della sezione di Livorno. Guardalinee Costanzo e Vuoto, gli arbitri Var Irrati e Peretti, mentre Damato sarà il quarto ufficiale di gara.

Diretta Lazio-Juventus, le cose da sapere sulla partita.

Lazio 3° in classifica con 52 punti, Juventus 2° con 65, 4 in meno del Napoli capolista e con una partita da recuperare (quella contro l’Atalanta in casa). Nella partita di andata la Lazio ha vinto 1-2, dopo una serie di 25 sfide con i bianconeri nel massimo campionato in cui non aveva ottenuto nemmeno un successo (6N, 19P). In quella partita Dybala sbagliò un calcio di rigore al 90’+7′. In casa la Lazio non vince contro la Juventus da dicembre 2003 in Serie A, dopo si sono registrati nove successi bianconeri e tre pareggi.

Solo una volta nella storia della Serie A la Lazio ha vinto sia la sfida d’andata che quella di ritorno contro la Juventus (stagione 1942/43). La Lazio non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato. I biancocelesti non arrivano a tre clean sheet consecutivi da marzo 2015. La Lazio ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A, segnando in media tre gol a partita.

La Juventus è imbattuta da 12 gare in campionato (11V, 1N), periodo in cui i bianconeri hanno concesso un solo gol. La Juventus ha vinto le ultime sette trasferte di campionato e non arriva a otto da febbraio 2016 (record bianconero nella massima serie). Oltre ad essere i due migliori attacchi del campionato, Juventus e Lazio (entrambe 35) sono le due squadre che hanno segnato di più nelle seconde frazioni di partita.

Con 23 gol in 23 partite, il capo-cannoniere Ciro Immobile ha eguagliato il suo record di reti in una singola Serie A (23, nel 2016/17). Sergej Milinkovic-Savic è il centrocampista più giovane ad aver segnato almeno nove gol nei cinque maggiori campionati europei 2017/18. Gonzalo Higuaín ha segnato 12 gol in nove sfide di campionato contro la Lazio, sua vittima preferita in Serie A.

Lazio-Juventus in diretta tv a partire dalle ore 18:00 di oggi sabato 3 marzo 2018 sui canali digitali di Premium Sport e Premium Sport HD. Diretta TV anche sul digitale di Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 anche in alta definizione HD.

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e con Premium Play. Sono servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Online su Now TV per tutti con la visione acquistabile al prezzo di 1,99 Euro (per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC). Lazio-Juventus non viene trasmessa in chiaro.

Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Lazio-Juventus.